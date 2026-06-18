Le moteur V8 biturbo 4.0 litres Mercedes-AMG délivre 612 ch et 850 Nm de couple

Le moteur V8 biturbo 4.0 litres
incarne l'ADN des performances Mercedes-AMG
.
Une série de modifications permettent de maintenir cette unité de puissance à l'épreuve des réglementations à venir tout en continuant à offrir des performances exceptionnelles.
Michael Schiebe, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, Production, Qualité & Gestion de la chaîne d'approvisionnement, et président du conseil d'administration de Mercedes-AMG explique : « Notre V8 est un élément central de notre ADN de performance et le cœur idéal pour les nouveaux GLE 63 S et GLS 63. Depuis des années, le V8 se retrouve pour des performances impressionnantes et une grande popularité auprès de nos clients. Avec la nouvelle génération M177 Evo, nous avons fondamentalement révisé ce bloc moteur et assuré sa présence dans notre portefeuille à long terme. Le résultat est un moteur qui impressionne par une réponse agile, des performances solides et un appétit marqué pour les régimes – tout en répondant à des réglementations de plus en plus exigeantes dans le monde entier. »
Les mises à jour
du moteur incluent un vilebrequin à plan plat, un arbre à cames d'admission modifié, un système d'injection optimisé et un post-traitement des gaz d'échappement à la pointe.
Comme son prédécesseur, le moteur M177 Evo est construit à Affalterbach selon la philosophie « Un homme, un moteur ».
La version du M177 Evo, présente dans les nouvelles GLE 63 S 4MATIC plus et GLS 63 4MATIC plus, pose les bases d'une nouvelle génération de moteurs V8 AMG qui seront à la fois plus puissants et plus efficaces, tout en restant conformes à la règlementation mondiale. La base de cet équilibre repose sur un vilebrequin à plan plat : il réduit les masses en rotation, améliore la capacité du moteur à monter dans les tours et assure une réponse p précise.
Avec 612 ch (450 kW), le moteur M177 Evo offre la même puissance que son prédécesseur. Le couple maximal de 850 Nm est disponible sur une large plage de régimes moteur allant de 2 500
à 4 500 tr/min. Grâce à un post-traitement des gaz d'échappement, incluant un filtre à particules
, il répond aux normes d'émissions les plus récentes.
D'autres modifications techniques incluent un système d'injection optimisé, de nouveaux conduits d'admission et d'échappement, un arbre à cames d'admission révisé, ainsi que des améliorations de la roue du compresseur et du carter du turbocompresseur. Ces mesures visent également à optimiser les commandes de pédale d'accélérateur, à augmenter l'efficience et à harmoniser la puissance délivrée.
Les mises à jour du moteur M177 Evo sont complétées par une technologie mildhybrid comprenant un générateur de démarreur intégré (ISG) 2.0 et un système électrique supplémentaire 48 volts. L'ISG apporte 23 ch (17 kW) supplémentaires et 205 Nm de couple, soutenant la puissance délivrée. Il fournit également un couple supplémentaire à bas régime, permet une récupération d'énergie lors de la décélération et permet des redémarrages moteurs en douceur.