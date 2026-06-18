La technologie Super Hybride DM 5.0 de Byd bénéficie d'améliorations

Avec plus de 8,5 millions de véhicules DM-i vendus dans le monde, la technologie Super Hybride
de Byd rencontre un large succès depuis son lancement. Grâce à cette technologie, Byd s'est imposé sur de nombreux marchés comme la première marque de véhicules hybrides rechargeables
.
C'est le cas pour le seul mois de mai 2026 sur le marché français. La dynamique commercialise se traduit par une gamme de modèles DM-i étendue en Europe, avec les Atto 2 DM-i, Seal 6 DM-i, Seal 6 DM-i Touring, Sealion 5 DM-i, Seal U DM-i et Seal 5 DM-i (modèle non commercialisé en France).
La nouvelle génération de la technologie Super Hybride, baptisée DM 5.0, s'appuie sur des améliorations apportées à trois domaines clés pour offrir une polyvalence de référence et afficher (sur la citadine
Dolphin G DM-i) une consommation
mixte pondérée de 1,4 litre aux 100 km avec une batterie pleinement chargée.
Les avancées concernent le groupe motopropulseur, la gestion thermique et l'intégration des systèmes électriques.
Stella Li, Vice-Présidente exécutive de Byd, a déclaré : « Chez Byd, nous ne cessons jamais d'innover. L'arrivée du DM 5.0 illustre la manière dont cet engagement s'étend même à nos modèles les plus compacts. Les bénéfices de ces technologies de pointe permettent à la Dolphin G de se distinguer par une excellente efficience en conditions réelles, ainsi que par une autonomie en mode électrique adaptée aux trajets quotidiens.Elle offre également une grande flexibilité sur longues distances, avec jusqu'à 1 040 km d'autonomie combinée avec une batterie chargée et un plein de carburant. L'association Dolphin G et DM 5.0 est conçue pour bousculer les standards, et nous sommes convaincus qu'elle contribuera à transformer ce segment clé en Europe. »
Les évolutions apportées au groupe motopropulseur incluent une nouvelle version du moteur essence
1.5 litre de Byd, développée spécifiquement pour la technologie Super Hybride. Le moteur se distingue par un taux de compression plus élevé qu'auparavant (16:1), ainsi que par l'intégration d'une injection intelligente, d'une combustion, d'un système de refroidissement séparé et d'une lubrification à gestion variable.
Sur la Dolphin G DM-i, le moteur développe une puissance de 95 ch (70 kW).
La version DM 5.0 de la technologie Super Hybride de Byd apporte des améliorations au système hybride électrique
(EHS), obtenues grâce à des optimisations du système de refroidissement et de la transmission, ainsi qu'à l'utilisation de tôles d'acier au silicium ultra-fines.
Les améliorations apportées à la gestion thermique
contribuent à accroître l'efficacité énergétique, grâce à une approche coordonnée entre le compartiment avant (groupe motopropulseur), l'habitacle et la batterie. Cette architecture de gestion thermique couvrant l'intégralité des plages de température intègre notamment des technologies telles que le refroidissement direct de la batterie Blade et le contrôle intelligent de l'environnement
de l'habitacle. Ces améliorations permettent d'améliorer les performances
et le rendement énergétique global. En combinant ces différentes solutions, le véhicule hybride
rechargeable réduit sa consommation de carburant et d'énergie aussi bien par temps chaud que par temps froid.
La technologie DM 5.0 bénéficie d'une optimisation de l'architecture électrique et électronique
du véhicule. Elle intègre notamment une intégration à trois contrôleurs au sein du groupe motopropulseur, offrant une puissance de calcul accrue ainsi qu'une transmission des signaux plus rapide. Associée à la technologie avancée de contrôle électronique 7-en-1 de Byd, le système s'adapte à une grande variété de conditions de route, de températures et de scénarios de conduite afin d'assurer une gestion globale précise et une expérience de conduite optimisée.