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Le moteur à flux axial permet une performance maximale dans le plus petit espace possible Le moteur à flux axial permet une performance maximale dans le plus petit espace possible

Le moteur à flux axial permet une performance maximale dans le plus petit espace possible

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Le moteur à flux axial permet une performance maximale dans le plus petit espace possible

Le moteur à flux axial permet une performance maximale dans le plus petit espace possible

Le spécialiste britannique des moteurs électriques Yasa (devenu une filiale de Mercedes-Benz AG en 2021) s'est appuyé sur le principe fondamental du moteur à flux axial pour développer un prototype sur lequel repose le moteur Mercedes-Benz actuel. Mercedes-Benz a poursuivi le développement de cette technologie. Cela s'applique à la fois au produit lui-même et au processus de production afin que les deux répondent aux exigences de la production automobile de masse, des hautes performances et de la capacité de charge continue. A titre d'exemple, le moteur à flux axial sur l'essieu avant atteint des vitesses supérieures à 15 000 tours par minute.

Contrairement aux moteurs à flux radial conventionnels, le flux électromagnétique dans un moteur à flux axial court parallèlement à l'axe de rotation. Les composants clés sont disposés en disque : deux rotors encadrent le stator de gauche et de droite. Cette conception permet une architecture moteur particulièrement compacte, une densité de puissance et de couple élevée, ainsi que de nouvelles libertés dans l'agencement de la transmission.

Dans la Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé, le moteur à l'essieu avant fait un peu moins de neuf centimètres de large ; les deux moteurs situés à l'essieu arrière mesurent chacun environ huit centimètres de largeur. Les trois moteurs à flux axial sont intégrés sur l'essieu dans les unités d'entraînement électriques hautes performances (HP.EDU), où ils sont combinés avec une boîte de vitesses compacte dans un seul boîtier.

La Mercedes-AMG GT coupé 4 portes démontre le potentiel de performance de la technologie.

Le 0 à 100 km/h est effectué en 2,1 secondes et le coupé GT AMG atteint une vitesse maximale sur circuit de 300 km/h, avec le Driver's Package.

Eric Houguet, écrit le 19/06/2026

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