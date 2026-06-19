Le moteur à flux axial permet une performance maximale dans le plus petit espace possible

Le spécialiste britannique des moteurs électriques Yasa (devenu une filiale de Mercedes
-Benz AG en 2021) s'est appuyé sur le principe fondamental du moteur à flux axial
pour développer un prototype sur lequel repose le moteur Mercedes-Benz actuel. Mercedes-Benz a poursuivi le développement de cette technologie. Cela s'applique à la fois au produit lui-même et au processus de production afin que les deux répondent aux exigences de la production automobile
de masse, des hautes performances
et de la capacité de charge continue. A titre d'exemple, le moteur à flux axial sur l'essieu avant atteint des vitesses supérieures à 15 000 tours par minute.
Contrairement aux moteurs à flux radial conventionnels, le flux électromagnétique dans un moteur à flux axial court parallèlement à l'axe de rotation. Les composants clés sont disposés en disque : deux rotors encadrent le stator de gauche et de droite. Cette conception permet une architecture moteur particulièrement compacte
, une densité de puissance et de couple élevée, ainsi que de nouvelles libertés dans l'agencement de la transmission.
Dans la Mercedes-AMG GT 4 portes Coupé
, le moteur à l'essieu avant fait un peu moins de neuf centimètres de large ; les deux moteurs situés à l'essieu arrière mesurent chacun environ huit centimètres de largeur. Les trois moteurs à flux axial sont intégrés sur l'essieu dans les unités d'entraînement électriques hautes performances (HP.EDU), où ils sont combinés avec une boîte de vitesses compacte dans un seul boîtier.
La Mercedes-AMG GT coupé 4 portes
démontre le potentiel de performance de la technologie.
Le 0 à 100 km/h est effectué en 2,1 secondes et le coupé GT AMG atteint une vitesse maximale sur circuit de 300 km/h, avec le Driver's Package.