Le nouveau système Plug-in Hybrid plus de MG offre une efficacité énergétique accrue

Le tout nouveau système Plug-in Hybrid plus de MG
associe une ingénierie mécanique de pointe à une électrification intelligente. L'objectif est d'offrir une efficacité énergétique accrue, des performances
réactives et un raffinement élevé, garantissant une expérience de conduite équilibrée quels que soient la vitesse, l'état de la route ou le scénario de conduite.
Au cœur du système MG Plug-in Hybrid plusse trouve une nouvelle génération de moteurs essence dédiés à l'hybridation, disponibles en versions turbocompressées de 1.1 litre et 1.5 litre. Développés spécifiquement pour les applications hybrides, les deux moteurs atteignent des rendements thermiques maximaux respectivement supérieurs à 42 % et 43 %, offrant un excellent équilibre entre performances et économies de carburant
.
Les nouveaux moteurs fonctionnent en tandem avec une nouvelle transmission hybride
qui intègre deux technologies clés : le partage de puissance (Power Split) et le découplage du moteur (Motor Decoupling). Ensemble, elles maximisent l'efficacité de l'énergie thermique et électrique, permettant au groupe motopropulseur d'établir une nouvelle référence en matière d'utilisation globale de l'énergie.
La technologie Power Split
répartit intelligemment la puissance entre le moteur thermique et les moteurs électriques, optimisant en continu le flux d'énergie selon les conditions de conduite. Cela permet au groupe motopropulseur de fonctionner dans sa configuration la plus efficiente, sans les contraintes d'une transmission conventionnelle à rapports fixes.
La technologie Motor Decoupling
introduit un mécanisme de déconnexion dédié qui isole complètement le générateur lors de la conduite en mode électrique. Cela élimine les frictions inutiles et améliore l'efficacité de la traction électrique.
Le système Plug-in Hybrid
plus sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement optimal sur toute la plage de vitesses : la propulsion électrique à basse vitesse, le partage de puissance à vitesse moyenne et l'entraînement direct par le moteur thermique à haute vitesse.
Cette stratégie de fonctionnement intelligente permet au moteur de maintenir un rendement thermique
supérieur à 40 % dans environ 90 % des situations de conduite, tout en atteignant jusqu'à 90 % d'efficacité en mode électrique, garantissant d'excellentes performances que la batterie soit pleinement chargée ou déchargée.
Le nouveau groupe motopropulseur permet également des gains de performances significatifs. Les modèles Plug-in Hybrid plus accélèrent de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes, tandis que la reprise de 80 à 120 km/h prend 3,5 secondes, offrant une réactivité optimale en ville comme sur autoroute. L'amélioration de la distribution du couple augmente la capacité de démarrage en côte jusqu'à 72 %, offrant une plus grande sérénité sur les pentes abruptes et dans des conditions de conduite exigeantes.
Le confort acoustique et vibratoire a également été optimisé. En éliminant le fonctionnement à vide du générateur pendant la conduite purement électrique, la technologie de découplage du moteur réduit le bruit et les vibrations (NHV) jusqu'à 5 dB en mode électrique par rapport aux systèmes hybrides
rechargeables conventionnels. Le résultat est un habitacle plus silencieux et plus raffiné, offrant une expérience de conduite proche de celle d'un véhicule électrique
.
Les futurs modèles hybrides rechargeables bénéficieront du groupe motopropulseur hybride, à commencer par le lancement du MG ZS Plug-in Hybrid plus en 2027. Il sera suivi de quatre autres modèles dans les années à venir, dont trois SUV
dans les segments B plus, C et D, ainsi qu'une berline
du segment D.