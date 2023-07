Le ludospace électrique Nissan Townstar EV Combi offre jusqu'à 285 km d'autonomie WLTP

Développé sur la plate-forme CMF-C de l'Alliance Renault -Nissan-Mitsubishi, le ludospace compact électriqueaffiche une face avant dynamique.Le Townstar EV Combi se distingue par une calandre intégrant un élégant motif Kumiko, reflétant l'ADN japonais de Nissan, ainsi que des feux de jour et de croisement à LED de série.La calandre intègre des volets afin d'optimiser le flux d'air autour du bouclier et des roues avant, réduisant la traînée, optimisant ainsi la consommation électrique et l'autonomie électrique.Le Townstar EV Combi est long de 4 488 mm, large de 1 860 mm et haut de 1 838 mm (1 893 mm avec barres de toit modulables).Le ludospace Townstar EV Combi cinq places offre un empattement de 2 716 mm, une largeur aux jambes pour les passagers de 1 478 mm à l'avant et 1 480 mm à l'arrière ; et une largeur aux épaules de 1 524 mm à l'avant et 1 521 mm à l'arrière.L'accessibilité est facilitée par des portes avant ouvrant à 85° et des portes latérales coulissantes permettant un accès facile aux sièges arrière pour installer des enfants aux places arrière.Le ludospace Nissan Townstar EV Combi offre un volume de rangement pouvant varier de 850 litres à 2 500 litres lorsque les sièges sont avancés et complètement rabattus, ainsi que 49 litres d'espaces de rangement à l'avant et à l'arrière de l'habitacle.L'habitacle du ludospace compact Nissan Townstar EV Combi revendique un confort inspiré d'une voiture de tourisme (qualité des garnissages et des matériaux et finition de la console centrale et du tableau de bord).Le ludospace compact Nissan Townstar EV Combi propose une chaîne cinématique électrique sans émission à l'échappement.Le Nissan Townstar EV Combi électrique est équipé d'uneLe Nissan Townstar EV Combi électrique développe une(90 kW), un couple de 245 Nm de couple eten cycle mixte WLTP sans émission à l'échappement (sous réserve d'homologation).La vitesse maximale du ludospace électrique Nissan atteintLa consommation électrique WLTP s»établit àSelon les versions ou options , le Nissan Townstar EV Combi électrique dispose d'une recharge AC 11 kW ou 22 kW et d'une recharge DC (80 kW DC, standard CCS).Le refroidissement actif de batterie est de série avec la recharge 22 kW et optionnelle sur la recharge 11 kW.La recharge de la batterie de 0 à 100% s»effectue en 2 heures 25 sur une borne de recharge de 22kW.La recharge rapide de la batterie de zéro à 100% sur une borne de recharge Combo CCS 80 kW s»effectue en 1 heure 25.Grâce à l'application pour smartphone NissanConnect Services, le conducteur du Nissan Townstar EV Combi peut commander à distance plusieurs fonctions du Townstar EV Combi, telles que la recharge ou la climatisation pour bénéficier d'une température idéale dès les premiers tours de roues.Le ludospace compact Nissan Townstar EV Combi propose des systèmes de sécurité tels que le rappel de ceinture de sécurité, le freinage d'urgence automatique, l'assistance au maintien dans la voie, l'alerte d'angle mort et la reconnaissance des panneaux de signalisation.Le Townstar EV Combi dispose de phares full-LED de sérieLe Nissan Townstar EV Combi est doté de systèmes de sécurité et de fonctions avancées d' assistance à la conduite telles que le freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons et des cyclistes et assistance aux intersections, le stationnement mains-libres, le régulateur de vitesse intelligent, l'Around View Monitor à quatre caméras, l'assistance au vent latéral (Side Wind Assist) ou l'assistance anti-louvoiement (Trailer Sway Assist).Le système Around View Monitor de Nissan utilise quatre caméras pour générer une vue à 360 degrés de l'environnement immédiat du véhicule, facilitant ainsi les manœuvres et le stationnement.La version ludospace du Nissan Townstar s'est vue attribuer la note de 4 étoiles pour sa sécurité lors des récents tests réalisés par l'organisme Euro NCAP Des fonctionnalités de connectivité telles que E-Call, CarPlay, Android Auto et un chargeur à induction seront disponibles.La version ludospace 5 places du Nissan Townstar EV Combi est proposée à partir de 39 600 euros en version Acenta.Il est notamment doté d»une climatisation automatique bi-zone, de bouches d'aération et de chauffage à l'avant et à l'arrière, d»un régulateur-limiteur de vitesse, de l»allumage automatique des feux, de feux full-LED, de capteurs de pluie, d»un radar de recul, du réglage en hauteur du siège conducteur, de l»alerte franchissement de ligne, de l»aide au maintien dans la voie, d»un système actif de surveillance des angles morts, de la reconnaissance des panneaux de signalisation et du freinage d'urgence intelligent.Le deuxième niveau de finition, dénommé N-Connecta, est proposé au tarif de 42 000 euros.Pour optimiser la recharge, le Townstar EV Combi est équipé en série de deux câbles de recharge (Mode 2 et Mode 3) et d'un chargeur embarqué de 22 kWLe Townstar EV Combi est doté de série d'une pompe à chaleur pour chauffer l'habitacle, et d'un dispositif de refroidissement de la batterie pour optimiser sa durée de vie.A l'équipement de la version Acenta, la finition N-Connecta ajoute en un écran tactile 8 pouces, la compatibilité Car Play et Android Auto, une caméra de recul, des feux antibrouillard à LED, des rétroviseurs extérieurs électriques et rabattables automatiquement, des vitres arrière électriques, une boîte à gants tiroir, le système d'ouverture et de démarrage sans clé Nissan Intelligent Key, une console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant, et pour les passagers arrière, des tablettes aviation et poches aumônières au dos des sièges avant.La version la plus haute du ludospace Nissan est dénommée Tekna. Son tarif est de 44 400 euros. Elle est dotée, de série, de technologies, d'équipements de design et de confort supplémentaires.C'est le cas des jantes alliage 16 pouces, du système de navigation NissanConnect, du système Nissan AVM - vision intelligente à 360° à quatre caméras, d'une alerte dépassement de limite de vitesse, du stationnement mains-libres intelligent, d'un chargeur à induction, de barres de toit modulable, et de sièges avant chauffants.Le Townstar EV Combi bénéficie d'une garantie s'étendant sur 5 ans ou 160 000 km. Cette garantie intégrale couvre notamment la peinture, les pièces et accessoires d'origine, et comprend une assistance.La batterie du Nissan Townstar EV Combi bénéficie d'une garantie 8 ans ou 160 000 km.Le Nissan Townstar EV Combi est construit par Renault à Maubeuge, en France.90 kW 44 kWh Acenta : 39 600 €90 kW 44 kWh N-Connecta: 42 000 €90 kW 44 kWh Tekna: 44 400 €SÉCURITÉ• ESP avec aide au démarrage en côte et avec fonction anti louvoiement de remorque• Freinage d'urgence intelligent / Alerte distance de sécurité• Alerte de franchissement de ligne blanche et aide au maintien dans la voie• Système actif de surveillance des angles morts• Système de prévention de la fatigue conducteur• Système de reconnaissance des panneaux de signalisation• Bouton appel d'urgence• Airbags frontaux et latéraux, conducteur et passagers• Roue de secours• Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur• Régulateur et limiteur de vitesse• Condamnation centralisée des portesVISIBILITÉ• Feux LED - Allumage automatique• Capteur de pluie automatique• Rétroviseur intérieur manuelSTYLE• Roues tôlées 16 pouces avec enjoliveurs intégraux• Sellerie Tissu Noir• Boucliers avant et arrière grainés• Poignées de portes extérieures grainées• Rétroviseurs extérieurs grainésCONFORT• Direction assistée électrique• Clés 3 boutons• Climatisation automatique bi-zone• Vitres avant électriques• Siège conducteur avec réglage en hauteur• Siège passager avant simple avec fixation ISOFIX• Banquette arrière 3 places rabattable 2/3 - 1/3 avec les deux sièges latéraux Isofix• Prise 12V dans le coffre• Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglages électriquesTECHNOLOGIE• Ordinateur de bord avec écran multifonction - TFT 4,2 pouces• Radio DAB avec connectivité Bluetooth Radars de reculCHARGEMENT• Portes latérales coulissantes avec vitres ouvrantes• Hayon arrière vitré avec lunette arrière chauffante et essuie-lunette arrière• Planche cache-bagages avec filet de retenueRANGEMENTS• Espaces de rangement dans les portes• Espaces de rangement ouverts sur le tableau de bord (conducteur et central)• CapucineELECTRIQUE• Pompe à chaleur• Dispositif de refroidissement de la batterie• Câble de recharge Mode 2• Câble de recharge Mode 3• Chargeur embarqué de 22 kWÉquipements Acenta plusVISIBILITÉ• Phares antibrouillard avant• Rétroviseur intérieur électro chromatiqueSTYLE• Volant simili cuir• Sellerie mixte avec surpiqûres bleues• Poignées de portes extérieures couleur carrosserie• Rétroviseurs extérieurs noir brillant• Boucliers avant et arrière couleur carrosserieCONFORT• Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables automatiquement• Siège conducteur avec réglage lombaire• Siège passager réglable en hauteur avec fixation Isofix• Console centrale de rangement avec accoudoir entre les sièges avant• Support pour Smartphone• Tablettes aviation et poches aumônières au dos des sièges avant• Vitres avant électriques et impulsionnelle côté conducteur• Vitres arrière électriques• Prise 12V et 2 ports USB pour passagers arrièreTECHNOLOGIE• Écran multimédia tactile 8 pouces compatible Apple Car Play et Android Auto• Caméra de recul• Aides au stationnement avant, arrière et flancs• Système d'ouverture / fermeture et de démarrage sans clé "Intelligent Key"RANGEMENT• Boîte à gants "Tiroir"Équipements N-Connecta plusSÉCURITÉ• Alerte de dépassement de limite de vitesseVISIBILITÉ• Commutation automatique des feux de croisement / routeSTYLE• Jantes alliage 16 pouces• Vitres et lunette arrière surteintéesCONFORT• Sièges avant chauffantsTECHNOLOGIE• Système de navigation NissanConnect• Nissan AVM - Vision intelligente à 360°• Chargeur à induction (nécessite smartphone compatible)• Stationnement "mains-libres" intelligentCHARGEMENT• Barres de toit modulables