La sportive Toyota GR Supra Final Edition repousse ses limites en termes de performances

Las'enrichit d'une nouvelles version :La GR Supra Final Edition propose le summum de la GR Supra en termes de performances Les quelques unités de la GR Supra Final Edition pour le marché français ont été allouées à leurs futurs propriétaires par tirage au sort.La sportive à moteur avant et propulsion GR Supra se singularise par son agilité et sa précision. Les dimensions de ses voies larges et de son empattement court se combinent pour un comportement routier optimal. La maîtrise de la GR Supra en virage, également due à son centre de gravité bas, à sa suspension variable adaptative et à sa carrosserie rigide, a été travaillée sur le Nürburgring.Premier modèle mondial conçu par Toyota Gazoo Racing, la structure qui pilote les équipes Toyota en compétition automobile , la GR Supra a été évaluée et améliorée sur le circuit allemand du Nürburgring avant son lancement en 2019.Lancée initialement avec un moteur six cylindres en ligne de 3.0 litres développant 340 ch et offrant des accélérations enthousiasmantes grâce à son couple élevé à tous les régimes, et une transmission automatique à 8 rapports ultra-rapide, la GR Supra a évolué. En 2020, un moteur 2 .0 litres de 258 ch a été ajouté pour offrir les avantages en termes de comportement d'un poids réduit mieux réparti. Une nouvelle transmission manuelle intelligente à 6 rapports, conçue par Toyota, a été introduite sur le moteur 3 litres pour satisfaire les conducteurs recherchant le contrôle et les avantages procurés par des changements de vitesse manuels précis.L'attention portée par Toyota Gazoo Racing aux performances confère à la GR Supra un habitacle biplace dédié à la conduite sportive, avec des sièges inspirés de la course ainsi que des protections de genoux sur les portes et la console centrale. Le toit à double bulle reprend une caractéristique distinctive des précédentes générations et contribue aux performances aérodynamiques en réduisant la traînée. L'aérodynamisme du soubassement améliore la stabilité à vitesse élevée, tandis que la forme arquée du hayon arrière limite la portance.Toyota Gazoo Racing a développé une version qui représente l'aboutissement de la génération actuelle de la GR Supra : la GR Supra Final Edition. Outre ses 101 ch et 71 Nm de couple supplémentaires, la série limitée Final Edition bénéficie d'améliorations qui optimisent la conduite, telles que de nouveaux éléments aérodynamiques en carbone, une suspension KW inspirée de la compétition automobile, un châssis plus rigide et des pneus arrière plus larges et de plus grand diamètre.- La puissance atteint 441 ch (en augmentation de 101 ch) et le couple s'élève à 571 Nm (en augmentation de 71 Nm).- La vitesse maximale sur circuit atteint 275 km/h.- Une chicane de réservoir d'huile a été ajoutée pour faire face aux fortes accélérations.- Le refroidissement du moteur a été amélioré grâce à un nouveau sous-radiateur.- La GR Supra Final Edition reçoit des disques avant Brembo plus grands (395 mm) et des flexibles de freins à mailles en acier inoxydable.- La suspension spécifique KW offre un amortissement réglable en 16 niveaux de détente et 12 niveaux de compression.- La barre stabilisatrice avant, ses supports, les bagues de bras de suspension avant et la fixation du soubassement ont été renforcés.- Les pneus Michelin Pilot Sport 2 à haute adhérence sont plus larges de 10 mm, avec un angle de carrossage avant optimisé.- L'aileron arrière « col de cygne » est en fibre de carbone, tout comme la lame avant, la prise d'air du capot, et les ailettes latérales d'appui aérodynamique.- L'échappement Akrapovic en titane offre une sonorité puissante.- L'habitacle de la GR Supra Final Edition reçoit des sièges baquets Recaro Podium CF avec une coque en carbone, rembourrés en Alcantara rouge pour le conducteur et noir pour le passager et des ceintures de sécurité rouges.- La partie arrière de l'habitacle comprend un arceau de sécurité inspiré de la version compétition Supra GT4.La GR Supra Final Edition intègre la technologie et le savoir-faire de Toyota Gazoo Racing en compétition pour créer un modèle hautes performances.L'expression ultime de la génération actuelle de la GR Supra « Final Edition » est la Supra la plus sportive jamais proposée par Toyota. Le programme de développement s'est appuyé sur l'expérience acquise par Toyota Gazoo Racing en compétition, avec la GR Supra GT4, pour optimiser les performances moteur et aérodynamiques, ainsi que la rigidité de la carrosserie et des suspensions.Leest associé à une transmission manuelle spécifique, offrant aux conducteurs des sensations de pilotage authentiques.Grâce à un conduit d'admission d'air repensé, un catalyseur à basse contre-pression adapté pour réduire les pertes de pression, et un contrôle du moteur optimisé, les conducteurs bénéficient d'accélérations plus rapides et d'une vitesse de pointe plus élevée. Ces améliorations contribuent à une augmentation de la puissance de 340 ch à 441 ch et du couple de 500 Nm à 571 Nm, pour une vitesse maximale de 275 km/h. L'échappement en titane Akrapovic confère à la Final Edition une sonorité moteur puissante.Grâce à une série d'améliorations en matière de comportement routier, les conducteurs peuvent repousser les limites des performances en virage. La suspension KW à amortissement réglable offre le choix entre 16 niveaux de détente et 12 niveaux de compression pour une tenue de route agile dans toutes les conditions. D'autres améliorations apportent plus de précision : barres antiroulis avant renforcées, réglage de l'angle de carrossage des roues avant et optimisation du contrôle actif du différentiel pour réduire le sous-virage.Laest plus directe grâce à des réglages optimisés de la direction assistée électrique. Les sensations de conduite sont renforcées par des modifications qui créent une connexion plus étroite entre le conducteur et la route, pour des virages précis et sereins. Ce résultat est obtenu grâce à des renforts de carrosserie, notamment un arceau de sécurité rigide en aluminium dans le coffre arrière et des stabilisateurs avant et arrière renforcés.Lesplus larges de 10 mm offrent une meilleure adhérence et une meilleure stabilité en virage, tandis que les jantes en alliage léger de 19 pouces à l'avant et de 20 pouces à l'arrière, gravées du logo Toyota Gazoo Racing, associées à des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 à haute adhérence, favorisent les hautes performances.Lea été optimisé grâce à des freins avant Brembo plus grands utilisant des plaquettes à coefficient de friction élevé. Les disques percés à l'avant (395 mm) et à l'arrière (345 mm) assurent une excellente puissance de freinage, et une endurance, en conduite sportive. De plus, les flexibles de frein en acier inoxydable réduisent les pertes de pression dues à la dilatation des flexibles lors du freinage.Pour conserver en toute situation des performances optimales, en phase avec l'amélioration de la tenue de route en virage et la puissance accrue du moteur, lea été amélioré grâce à un ventilateur de radiateur plus puissant, un nouveau sous-radiateur et des ailettes de refroidissement plus grandes sur le carter de différentiel. Une chicane a également été ajoutée au carter d'huile moteur afin d'éviter une répartition inégale de l'huile sous des forces g plus élevées.Lade la GR Supra Final Edition présente des modifications aérodynamiques marquantes issues de tests approfondis en soufflerie. Le spoiler avant, les ailettes latérales et le volet central avant en fibre de carbone, inspirés de la compétition, s'associent à un aileron arrière en fibre de carbone inspiré de celui de la GR Supra GT4, pour améliorer le contact avec la route et le comportement en optimisant l'équilibre aérodynamique, l'appui et la traînée. La prise d'air en fibre de carbone sur le capot moteur est dotée d'un élément intérieur amovible pour renforcer le refroidissement si nécessaire.À l'intérieur de l', strictement, lesRecaro Podium CF en carbone sont rembourrés en Alcantara rouge pour le conducteur et noir pour le passager. Ils offrent une position de conduite et un maintien optimaux, même en cas de forces g élevées. Les ceintures de sécurité rouges, les seuils de porte exclusifs en fibre de carbone et les nombreux éléments de finition en Alcantara, dont le volant, soulignent l'exclusivité du modèle.La GR Supra Final Edition, est une série limitée à 300 exemplaires dans le monde, dont 5 unités pour le marché français. Les véhicules ont attribués en France par tirage au sort au prix de 144 000 (GR Supra Final Edition).