Le grand SUV Kia Sorento restylé en approche en version hybride rechargeable

Le grand SUV Kia Sorento fait l'objet d'un restylage.Proposé en versions 5 ou 7 places , le Sorento restylé est disponible exclusivement en version hybride rechargeable.Le Kia Sorento restylé sera présent chez les distributeurs Kia à partir du deuxième trimestre 2024.Le Kia Sorento s'offre un important restylage extérieur. Le SUV du segment D Kia est le dernier modèle de la marque coréenne à adopter la philosophie de design ‘Opposites United' / (L'alliance des contraires) pour incarner le pilier ‘Bold for Nature' / (L'audace par nature), qui fait coexister nature et modernité.Le Kia Sorento restylé arbore un design extérieur destiné à exprimer une allure imposante tant sur route, qu'en tout-terrain.À l'avant, le profil du capot moteur révèle un design de SUV plus statutaire caractérisé par des formes généreuses et une silhouette définie.Le logo Kia a été déplacé au sommet du capot.La calandre au maillage 3D, la forme des projecteurs verticaux et le motif en constellation d'étoiles des feux de jour soulignent le caractère high-tech du véhicule.L'implantation verticale des projecteurs se conjugue au graphisme des feux arrière, pour souligner le look robuste du grand SUV Kia.Les clignotants avant séquentiels rehaussent la dimension high- tech du véhicule.Le bouclier avant remodelé descend plus bas pour procurer une sensation de robustesse et de fiabilité. Il est associé à un sabot de protection élargi, à des feux de brouillard redessinés et à une moulure de prise d'air verticale.Au niveau des flancs, l'insert décoratif latéral adopte un design en relief.La face arrière reçoit des blocs optiques intégrant des LED en diagonale. Le motif en forme de constellation d'étoiles des blocs-feux verticaux, créé par la connexion des deux feux arrière indépendants, met en avant le look connecté du Kia Sorento.Avec son profil effilé, le troisième feu stop à LED relaie une image high-tech.Le bouclier arrière et l'insert de diffuseur arrière procurent une impression de robustesse.Le large et imposant sabot de protection arrière, associé aux éléments graphiques de la moulure de couleur noire, confère au grand SUV Kia un look puissant.Le Kia Sorento est proposé avec une palette de 10 coloris extérieurs: Sable Volcanique, Gris Cosmique, Vert Aventurine, Blanc Céleste, Blanc Nacré, Noir Ebène, Gris Aluminium, Bleu Saphir, Gris Comète et Bleu Minéral.À l'intérieur, le Kia Sorento offre des dimensions panoramiques qui procurent une impression de largeur.La sensation de largeur et d'horizontalité est accentuée par le bandeau d'éclairage d'ambiance qui s'étire sur toute la largeur de l'habitacle en-dessous des inserts d'ouïe de ventilation. Disponible en 64 couleurs, l'éclairage ambiant est présent le long de la planche de bord, sur le pommeau de levier de vitesses et sur les moulures de porte avant.La dalle d'affichage incurvée et l'écran tactile multifonction soulignent le caractère moderne de l'habitacle.Le Sorento restylé bénéficie d'équipements de confort et d'agrément plus évolués, parmi lesquels un siège conducteur ergonomique à réglages lombaires électriques, ainsi que des sièges à fonction de mémoire de série sur la finition Premium.Le volant gainé de matière synthétique peut être chauffé par temps froid, et se dote d'une fonction de réglage électrique en hauteur et en profondeur de série sur la finition Premium.Les sièges avant chauffants, ventilés et réglables électriquement, ainsi que les sièges chauffants de la deuxième rangée garantissent un confort première classe à tous les occupants du véhicule.Le garnissage de sièges de couleur Vert Sauge, de série sur la finition Active, fait appel à une matière synthétique et à du plastique recyclé (PET).Pour le rembourrage des sièges, les designers de la marque Kia ont utilisé un textile à base de PET recyclé.Le Sorento Hybride Rechargeable est équipé d'un moteur essence T-GDi de 1.6 litre de 160 ch associé à un moteur électrique de 91 ch (66,9 kW) et à une batterie de 13,8 kWhLe groupe propulseur du Sorento Hybride Rechargeable délivre une puissance combinée de 252 ch et dispose d'une transmission intégrale de série.Le Sorento Hybride Rechargeable affiche une autonomie électrique allant jusqu'à 57 km en cycle mixte (WLTP).L'intérieur bénéficie de deux écrans panoramiques intégrés : un écran d'infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec système de navigation et un combiné d'instrumentation de 12,3 pouces.L'affichage tête-haute de 10 pouces permet au conducteur de visualiser les informations essentielles sur le véhicule et les conditions de circulation sans avoir à quitter la route des yeux.Le rétroviseur intérieur digital peut être utilisé comme un simple rétroviseur électrochromatique ou comme un écran pour afficher l'image d'une caméra. Le conducteur peut ainsi distinguer l'arrière du véhicule lorsque la visibilité est obstruée.Le système d'infodivertissement peut être commandé via l'écran tactile multifonction et intègre la navigation en ligne ainsi que les services télématiques Kia Connect, la reconnaissance vocale et la connectivité Bluetooth.La climatisation permet un contrôle entièrement automatique de la température dans deux zones distinctes. Le système a été conçu pour bénéficier à distance des mises à jour logicielles et cartographiques.Le Sorento est également disponible avec la reconnaissance biométrique par empreinte digitale. La fonction permet au conducteur de lier son profil utilisateur au véhicule et de démarrer le moteur. Elle peut être utilisée pour activer un mode voiturier, évitant ainsi au conducteur d'avoir à entrer son code PIN.Le Sorento intègre un chargeur de téléphone par induction, six ports de charge USB-C (deux par rangée) et un système audio BOSE.La clé digitale permet au conducteur d'utiliser son smartphone comme clé, et d'avoir ainsi un objet en moins à emporter.La fonction baptisée « Transfert de profil utilisateur » permet de sauvegarder, via le cloud, les préférences concernant les services embarqués Kia Connect et de transférer les réglages correspondants d'un véhicule à un autre.Par le biais de l'application Kia Connect, le conducteur du Sorento Hybride Rechargeable peut visualiser et contrôler l'état de charge du véhicule et planifier un itinéraire à l'aide de la navigation en ligne, synchroniser des agendas Apple et Google ou accéder à des fonctions embarquées telles que la localisation des bornes de recharge à proximité, les prévisions météo ainsi que les alertes de trafic en temps réel.La fonction de fermeture du hayon à distance offre une plus grande commodité en fermant le coffre automatiquement une fois que le conducteur a quitté la zone de détection située à l'arrière du véhicule.Le Kia Sorento bénéficie de plusieurs nouveaux équipements d'aide à la conduite (ADAS)parmi lesquelles l'assistance active à la conduite sur autoroute 2.0 avec aide au changement de voie et le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM) avec fonction d'affichage en 3D.Le système de freinage d'urgence autonome a été amélioré pour intégrer les fonctions intersection et croisement, l'aide à l'évitement d'obstacles, l'aide au dépassement et l'aide au changement de voie.Le Sorento conserve de son prédécesseur le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC), le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) associé à la détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA), le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA), le moniteur d'affichage des angles morts (BVM), l'assistance au stationnement à distance (RSPA) et le freinage d'urgence autonome en marche arrière (PCA-R).Le Sorento intègre jusqu'à huit airbags : deux airbags frontaux, deux airbags latéraux avant intégrés aux sièges, deux airbags rideaux avec capteur de retournement, un airbag de protection du thorax sur la deuxième rangée, et un airbag central avant.L'airbag central avant garantit une protection supplémentaire de la tête des occupants des sièges avant, et est conçu pour éviter que leurs têtes ne s'entrechoquent en cas de collision.Le Kia Sorento Hybride Rechargeable 5 places démarre à partir de 54 490 euros (1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 Active).1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 5 places Active: 54 490 €1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 5 places Design: 58 690 €1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 5 places Premium: 64 190 €1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 7 places Active: 55 440 €1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 7 places Design: 59 640 €1.6 T-GDi 252 4x4 BVA6 7 places Premium: 65 140 €Peinture métallisée : 650 €Peinture nacrée : 750 €Pack Techno (Rétroviseur intérieur digital et clé digitale) : 1 200 €Les équipements de série du Kia Sorento Hybride Rechargeable :SÉCURITÉAide au maintien dans la file (LKA)Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)Caméra de recul Radars de parking avant et arrièreReconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C) et avec fonction Stop & GoSystème de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 1.5) et fonction de croisementEXTÉRIEURJantes en alliage 19 poucesProjecteurs avant et feux arrière à LEDRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementINTÉRIEURSellerie mixte tissu gris - matière synthétique Vert SaugeVolant gainé en matière synthétiqueCONFORTClimatisation automatique bi-zoneLève-vitre conducteur électrique, séquentiel et anti-pincementOuverture et démarrage sans clé ‘'Smart Key'‘Palettes de vitesses au volantRétroviseur intérieur électrochromeSélecteur de modes de conduiteTECHNOLOGIE EMBARQUÉEEcran tactile 12,3 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay avec système de navigation et services connectés Kia Connect LiveCombiné d'instrumentation avec écran « Supervision » 4.2 poucesRECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIECâble de recharge pour prise domestiqueCarte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)(ACTIVE plus)SÉCURITÉAirbags latéraux arrièreAssistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)Système de détection des angles morts (BCA) et du trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction de croisement et de changement de file (FCA 2)Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA)EXTÉRIEURProjecteurs avant Full LED adaptatifs, 4 cubes, avec répétiteurs de clignotant à allumage séquentielVitres et lunette arrière surteintéesINTÉRIEURÉclairage d'ambiance personnalisablePoche aumônière au dos du siège conducteur et du passagerSellerie cuir noirCONFORTHayon électrique à ouverture mains libresLève-vitres avant et arrière électriques séquentiel et anti-pincementSièges avant et arrière chauffantsSièges avant à réglages électriquesSiège conducteur à réglages lombaires électriques 2 voiesSiège passager réglable en hauteurSystème de chargement du smartphone par induction (nécessite un téléphone compatible)Volant chauffantTECHNOLOGIES EMBARQUÉESDouble écran panoramique avec combiné d'instrumentation 100% digital 12.3 pouces(DESIGN plus)SÉCURITÉAffichage tête haute (HUD)Assistance au stationnement à distance (RSPA)Caméra 360° (SVM)Système d'affichage des angles morts (BVM)Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)EXTÉRIEURToit ouvrant panoramiqueINTÉRIEURPédalier finition métalSellerie cuir Nappa noirCONFORTCorrecteur d'assiette arrièreMémoire de position pour le siège conducteurSiège conducteur à réglages lombaires électriques 4 voiesSièges avant ventilésSiège passager à réglages lombaires électriques 2 voiesSiège conducteur avec longueur d'assise réglableVolant réglable électriquement, avec mémoire de positionTECHNOLOGIES EMBARQUÉESReconnaissance biométriqueSystème audio premium Bose