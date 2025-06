Le grand SUV électrique sept places Hyundai Ioniq 9 à trois rangées de sièges affiche un style distinctif

Lese distingue par un design distinctif avant-gardiste, un vaste espace intérieur capable d'accueillir jusqu'à sept occupants et une technologie d'électrification de pointe.Le Ioniq 9 est commercialisé à partir de(160 kW 110 kWh Creative).Le Ioniq 9 affiche des proportions imposantes et un design « aérosthétique » sophistiqué et avant-gardiste.Le design distinctif de la proue se distingue par des pixels paramétriques intégrés dans les optiques à LED et la partie inférieure de la face avant.La silhouette du Ioniq 9 se définit par une ligne de toit incurvée fluide, conférant au véhicule un profil aérodynamique et un coefficient de traînée (Cx) de 0,259 lorsqu'il est équipé de rétroviseurs extérieurs numériques.Un écoulement régulier et équilibré de l'air sous le véhicule ainsi qu'une faible résistance au roulement des roues permettent de gagner en efficacité énergétique. Pour optimiser l'aérodynamique du véhicule, le Ioniq 9 dispose d'un système de volets d'air actifs à mouvement double, d'un couvercle de soubassement tridimensionnel et de roues aérodynamiques.Le simple volume de la structure de caisse et de ses ailes lui confère une stature imposante.La ligne marquée des passages de roue arrière met en valeur les volumes du véhicule tout en contribuant à rehausser le dynamisme de son design.La face arrière, aux airs de poupe de navire, reprend la thématique des pixels intégrés dans les blocs optiques tout en contribuant à l'aérodynamique du véhicule.La ligne de toit profilée et la ligne de bas de caisse ascendante confèrent à la silhouette du Ioniq 9 un aspect dynamique.L'éclairage extérieur se distingue par des feux à pixels paramétriques, associés à de petits projecteurs de forme cubique et à un système d'éclairage avant adaptatif Matrix LED (IFS) destiné à améliorer la vision en conduite de nuit tout en évitant l'éblouissement des véhicules circulant en sens inverse. À l'arrière, le Ioniq 9 est équipé de blocs-feux à LED.Un écoulement régulier et équilibré de l'air sous le véhicule ainsi qu'une faible résistance au roulement permettent de gagner en efficacité énergétique. Le Ioniq 9 est doté d'un système de volets d'air actifs à mouvement double conçus pour améliorer l'efficacité aérodynamique du véhicule en laissant passer l'air uniquement lorsqu'il est nécessaire de refroidir le système de propulsion et la batterie. Quand le besoin de refroidissement n'est plus nécessaire, les volets se ferment afin de minimiser la résistance aérodynamique.Les volets d'air actifs à mouvement double intègrent un mécanisme de fonctionnement qui permet de réduire significativement l'écart entre les positions des volets. En opérant un mouvement linéaire associé à une rotation, et non plus un simple mouvement rotatif, le mécanisme permet d'éliminer les moindres espaces susceptibles de perturber le flux d'air.Pour optimiser l'aérodynamique du véhicule, plusieurs autres solutions ont été mises en œuvre parmi lesquelles l'adoption d'un couvercle de soubassement tridimensionnel et de roues aérodynamiques ainsi que la dissimulation des antennes embarquées.Fort d'un empattement de 3 130 mm, le Ioniq 9 se distingue par un vaste espace intérieur aux deuxième et troisième rangées.L'habitacle pensé d'après la philosophie ‘Built to Belong' peut accueillir jusqu'à sept occupants.Le Ioniq 9 bénéficie d'un plancher plat qui peut accueillir sept sièges. Les sièges relaxants sont totalement inclinables et disposent d'un repose-jambes. Le Ioniq 9 affiche une hauteur sous pavillon de 1 899 mm.Le SUV Hyundai bénéficie d'une console centrale « Universal Island 2.0 » qui facilite le passage entre les sièges conducteur et passager. La console centrale peut coulisser en totalité sur une distance de 190 mm. De type bidirectionnel, les accoudoirs peuvent s'ouvrir par l'avant ou l'arrière pour un accès facilité à la console depuis la deuxième rangée.Lorsque les sièges de la troisième rangée sont repliés à plat, le coffre peut accueillir jusqu'à 1 323 litres de bagages (un volume suffisant pour loger quatre sacs de golf et quatre sacs de Voyage), alors qu'avec les trois rangées de sièges en place, le Ioniq 9 offre jusqu'à 620 litres. Le Ioniq 9 dispose à l'avant d'un coffre d'une capacité maximale de 88 litres sur ses versions à propulsion et de 52 litres sur ses versions à transmission intégrale (de quoi ranger les câbles de charge).Le Ioniq 9 offre des solutions de rangements astucieuses dont un casier supérieur de 5,6 litres et un casier inférieur coulissant de 12,6 litres.L'adoption d'un verre feuilleté acoustique et d'un système de triple étanchéité dans toutes les zones du véhicule ainsi que l'intégration d'une plaque renforcée au niveau du montant A ont permis de supprimer les bruits de la route et d'écoulement d'air, ainsi que les bruits et vibrations dans l'habitacle.Les sièges relaxants du Ioniq 9 bénéficient du système Dynamic Body Care de Hyundai, qui intègre une fonction de massage tactile dynamique. Ce système utilise la pression et les vibrations pour stimuler la circulation sanguine et réduire ainsi la fatigue sur les longs trajets.Selon la configuration, les occupants peuvent bénéficier de l'atmosphère Lounge grâce à des sièges pivotants en deuxième rangée. Une fois le véhicule stationné, les sièges des deuxième et troisième rangées peuvent être positionnés face à face.L'adoption de pneus à absorption acoustique minimise la résonance des pneus, tandis que la structure de caisse du véhicule a été renforcée pour accroître sa rigidité et réduire les bruits de résonance à basse fréquence générés en conduite sur routes accidentées. Le véhicule est également équipé d'un système de contrôle actif des bruits de la route (ANC-R) afin de réduire davantage le niveau de bruit en conduite.L'ambiance intérieure « lounge » se distingue par des éléments elliptiques et des tonalités apaisantes.Un toit panoramique filtre la lumière du soleil.La dalle d'affichage incurvée panoramique, la planche de bord flottante, les fines ouïes de ventilation et l'éclairage d'ambiance sont autant d'éléments qui contribuent à rehausser le caractère high-tech de l'atmosphère intérieure.Le système de chauffage-climatisation-ventilation (HVAC) repose sur une pompe à chaleur qui recycle la chaleur résiduelle, garantissant une utilisation efficace de l'énergie de manière à maintenir une température agréable au sein de l'habitacle sans pour autant solliciter exagérément la batterie par temps froid.Le système de préconditionnement permet de réchauffer l'habitacle avant de prendre la route, contribuant ainsi à accroître le confort tout en optimisant la consommation d'énergie.Reposant sur l'architecture E-GMP de Hyundai, le Ioniq 9 bénéficie d'un système d'électronique de puissance doté d'un rapport de réduction optimisé pour la conduite en côte et d'un onduleur à deux niveaux pour une meilleure efficacité.Le système d'électronique de puissance étant totalement encapsulé, il permet de réduire le son du moteur.La plateforme hérite d'une batterie haute tension de qui offre une puissance énergétique de 110,3 kWh.La batterie haute tension lithium-ion NCM est intégrée dans le plancher.Grâce à son coefficient de trainée (Cx) de 0,259 (avec rétroviseurs extérieurs numériques ; équipé de rétroviseurs classiques, le Ioniq 9 affiche un coefficient de traînée de 0,269), à sa plateforme avancée et à sa technologie de batterie, le Ioniq 9 affiche une autonomie de 620 km et une consommation d'énergie de 194 Wh/km (en cycle WLTP) pour sa version à propulsion avec batterie longue distance et jantes de 19 pouces.Le planificateur d'itinéraire s'appuie sur les données en temps réel pour optimiser le guidage du véhicule et les programmes de recharge. En prenant en compte les conditions extérieures et intérieures, ainsi que la température de la batterie, la fonction permet de profiter d'une efficience optimale à chaque trajet.Le Ioniq 9 est capable de recharger sa batterie de 10 à 80 % en 24 minutes avec un chargeur de 350 kW.Le Ioniq 9 est équipée de la fonction de recharge inversée et d'un système de charge multiple en 400 V/800 V propres à sa plateforme E-GMP.La version à propulsion avec batterie longue distance est animée par un moteur électrique de 160 kW (218 ch) monté à l'arrière (350 Nm de couple).La version 4x4 (HTRAC) avec batterie longue distance est équipée à l'avant d'un moteur électrique supplémentaire de 70 kW pour une puissance cumulée de 313 ch (605 Nm de couple).La version Performance à transmission intégrale est dotée d'un moteur de 160 kW à l'avant comme à l'arrière, pour une puissance cumulé de 435 ch (700 Nm de couple)La version à propulsion avec batterie longue distance peut abattre le 0 à 100 km/h en 9,4 secondes. La version à propulsion avec batterie longue distance accélère de 80 à 120 km/h en 6,8 secondes.La version 4x4 HTRAC avec batterie longue distance peut abattre le 0 à 100 km/h en 6,7 secondes. La version 4x4 avec batterie longue distance accélère de 80 à 120 km/h en 4,8 secondes.La version Performance HTRAC peut abattre le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes. En termes d'accélération à mi-régime, notamment pour dépasser d'autres véhicules, la version Performance accélère de 80 à 120 km/h en 3,4 secondes.Le système d'infodivertissement se compose d'un combiné d'instrumentation de 12 pouces et d'un écran intégré de 12 pouces, tous deux regroupés dans la dalle d'affichage incurvée panoramique. Le Ioniq 9 est équipé d'un système audio à huit haut-parleurs. Il peut recevoir en option un système stéréo Bose à 14 haut-parleurs, compatible avec le format multicanal 5.1, les mises à jour à distance et les fonctions avancées de Bose.La structure de caisse renforcée garantit une protection optimale de la batterie en répartissant efficacement l'énergie de choc et en préservant l'intégrité structurelle du véhicule, même en cas d'incident grave. En outre, l'adoption de ceintures de sécurité à prétensionneurs et limiteurs de charge sur les sièges de la troisième rangée améliore la protection de leurs occupants en cas de collision, évitant ainsi tout choc de leur tête contre les dossiers de siège de deuxième rangée tout en réduisant les blessures à la tête et au cou. Le Ioniq 9 est équipé de 10 airbags.Le Ioniq 9 dispose des systèmes d'aide à la conduite (ADAS) de Hyundai, conçus pour accroître la sécurité en évitant les accidents et en facilitant la conduite. Ces systèmes incluent, entre autres, le freinage d'urgence autonome (FCA), l'aide au suivi de voie (LKA), le système anticollision avec détection des angles morts (BCA), l'alerte de sortie du véhicule (SEW), l'assistance à la sortie en sécurité (SEA), l'alerte de passager arrière (ROA), la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA), l'alerte de vigilance du conducteur (DAW), le système d'affichage des angles morts (BVM), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA), le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) et l'alerte de distance de stationnement (PDW).L'assistance au stationnement à distance (RSPA 2) rehausse la commodité de stationnement en permettant au conducteur de manœuvrer son véhicule à distance. Grâce à des caméras grand angle et à des capteurs à ultrasons, le système RSPA détecte les places de stationnement disponibles et gère la direction, l'accélération, le freinage et le passage des rapports. Le système intègre le freinage automatique pour éviter tout risque de collision avec des obstacles. Le système RSPA offre à la fois une fonction embarquée d'aide au stationnement et la possibilité de commander et de stationner le véhicule à distance depuis l'extérieur. Les modes d'aide au stationnement permettent de stationner le véhicule en créneau, en bataille et en épis, en utilisant la reconnaissance des marquages de stationnement. Le système tire parti de la technologie de reconnaissance des marquages au sol pour améliorer la précision des manœuvres de stationnement et la capacité d'évitement des obstacles.Le SUV Hyundai est doté d'un module de gestion du châssis qui contribue à rehausser ses performances de conduite grâce à des technologies telles que le contrôle vectoriel du couple dynamique, gage d'une meilleure tenue de route, et le contrôle de stabilité par vents de travers, qui garantit une stabilité accrue à vitesse élevée. Le Ioniq 9 est également équipé d'un système de contrôle de la motricité dédié à la conduite sur routes accidentées, et d'un mode de terrain automatique qui fait appel à l'IA pour détecter le type de surface et sélectionner le mode de conduite le mieux adapté.Le système de suspension est de type à éléments MacPherson à l'avant et à biellettes multiples à l'arrière. Il intègre des amortisseurs à correction d'assiette automatique et des bagues hydrauliques pour réduire les vibrations en conduite.Le système de suspension McPherson à l'avant et multibras à l'arrière est associé à des amortisseurs à correction d'assiette automatique et à des bagues hydrauliques. Les amortisseurs à contrôle de fréquence rehaussent encore les qualités routières du Ioniq 9 en absorbant efficacement les vibrations, garantissant ainsi une conduite tout en souplesse indépendamment de l'état de la route.Le Ioniq 9 bénéficie d'une direction légère et précise garantissant une tenue de route précise.Malgré ses dimensions, il affiche une aptitude hors pair en virage caractérisée par une excellente adhérence, un parfait contrôle de la caisse et une prise de roulis réduite.L'accélération du véhicule se montre progressive, avec un puissant boost au démarrage.Le système de contrôle du châssis optimise la dynamique de conduite grâce à des fonctionnalités telles que le dynamic torque vectoring pour une maniabilité précise et un contrôle de la stabilité au vent latéral afin de garantir une conduite plus fluide sur autoroute. En ville comme hors de sentiers battus, le mode tout terrain piloté par IA s'adapte automatiquement aux conditions de la route pour des performances optimales.Le système de freinage à récupération d'énergie, commandé via les palettes au volant, est intuitif et permet d'accroître l'engagement au volant.Le Ioniq 9 bénéficie d'ailes et de panneaux de custode en aluminium, ce qui contribue à alléger sa structure de caisse tout en lui assurant une meilleure efficience.Le Ioniq 9 privilégie la durabilité dans le choix de ses matériaux. Il utilise du cuir écologique, du tissu en PET recyclé, du tissu en laine, de la peau en TPO/PU biosourcé, du tissu en PET/suède biosourcé et de la peinture biologique.Le véhicule fait également appel à de la peinture élaborée à partir de déchets de pneus recyclés.En mode Remorquage, le véhicule détecte automatiquement le poids de la remorque attelée et ajuste l'autonomie prévisionnelle en conséquence. Cette fonction permet de maintenir un rapport de répartition du couple entre l'avant et l'arrière de 50/50 sur la version HTRAC afin de garantir des performances optimales. Le modèle Ioniq 9 peut tracter jusqu'à 2 500 kg.La Hyundai Ioniq 9 démarre à partir de(160 kW 110 kWh Creative).160 kW 110 kWh Creative: 69 900 €226 kW HTRAC 110 kWh Executive: 81 500 €315 kW HTRAC 110 kWh Performance Calligraphy: 86 900 €Accoudoirs (central avant et portes) et contre-porteshabillage similicuirAide au stationnement avant et arrièreAide au stationnement arrière avec fonction freinageAlerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinageAssistance active à la conduite sur autoroute (Niveau 2) avec fonction changement de voieAssistance active au maintien et au suivi de voieCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesChargeur sans fil pour téléphone compatibleClimatisation automatique tri-zone avec ouïes de ventilation à l'arrière et désembuage automatiqueCompatibilité Apple CarPlay et Android Auto (connexion sans fil)Compteur numériques 12,3 poucesFreinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste et fonction intersectionFreinage régénératif intelligent, modulable au volant avec fonction i-PedalHayon mains-libres intelligentHyundai AI Assitant : Assistant personnel à intelligence articielleJantes alliage 19 poucesPrises USB-C 100W aux 3 rangs (via câble Hyundai fourni - jusqu'à 60W avec câble standard)Rails de toit couleur métalRégulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)Rétroviseur intérieur jour/nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et dégivrantsServices connectés Bluelink avec mises à jour sans fil à distance (OTA)Sellerie Laine et CuirSièges avant réglables électriquement (assise, dossier, lombaires)Sièges avant et arrière (rang 2) chauffantsSièges de rang 2 inclinables et coulissants avec accès facilité «One-Touch» au rang 3Sièges de rang 3 inclinablesSurveillance des angles morts avec assistance active au changement de voieSystème d'accès mains-libres et démarrage sans cléSystème de chauffage par pompe à chaleurSystème de navigation Europe avec planificateur d'itinéraire électrique et mise à jour de la cartographieSystème multimédia avec écran tactile 12,3 pouces incurvéVitres arrière surteintéesVolant chauffant gainé cuirajoute à la version CREATIVE :Affichage caméra des angles mortsAffichage tête-haute 12 pouces sur pare-briseAide au stationnement avec fonction freinageCaméra 360° avec lignes de guidage dynamiques et vue 3DChargeur inversé V2L extérieur avec adaptateur pour prise 230VCiel de toit et montants en suédineClé Digitale 2.0 (accès et démarrage par smartphone)Eclairage d'ambiance intérieure à LED personnalisableEntourage de vitres noir brillant et satinInsonorisation renforcée par technologie de réduction active du bruitInsert de tableau de bord aspect BoisFeux avant Matrix LED intelligentsJantes alliage 20 poucesPare-soleil intégrés dans les portes arrièrePassages de roues noirs brillants avec inserts couleur carrosserieSiège conducteur à mémoireSièges avant et arrière (rang 2) ventilésStationnement automatique via télécommande (avant/arrière/créneau/bataille/épi)Système audio premium Bose 14 haut-parleurs avec subwoofer et amplificateurTerrain Mode HTRAC (Auto, Neige, Sable, Boue)Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électriqueVolant réglable électriquement à mémoireSellerie CuirSièges avant multi-confort avec mode relaxation et repose-molletsajoute à la version EXECUTIVE :Ciel de toit alcantaraInsert de tableau de bord en AluminiumJantes alliage 21 poucesPassages de roues unis couleur carrosserieSellerie Cuir NappaSki avant métalRangement avec fonction de désinfection par UV-CRétroviseurs extérieurs caméra avec écrans intégrésVolant gainé cuir biton