La Lancia Ypsilon HF électrique développe une puissance de 280 chevaux et un couple de 345 Nm

Lafait ses premiers tours de roues.Le retour de « HF » marque une nouvelle étape dans la renaissance de la marque italienne Lancia La Lancia Ypsilon HF électrique développe une puissance de(207 kW) et unElle est équipée d'unet d'unSuspension abaissée, voies élargies et centre de gravité bas, la Lancia Ypsilon HF assure une stabilité remarquable. La précision de la direction et la géométrie travaillée du châssis procurent un contrôle réactif. Le différentiel Torsen et un couple maximal de 345 Nm permet des départs fulgurants en toutes circonstances.La motricité est optimisée par le différentiel à glissement limité Torsen, améliorant la traction en virage et la sécurité sur chaussée glissante.Le système de freinage, étriers monoblocs à quatre pistons et disques de 355 mm signé Alcon, garantit puissance, stabilité et résistance à la surchauffe.Lea été rigidifié, ce qui confère une précision de conduite élevée, sans nuire au confort.La Ypsilon HF affiche des accélérations deLa vitesse maximale sur circuit est bloquée àLa batterie lithium-ion de 54 kWh (400 V) autorise uneet uneCôté look inspiré de l'héritage de Lancia, l'Ypsilon HF arbore le logo Elefantino Rosso, des pare-chocs dédiés, des badges sombres, un tableau de bord bleu électrique et des sièges sport.Le design extérieur souligne l'identité sportive : pare-chocs avant spécifiques ornés du logo HF, jantes de 18 pouces, diffuseur arrière, passages de roue musclés, élargissement de 30 mm des voies et abaissement de 20 mm de la caisse. Les feux arrière ronds évoquent la Stratos, tandis que les volumes sculptés du profil affirment le caractère moderne du modèle.Trois teintes sont proposées : Noir Ardesia, Blanc Quarzo et Orange Lava.L'habitacle traduit également l'héritage sportif : sièges sport en Econyl à découpe laser inspirés de la Delta Evoluzione (avec motif "cannelloni" spécifique HF), volant en cuir perforé orné du logo HF, pédalier en aluminium, interface graphique S.A.L.A, tableau de bord aux teintes évolutives du bleu à l'orange.Côté technologies, la Lancia Ypsilon HF propose une conduite semi-autonome de niveau 2, un cluster numérique de 10,25 pouces et un système d'infodivertissement S.A.L.A. avec un écran de 10,25 pouces.La version HF électrique hautes performances de 280 chevaux de l'Ypsilon arrivera après l'été au prix deLa Lancia Ypsilon HF incarne l'ADN le plus sportif et le plus radical de la marque italienne.Le modèle électrique hautes performances devient le porte-drapeau de Lancia, représentant l'expression la plus pure de ses valeurs.