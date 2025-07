Le Kia EV6 électrique restylé affiche un design extérieur modernisé

Premier véhicule de la marque coréenne à avoir été conçu sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques , la plateforme E-GMP (Electric-Global Modular Platform), lebénéficie d'un restylage.La version optimisée du Kia EV6 affiche un design extérieur modernisé, une batterie d'une capacité supérieure et une dotation élargie en équipements Alimenté par une batterie de 84 kWh (soit une capacité supérieure de 8,5 % à celle de son prédécesseur), l'EV6 voit son autonomie maximum en cycle mixte WLTP atteindre jusqu'à 582 km avec une simple charge.La dotation d'origine du modèle s'enrichit d'un système d'infodivertissement optimisé et de mises à jour logicielles à distance (OTA). La finition GT-line Premium reçoit des fonctionnalités avancées telles que l'aide au stationnement à distance (RSPA 2) et le détecteur de présence des mains sur le volant (HOD). Des capteurs capacitifs détectent les contacts avec le volant et permettent de déterminer si le conducteur a les mains sur le volant.Depuis son lancement en 2021, l'EV6 s'est écouléL'EV6 a marqué l'histoire automobile puisqu'il est leReposant sur le concept de « Contraste moderne », l'EV6 arbore la nouvelle identité visuelle de Kia. La face avant futuriste hérite de feux de jour effilés intégrant la signature lumineuse « Constellation » de Kia. Le style de la partie avant est rehaussé par des entrées d'air revues ainsi que par un bouclier qui ajoute un élément de dynamisme.La silhouette du Kia EV6 reflète le concept de « Contraste moderne », avec des jantes sophistiquées.À l'arrière, les feux intègrent la signature lumineuse « Constellation », accentuant l'impression de largeur du véhicule et le look futuriste.Le profil du bouclier avant est repris au niveau de la partie inférieure du bouclier arrière.Dans sa finition GT-line et GT-line Premium, l'EV6 hérite d'un design extérieur caractérisé par des boucliers avant et arrière plus dynamiques, l'ajout d'un bandeau lumineux LED reliant les deux phares.Le Kia EV6 propose une palette de sept coloris extérieurs en finition Air: Rouge Magma, Blanc Glacier, Gris Céramique, Bleu Pacifique, Noir Ebène, Gris Cosmique et Blanc Nacré.Les versions GT-line et GT-line Premium sont proposées avec un choix de cinq nuances extérieures: Rouge Magma, Gris Céramique, Noir Ebène, Blanc Nacré et Bleu Pacifique Mate.L'habitacle intègre un affichage panoramique incurvé qui procure une impression d' espace L'éclairage d'ambiance accentue l'horizontalité des lignes intérieures.L'EV6 intègre un volant au profil affiné et aux garnitures remodelées.Un système de reconnaissance par empreinte digitale est intégré à la console centrale, permettant de démarrer le véhicule sans avoir besoin d'utiliser ni clé intelligente ni clé numérique, d'enregistrer le profil conducteur et de s'authentifier pour accéder à d'autres services.Le socle de recharge par induction d'une puissance de 15 W, intègre un compartiment optimisé pour smartphone.Grâce à une plus grande densité énergétique, la batterie du Kia EV6 affiche une capacité accrue dans ses deux versions : 63 kWh pour la version Autonomie Standard (contre 58 kWh précédemment) et 84 kWh pour la version Autonomie Longue (contre 77,4 kWh précédemment).Il en résulte une autonomie supérieure: l'EV6 peut désormais parcourir jusqu'à 582 km avec une seule charge sur la base du cycle mixte WLTP.Avec une architecture de recharge 800V et une puissance de charge maximum de 258 kW (soit 8% de plus par rapport aux 239 kW du modèle précédent), la batterie de 84 kWh peut être rechargée de 10 à 80% en 18 minutes et permet de regagner jusqu'à 343 km d'autonomie en 15 minutes, sur une borne de recharge ultra-rapide.La batterie doit ses performances à une meilleure conductivité de la pâte thermique, optimisant ainsi la gestion de la température et la répartition thermique pendant la recharge. En outre, le poids de la batterie a été réduit d'1 kg malgré une capacité accrue.Le Kia EV6 est disponible en version propulsion et en version à transmission intégrale à deux moteurs, qui délivre une puissance combinée de 325 ch (239 kW) pour un couple de 605 Nm.Pour accroître le confort de conduite, le Kia EV6 intègre des amortisseurs à fréquence sélective afin d'offrir une meilleure stabilité sur les surfaces accidentées. Kia s'est également attachée à améliorer l'isolation acoustique du moteur pour un plus grand confort.Le Kia EV6 propose des fonctions d'infodivertissement qui reposent sur une architecture SDV (Software Defined Vehicles). Ces fonctions avancées sont destinées à améliorer la connectivité entre le conducteur et le véhicule. Le Kia EV6 est équipé d'un système d'infodivertissement de dernière génération et d'un poste de conduite connecté (ccNC). L'infodivertissement est compatible avec les mises à jour logicielles à distance via la technologie OTA qui permettent de maintenir les systèmes numériques du véhicule actualisés.Le Kia EV6 propose les fonctions Apple CarPlay et Android Auto sans fil, la clé digitale de Kia et un système d'authentification par empreinte digitale.Le Kia EV6 est doté de fonctionnalités, telles qu'un volant réglable électriquement (en hauteur et en profondeur), un affichage tête haute (HUD) de 12 pouces (sur la finition GT-line Premium) et une caméra embarquée.Le Kia EV6 est doté de nombreux systèmes d'aide à la conduite avancés, dont un détecteur de présence des mains sur le volant (HOD), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA 2).La finition GT-line Premium ajoute l'aide au stationnement à distance (RSPA 2) et le système de détection d'obstacles avant, latéral et arrière avec fonction freinage (PCA-F/S/R) à la dotation de série.Le Kia EV6 bénéficie d'une structure de caisse renforcée avec des montants B plus épais et plus robustes, et est équipé d'un système de sécurité complet à sept airbags, dont un airbag avant central.La solution de recharge Kia Charge prend la forme d'une carte de recharge et d'une application pour smartphones.La carte Kia Charge donne accès à près de 150 000 points de recharge en France, et plus de 950 000 en Europe.Des offres d'abonnement sont disponibles pour les rouleurs plus réguliers afin de bénéficier de tarifs réduits sur le réseau Ionity.Comme tous les modèles de la gamme Kia, le Kia EV6 bénéficie de la garantie constructeur de 7 ans/150 000 km.Le Kia EV6 170 ch 63 kWh RWD Autonomie Standard démarre à partir de 43 950 euros en finition Air.170 ch - 63 kWh - RWD - Autonomie Standard Air: 43 950 €229 ch - 84 kWh - RWD - Autonomie Longue Air: 47 450 €229 ch - 84 kWh - RWD - Autonomie Longue GT-line: 50 550 €229 ch - 84 kWh - RWD - Autonomie Longue GT-line Premium: 55 550 €325 ch - 84 kWh - AWD - Autonomie Longue GT-line: 54 550 €325 ch - 84 kWh - AWD - Autonomie Longue GT-line Premium: 59 550 €Peinture métallisée: 700 € (sauf Rouge Magma série)Peinture nacrée: 800 €Peinture mate: 1 800 €Pompe à chaleur & Recharge bidirectionnelle (V2L, V2H, V2G): 1 400 €Pack Style (Jantes alliage 20 pouces et toit ouvrant): 1 500 Systèmes avancés d'aide à la conduite (Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, fonction d'intersection et de croisement -FCA 2-, Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 -HDA 2.0-): 800 €RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ENERGIECâble de recharge pour prise domestique 230VCâble de recharge type 2 (T2-T2) 32 ACarte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)Ionity Power (1 an d'abonnement offert)Prise Combo 2 (CCS)Palettes de commande pour la régénération d'énergie au volantProgrammation de la recharge et de la température de l'habitacleSolution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur T2-T2)Système de chauffage de la batterieSystème de pré-conditionnement de la batterie (assure une température optimale pour la charge rapide par temps froid)SÉCURITÉABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux avant/arrière et latéral central entre conducteur et passager avantAide au maintien dans la file (LKA)Alerte de vigilance du conducteur (DAW)Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminositéAssistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)Assistance au démarrage en côte (HAC)Bouton d'appel d'urgence eCallCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesContrôle de pression des pneumatiques (TPMS)Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)Frein de parking électrique (EPB) avec fonction AutoholdRadar de parking avant / arrièreReconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go couplé au système de navigation (NSCC-C)Système de freinage multi collision (MCB)Système de fixation Isofix sur sièges arrière latérauxSystème de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction d'intersection (FCA 1.5)Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesseEXTÉRIEURClignotants avant et arrière dynamiquesFeux antibrouillard arrière à LEDFeux de jour avant et arrière à LEDJantes en alliage 19 poucesPeinture métallisée Rouge MagmaPoignées de portes affleurantes manuellesProjecteurs avant Full LEDRétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant LED Noir brillantINTÉRIEURAccoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrésAppuis-tête avant et arrière réglables en hauteurBanquette arrière rabattable 60/40Buses de ventilation pour la deuxième rangéeEclairage intérieur à LEDPare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passagerPlancher de coffre amoviblePoche aumônière au dos des sièges conducteur et passager avantPorte-gobelets à l'avantSellerie mixte matière synthétique - tissu noirTrappe à ski dans la banquette arrièreVolant gainé deux branches en matière synthétiqueCONFORTCapteur de pluieClimatisation automatique bi-zoneDésembuage automatique du pare-briseLève-vitres électriques, séquentiels à l'avant et anti-pincementPrise 12V sur la console centrale et dans le coffreRétroviseur intérieur electrochromatiqueRétroviseurs extérieurs électriques et chauffantsRétroviseurs extérieurs rabattables électriquementSélecteur de modes de conduite (3 niveaux)Siège conducteur à réglages manuels et réglage lombaire électriqueTECHNOLOGIE EMBARQUÉECombiné d'instrumentation 100% digital 12,3 poucesConnectique USB-C à l'avant de la console centraleConnectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager avantCaméra de détection de la vigilance du conducteur (ICC)Ecran tactile couleur 12.3 pouces avec système de navigation Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans, Android Auto et Apple CarPlayOuverture et démarrage sans clé "Smart Key"Système audio MP3 radio DAB avec 6 haut-parleurs et commandes au volantSystème de chargement du téléphone par inductionSystème de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et streaming audioSystème Kia Connect - services télématiques proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système de navigation au réseau mobile 7 ans (Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l' achat du véhicule , cette durée sera amputée de la période écoulée entre l' achat et la première connexion)RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIESÉCURITÉEXTÉRIEURBoucliers avant et arrière GT-lineBandeau lumineux LED arrièrePoignées de portes affleurantes automatiquesProjecteurs avant Full LED matriciels avec gestion adaptative des feux de routeINTÉRIEUREclairage d'ambiance à LED personnalisablePédalier finition aluminiumSellerie mixte suède - matière synthétique noir avec contour des sièges blancSeuils de portes finition aluminiumVolant gainé trois branches en matière synthétiqueCONFORTHayon électrique à ouverture mains libresSièges avant chauffantsVolant chauffantTECHNOLOGIE EMBARQUÉERECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIESÉCURITÉAssistance au stationnement à distance avec stationnement en épi (RSPA 2.0)Moniteur de vision panoramique 360° (SVM)Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)Système d'affichage des angles morts (BVM)Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA)EXTÉRIEURVitres et lunette arrière surteintéesINTÉRIEURCONFORTSièges avant et arrière chauffantsSièges avant ventilésSièges avant à réglages électriques et réglage lombaire électriqueSièges avant premium avec fonction détenteSiège conducteur à mémoire de position (2 positions mémorisables)Volant à réglage électrique et à mémoireTECHNOLOGIE EMBARQUÉEAffichage tête-haute (HUD)Clé digitale et reconnaissance biométriqueSystème audio premium Meridian comprenant 14 haut-parleurs et un amplificateur externe