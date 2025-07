Le Kia EV6 GT délivre une puissance jusqu'à 650 ch en mode Launch Control

Le nouveauest le véhicule de série le plus puissant de l'histoire de Kia . Par rapport à son prédécesseur lancé en 2022, le nouveau Kia EV6 GT gagne en puissance et en performances . La version GT adopte la fonction Launch Control qui vise à exploiter le plein potentiel de son groupe motopropulseur à transmission intégrale pour développer une puissance jusqu'à 650 ch. La fonction Launch Control vise à maximiser l'accélération en départ arrêté en contrôlant parfaitement la puissance délivrée pour une motricité optimale.La version GT de l'EV6 entend rehausser l'expérience électrisante de la conduite électrique zéro émission.Le groupe motopropulseur à transmission intégrale développelorsque la fonction Launch Control est activée et 609 ch en mode GT, qui peut être sélectionné à l'aide d'un bouton spécifique sur le volant.La version haute performance de l'EV6avec la fonction Launch Control activée et, ce qui en fait le véhicule de série le plus puissant de la marque coréenne.Equipé d'une, le Kia EV6 GT revendique uneLe Kia EV6 GT favorise le plaisir au volant grâce à un(VGS) 3 et à une(ASD). Le système VGS simule l'expérience d'utilisation d'une transmission automatique à double embrayage. Le conducteur peut utiliser les palettes situées de part et d'autre du volant pour sélectionner manuellement les rapports et bénéficier de sensations décuplées derrière le volant. Intégré à l'habitacle, le système ASD agit de concert avec le sélecteur VGS pour reproduire les sons des changements de rapport lors des phases d'accélération. Les deux systèmes sont couplés à la suspension à pilotage électronique (ECS) pour procurer une expérience de conduite électrique enthousiasmante.Avec ses caractéristiques d'amortissement recalibrées, ses amortisseurs modifiés et ses réglages de direction optimisés, le système ECS garantit un confort de suspension, une tenue de route et une stabilité de conduite précises.Les bruits de la route sont réduits par les garnitures de plancher, les pneus et les protections de passage de roue à isolation acoustique. Des algorithmes d'IA ont été utilisés lors de la phase de développement pour réduire certaines fréquences sonores indésirables des moteurs.Lespeuvent être sélectionnés à l'aide d'un bouton dédié sur le volant. Le conducteur peut basculer à tout moment entre les différents modes (Eco, Normal, Sport et My Drive) en fonction des conditions de route rencontrées, sachant que les caractéristiques de l'amortissement ainsi que le ressenti de la direction et du freinage sont optimisés pour chacun des modes disponibles.Unde couleur Vert Néon implanté sur le volant permet d'activer le mode GT afin d'exploiter le plein potentiel de la version haute performance.Grâce à l'présente sur EV6 GT, la batterie de 84 kWh peut être rechargéeLa carte de recharge Kia Charge donne accès àen France, et plus de 950 000 en Europe.Le modèle électrique haute performance bénéficie d'un: Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), Aide au maintien dans la file (LKA) et assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), Système de détection d'obstacles avant, latéral et arrière avec fonction freinage, Freinage d'urgence autonome avec détection des véhicules, des cyclistes et des piétons avec fonction d'intersection et de changement de file (FCA 2), Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C), Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCAA), Radars de parking avant, arrière et latéraux, Système d'affichage des angles morts (BSM), Moniteur avec vision panoramique 360° (SVM) et Aide au stationnement à distance (RSPA 2.0).La version haute performance EV6 GT hérite d'dont des inserts Vert Néon sur son volant, des surpiqûres Vert Néon sur les sièges baquets en suédine ainsi que des étriers de frein peints en Vert Néon.Des modifications stylistiques ont également été apportées à la planche de bord, au bouclier avant et au diffuseur arrière ainsi qu'à la face avant qui bénéficie de la signature lumineuse « Constellation ».À l'intérieur, le double écran de 12,3 pouces reçoit des graphismes spécifiques à la version GT.L'application Kia Connect permet la commande à distance de la climatisation, le pré-conditionnement de la batterie à distance et la programmation de la climatisation.Les mises à jour OTA sont proposées pour chacun des systèmes embarqués pour disposer en permanence des technologies les plus avancées.Grâce aux systèmes Apple CarPlay et Android Auto sans fil, les conducteurs de EV6 GT peuvent dupliquer leurs téléphones iOS ou Android sur l'écran principal du véhicule pour pouvoir utiliser leurs applications favorites.Le Kia EV6 GT est disponible au tarif de. Le Kia EV6 GT bénéficie de la garantie constructeur de Kia 7 ans ou 150 000 km• Peinture mate : 1 050 €• Pompe à chaleur et fonction de recharge bi-directionnelle (V2L, V2H, V2G) : 1 400 €MOTORISATIONS GTMoteur électrique 609 ch 4 roues motrices Batterie 84 kWhRECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIECâble de recharge pour prise domestique 230VCâble de recharge type 2 (T2-T2) 32 ACarte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)IONITY Power (1 an d'abonnement offert)Prise Combo 2 (CCS)Palettes de commande pour la régénération d'énergie au volantProgrammation de la recharge et de la température de l'habitacleSolution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur T2-T2)Système de chauffage de la batterieSystème de pré-conditionnement de la batterie (assure une température optimale pour la charge rapide par temps froid)SÉCURITÉABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)Airbags frontaux, latéraux avant, rideaux avant/arrière et latéral central entre conducteur et passager avantAide au maintien dans la file (LKA)Alerte de vigilance du conducteur (DAW)Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminositéAssistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)Assistance active à la conduite sur autoroute niveau 2 (HDA 2)Assistance au démarrage en côte (HAC)Assistance au stationnement à distance avec stationnement en épi (RSPA 2.0)Bouton d'appel d'urgence eCallCaméra de recul avec lignes de guidage dynamiquesContrôle de pression des pneumatiques (TPMS)Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)Frein de parking électrique (EPB) avec fonction AutoholdMoniteur de vision panoramique 360° (SVM)Projecteurs avant Full LED matriciels avec gestion adaptative des feux de routeRadar de parking avant / arrièreReconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go couplé au système de navigation (NSCC-C)Système de freinage multi collision (MCB)Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA)Système de détection de trafic arrière avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)Système de fixation Isofix sur sièges arrière latérauxSystème de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes et fonction d'intersection/croisement (FCA-JX)Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)Système d'affichage des angles morts (BVM)Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA)Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesseEXTÉRIEURBoucliers avant et arrière GTBandeau lumineux LED arrièreClignotants avant et arrière dynamiquesFeux antibrouillard arrière à LEDFeux de jour avant et arrière à LEDEtriers peints en Vert NéonJantes en alliage 21 poucesPeinture métalliséePeinture nacréePoignées de portes affleurantes automatiquesProjecteurs avant Full LED matriciels avec gestion adaptative des feux de routeRétroviseurs extérieurs avec répétiteur de clignotant LED Noir brillantVitres et lunette arrière surteintéesINTÉRIEURAccoudoir central arrière avec porte-gobelets intégrésAppuis-tête avant et arrière réglables en hauteurBanquette arrière rabattable 60/40Buses de ventilation pour la deuxième rangéeEclairage intérieur à LEDEclairage d'ambiance à LED personnalisablePare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé conducteur et passagerPédalier finition aluminiumPlancher de coffre amoviblePorte-gobelets à l'avantSièges baquets en suède avec surpiqûres Vert NéonSeuils de portes finition aluminiumTrappe à ski dans la banquette arrièreVolant gainé trois branches en matière synthétiqueCONFORTCapteur de pluieClimatisation automatique bi-zoneDésembuage automatique du pare-briseLève-vitres électriques, séquentiels à l'avant et anti-pincementHayon électrique à ouverture mains libresPrise 12V sur la console centrale et dans le coffrePrise 230V sous la deuxième rangée de siègesRétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquementRétroviseur intérieur électrochromatiqueSélecteur de modes de conduite (3 niveaux)Sièges avant et arrière chauffantsSièges avant ventilésSièges avant à réglage lombaires électriquesSiège conducteur à réglages électriques à mémoire de position et siège passager à réglages électriquesSièges avant premium avec fonction détenteToit vitré ouvrant électriquement, avec store occultantVolant chauffant à réglage électrique et à mémoireTECHNOLOGIE EMBARQUÉEAffichage tête-haute (HUD)Caméra de détection de la vigilance du conducteur (ICC)Clé digitale et reconnaissance biométriqueCombiné d'instrumentation 100% digital 12.3 poucesConnectique USB-C à l'avant de la console centraleConnectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager avantEcran tactile couleur 12.3 pouces avec système de navigation Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant 7 ans, Android Auto et Apple CarPlayOuverture et démarrage sans clé "Smart Key"Système audio MP3 radio DAB avec 6 haut-parleurs et commandes au volantSystème audio premium Meridian comprenant 14 haut-parleurs et un amplificateur externeSystème de chargement du téléphone par inductionSystème de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et streaming audioSystème Kia Connect - services télématiques offerts pendant 7 ans