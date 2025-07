La berline cinq portes électrique Kia EV4 affiche un design contemporain

Développée pour accroître l'attrait de l'offre électrique de Kia et destinée à un large public, laaffiche un design robuste contemporain et offre des technologies de pointe.Dans sa version cinq portes, la Kia EV4 est un véhicule polyvalent alliant agilité et modularité.La Kia EV4 cinq portes affiche un look robuste caractérisé par des montants C verticaux contrastants de couleur noire.La version cinq portes de l'EV4 réinterprète le style de la berline classique en arborant une silhouette aérodynamique caractérisée par un capot avant surbaissé, une assise large, des projecteurs verticaux et la calandre « EV Tiger Face ». Une protection de soubassement intégrale contribue à faciliter la circulation de l'air sous le véhicule.Le profil dynamique de la berline cinq portes Kia EV4 se caractérise par des lignes acérées conjuguées à des éléments de design avant-gardiste.La face avant de l'EV4 cinq portes se distingue par la calandre « EV Tiger Face » des modèles électriques de Kia, associée à des projecteurs implantés verticalement qui reprennent la signature lumineuse « Star Map » (Constellation) de la marque coréenne.La combinaison d'éléments dynamiques contribue à accentuer l'impression de largeur et l'allure sportive du véhicule tout en mettant en valeur son caractère avant-gardiste.Les ailes robustes et les jantes usinées allant jusqu'à 19 pouces rehaussent l'impact visuel et procurent une réelle impression de dynamisme tandis que les motifs géométriques présents au niveau des bas de caisse du véhicule souligne son caractère moderne.Vue de l'arrière, la version cinq portes de la Kia EV4 poursuit une approche stylistique aérodynamique qui fait ressortir la largeur d'assise du véhicule électrique Les lignes sculptées et acérées, associées aux feux arrière implantés dans la largeur et à la lunette arrière inclinée confèrent à la version cinq portes un look sobre empreint de stature.La moulure du montant C vertical crée un élément visuel contrastant qui contribue à souligner les proportions du véhicule et son identité stylistique.A l'arrière, le becquet, la lunette inclinée ainsi que le hayon vertical au style épuré donnent un caractère moderne au modèle.La finition GT-Line bénéficie d'éléments de design exclusifs. Les boucliers avant et arrière de forme ailée renforcent l'impression de robustesse et d'aérodynamisme tandis que les jantes de 19 pouces à motifs triangulaires contribuent à accentuer le caractère avant-gardiste du véhicule cinq portes électrique Kia.La berline électrique cinq portes de Kia est un véhicule athlétique à la fois polyvalent et pratique.Le style au design minimaliste contribue à créer un espace sophistiqué et fonctionnel, qui associe des formes fluides et ergonomiques à des éléments de design industriel.La Kia EV4 privilégie le confort des occupants grâce à une habitabilité généreuse. Cette dernière est rendue possible par l'empattement de 2,82 mètres.Reposant sur la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP) de Kia, l'EV4 embarque une batterie standard de 58,3 kWh ou une batterie longue autonomie de 81,4 kWh.Les batteries alimentent un moteur avant de 150 kW (204 ch).Le moteur avant de 150 kW (204 ch) offre une capacité d'accélération de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes et une vitesses maximale de 170 km/h, sur circuit.La Kia EV4 bénéficie de toute une série d'améliorations aérodynamiques, qui contribue à faciliter la circulation de l'air sous le véhicule et lui vaut un coefficient de traînée de 0,23. Des volets d'air actifs intégrés au bouclier avant s'ajustent automatiquement pour faciliter l'entrée d'air et le refroidissement lorsque cela est nécessaire, et optimiser les flux aérodynamiques et l'efficience le reste du temps. Le soubassement intégralement caréné limite les turbulences et améliore la circulation de l'air. Les jantes aérodynamiques ainsi que l'espace réduit entre les roues et les arches de roue améliorent l'efficience énergétique.L'optimisation de l'efficacité énergétique est favorisée par l'adoption d'un onduleur en carbure de silicium réduisant les pertes de conversion, ainsi que par l'intégration 3-en-1 du moteur, de l'onduleur et du réducteur permettant d'optimiser à la fois le poids, l'habitabilité et le refroidissement.La berline cinq portes en version Autonomie Longue (81,4 kWh) revendique une autonomie jusqu'à 625 km (440 km WLTP pour la version équipée de la batterie standard) en cycle WLTP (Donnée WLTP en cours d'homologation. Après le SUV compact EV3 , il s'agit du deuxième modèle de la marque coréenne à afficher une autonomie WLTP dépassant les 600 km.Concernant la recharge en courant alternatif, la Kia EV4 cinq portes est équipée de série d'un chargeur embarqué de 11 kW compatible avec le courant monophasé et triphasé.Grâce à une architecture de recharge en 400 V, la recharge de 10 à 80% s'effectue en 29 min pour la version Autonomie Standard et 31 min pour la version Autonomie Longue, sur borne ultra-rapide.La trappe de recharge est située au niveau de l'aile avant droite pour offrir une meilleure accessibilité.Un indicateur d'état de charge garantit une facilité de lecture et de contrôle accrue.La carte de recharge Kia Charge donne accès à près de 150 000 points de recharge en France, et plus de 950 000 en Europe.Le planificateur d'itinéraire intégré permet de définir un niveau de charge cible, aussi bien pour la destination que pour les stations de recharge, sur les trajets longues distances. Il est possible via ce dernier d'accéder aux recommandations de recharge, au trafic en temps réel et à une estimation de la consommation électrique, ainsi que de sélectionner les bornes du réseau Kia Charge pour une planification fluide. Une fois la borne de recharge atteinte, la technologie Plug&Charge permet, une fois le câble branché, une authentification et une recharge automatique sur les bornes compatibles, sans besoin de carte ni d'application.L'EV4 cinq portes dispose de la fonction de recharge bi-directionnelle V2L (Vehicle-to-Load) de 3,6 kW et de la fonction V2G (Vehicle-to-Grid) d'une puissance de 10 kW.La Kia EV4 cinq portes bénéficie d'une suspension avant à élément MacPherson spécialement conçue pour l'architecture électrique et d'une suspension arrière multi-bras avec combinés ressorts-amortisseurs. Grâce à l'adoption de clapets sensibles à la fréquence ‘SFD3' de troisième génération dans les amortisseurs et de bagues hydrauliques (Hydro G), le châssis de la Kia EV4 offre un niveau de bruits et vibrations réduit associé à un confort de suspension optimisé.La géométrie du train avant et le renforcement de la structure de caisse à des endroits clés contribuent à rehausser la stabilité en virage et le dynamisme du véhicule, tout en réduisant les écarts de direction causés par les cahots de la route.La clé digitale 2.0 intégrée à la finition GT-line permet de déverrouiller et démarrer le véhicule en utilisant un smartphone ou une montre connectée. Elle peut être partagée via une application mobile (jusqu'à 15 appareils).Une fois au volant, le système personnalisable i-Pedal 3.0 de Kia permet d'ajuster le niveau de freinage régénératif afin d'améliorer l'agrément de conduite. Il peut également être déterminé automatiquement par le véhicule en fonction de la situation de conduite et de l' environnement grâce au système de freinage intelligent à récupération d'énergie. Le système fonctionne également en marche arrière. La fonction de mémorisation de l'i-Pedal permet d'appliquer les derniers réglages utilisés lors du redémarrage du véhicule.La dalle d'affichage de 30 pouces du système d'infodivertissement ccNC (connected car Navigation Cockpit) à triple écran panoramique intègre deux écrans de 12,3 pouces et un écran de 5,3 pouces.L'assistant IA, reposant sur ChatGPT d'OpenAI, fait appel au machine learning pour des interactions plus naturelles avec les systèmes embarqués.La technologie de mise à jour à distance (OTA) permet d'actualiser les systèmes de la Kia EV4 cinq portes à distance depuis un smartphone et de rester connecté au véhicule.Des matériaux écoresponsables sont utilisés, dont du Bio Polyuréthane (PU) sur les sièges et des matières issues en partie de la biomasse (extrait de maïs, canne à sucre, …) dans les garnitures de portes, certaines pièces du volant et de la console centrale. La moquette qui recouvre le sol ainsi que de nombreux éléments de l'habitacle sont réalisés à base de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé.La Kia EV4 cinq portes adopte un système d'aide à la conduite sur autoroute (HDA 2). Les principaux systèmes de sécurité proposés sont l'alerte de vigilance du conducteur, le freinage d'urgence autonome de niveau 2, l'assistance active à la conduite dans les embouteillages de niveau 2, la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse et l'aide au stationnement à distance.L'affichage tête haute de 12 pouces permet de garder les yeux sur la route tout en ayant accès aux principales informations de conduite, telles que la vitesse du véhicule et les instructions de guidage.Le système de détection de préhension directe de Kia (HOD - détecteur de présence des mains sur le volant) détecte le contact des mains du conducteur sur le volant (doigts, une main, deux mains) pour déterminer si ce dernier garde le contrôle du véhicule et lui permet de désactiver les alertes ADAS en touchant simplement le volant.Les systèmes d'aide à la conduite avancés du pack ADAS F plus (‘Drive Wise') détectent les situations dangereuses en faisant appel à plusieurs caméras et capteurs.La structure de la Kia EV4 cinq portes a été optimisée pour améliorer la sécurité des occupants et de la batterie en cas de collision, grâce à l'adoption de chemins de charge multiples au niveau de la partie avant du compartiment de la batterie et de dispositifs de protection contre les collisions arrière.Le toit de la Kia EV4 cinq portes est capable de supporter plus de cinq fois le poids total du véhicule, tandis que la structure multi-squelette des bas de caisse, qui s'étendent le long des flancs du véhicule, à la partie inférieure des portes, entre les essieux avant et arrière, assure une meilleure protection latérale aux occupants.La Kia EV4 cinq portes aspire à décrocher la note maximale de 5 étoiles aux crash-test Euro NCAP (avec ses systèmes de sécurité optionnels dont le pack ADAS F plus), les 5 étoiles aux crash-tests US NCAP, ainsi que le prix « Meilleur choix sécurité » décerné par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).La Kia EV4 cinq portes offre un volume de chargement de 435 litres. Elle est dotée d'un accoudoir rotatif et d'une tablette coulissante intégrée dans la console centrale.Destinée au marché européen, la version cinq portes de la Kia EV4 est fabriquée en Slovaquie. C'est le premier véhicule électrique Kia construit en Europe.La production de la berline cinq portes débutera au second semestre 2025.La Kia EV4 est distribuée chez les 216 Distributeurs du réseau Kia.La gamme EV4 s'organise selon trois finitions : Air, Earth et GT-line.Dès la finition, une large dotation d' équipements de série est proposée avec notamment une caméra de recul et des radars de stationnement (avant, arrière, latéraux), un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2), des projecteurs avant et arrière à LED, des rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement, une climatisation automatique bizone, l'Assistant IA Kia, l'ouverture et démarrage sans clé Smart Key, la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et le système d'info-divertissement à triple écran panoramique.La finitioncomplète la dotation d'équipements de série et ajoute des éléments de style avec un système anticollision avec détection des angles morts (BCA), des jantes en alliage 19 pouces, des vitres et lunettes arrière surteintées, une sellerie mixte tissu/matière synthétique biosourcée, un hayon électrique à ouverture mains libres, un siège conducteur réglable électriquement avec réglage lombaire, un volant et 4 sièges chauffants, ainsi que la recharge par induction pour smartphone.La finition haut de gammerehausse le dynamisme et l'exclusivité avec l'ajout d'éléments de carrosserie spécifiques et d'inserts noir brillant ainsi que des phares matriciels LED avec gestion adaptative des feux de route et éclairage de bienvenue. A l'intérieur, cette finition apporte également son lot d'améliorations avec un éclairage d'ambiance personnalisable et dynamique, un pédalier aluminium, un volant à 3 branches multifonction exclusif ainsi qu'une sellerie en matière synthétique biosourcée. Les modes « Repos » et « Théâtre » sont inclus dans ce niveau de finition, grâce à l'ajout du siège passager réglable électriquement avec réglage lombaire. Les trajets sur autoroute sont rendus plus sûrs et plus agréables grâce à l'assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2).La berline électrique Kia EV4 démarre à partir de 38 290 euros en version Autonomie Standard (Autonomie Standard 58,3 kWh Air) et à partir de 42 890 euros en version Autonomie Longue (81,4 kWh).Autonomie Standard 58,3 kWh Air: 38 290 €Autonomie Standard 58,3 kWh Earth: 40 590 €Autonomie Longue 81,4 kWh Air: 42 890 €Autonomie Longue 81,4 kWh Earth: 45 190 €Autonomie Longue 81,4 kWh GT-line: 46 990 €La Kia EV4 bénéficie d'une garantie constructeur de 7 ans/150 000 km.Jantes en alliage 17 pouces: 0 €Peinture métallisée: 800 €Peinture nacrée: 900 €Peinture matte: 1 800 €Pack V2L / Pompe à chaleur: 1 550 €Pack DriveWise (FCA 2, HDA 2.0, BCA, verrouillage de sécurité enfant automatique): 700 €Pack DriveWise Plus (FCA 2, HDA 2.0, Caméras 360°, Système d'affichage des angles morts (BVM), RSPA Entry, PCA-R): 1 500 Pack DriveWise Park (Caméras 360°, Système d'affichage des angles morts (BVM), RSPA Entry, PCA-R): 1 000 €Pack Executive (Sièges avant réglables électriquement avec fonctions détente, relaxation et mémoire, modes détente et cinéma, sièges avant ventilés, affichage tête haute, toit vitré ouvrant): 2 350 €Système audio premium Harman Kardon: 600 €Accès et démarrage sans clé « Smart Key »Appuie-têtes et sellerie en tissuAssistance active à la conduite sur autorouteCaméra de recul avec radars de parking avant, arrière et latéralClimatisation automatique bi-zoneCommandes vocales pour Assistant IA KiaFonctionnalité de mise à jour à distanceJantes en alliage 17 poucesLève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincement côté conducteurPoignées de porte affleurantes manuellesProjecteurs avant et arrière à LEDRégulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & GoRétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquementSièges avant réglables en hauteurSystème audio à 6 haut-parleursTriple écran panoramique avec navigation intégrée, compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil(en plus de AIR)Hayon électrique avec ouverture mains-libresJantes en alliage 19 poucesLève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincement à l'avantPoignées de portes affleurantes électriquesSellerie mixte tissu - matière synthétique biosourcéeSiège conducteur avec ajustement et réglages lombaires électriquesSystème anticollision avec détection des angles mortsSystème de chargement du smartphone par inductionVitres et lunette arrière surteintéesVolant et sièges avant/arrière chauffants(en plus de EARTH)Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2Clé digitale 2.0Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamiqueFonctionnalité d'éclairage dynamiqueLève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et anti-pincement à l'avantPare-chocs avant et calandre spécifiquesPédalier en finition aluminiumProjecteurs avant matriciels à LEDRétroviseurs extérieurs peints en noir brillantSellerie en matière synthétique biosourcéeSièges avant avec ajustement et réglages lombaires électriquesSystème de freinage d'urgence autonome de niveau 2Volant multifonctions à trois branches