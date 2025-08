L’Audi Q3 SUV de troisième génération affiche un design renouvelé

Avec plus de deux millions de véhicules vendus dans le monde depuis le lancement de la première génération, l' Audi Q3 est un best-seller bien établi dans le segment des SUV compacts premium depuis plus de 10 ans.L'extérieur du SUV compact d'Ingolstadt de troisième génération dégage de l' assurance et une certaine émotion. Comparée à la précédente génération, l' Audi Q3 a un design plus émotionnel.La large calandre Singleframe et les phares effilés sont intégrés dans le concept aérodynamique.De profil, une ligne d'épaule horizontale court entre les phares et les feux arrière et divise visuellement la voiture en deux parties.La face arrière est ornée de feux arrières numériques 0LED, complétée par une bande lumineuse LED continue ainsi que des anneaux éclairés (en option).L'avant du SUV compact présente des phares avant à Matrix LED numériques qui utilisent un module micro-LED. L'utilisation de la technologie micro-LED améliore l'éclairage grâce 0 un fort contraste sur la route.Les fonctions de guidage de lumière sont plus étroitement liées aux fonctions d'assistance au conducteur.Les feux diurnes numériques avec technologie LED, composés de 23 segments de chaque côté, créent des signatures lumineuses distinctives qui rendent le Q3 facilement reconnaissable sur la route.Des fonctions d'éclairage adaptatives et de haute résolution sont rendues possibles grâce à la technologie micro-LED intégrée dans les phares Matrix LED numériques.A l'intérieur, l'unité de commande au volant permet plus d' espace de rangement dans la console centrale.L'unité de commande au volant intègre deux nouveaux leviers de colonne de direction. Le levier de droite sert de sélecteur de vitesses, celui de gauche permet le contrôle des fonctions d'éclairage et des essuie-glaces.Un vitrage acoustique pour les vitres latérales avant optionnel améliore l'acoustique intérieure à grande vitesse.Le coffre offre un volume de rangement de 488 litres. Avec la banquette arrière rabattue, l'espace de rangement atteint jusqu'à 1 386 litres.La banquette peut être déplacée en longueur, et son inclinaison peut être ajustée de série.Le Q3 a une capacité de remorquage allant jusqu'à 2 100 kilogrammes sur certaines version.L'Audi Q3 est disponible avec un moteur à combustion partiellement électrifié avec technologie d'hybridation légère (hybride 48 volts) ainsi qu'en hybride rechargeable (e-hybrid) avec une autonomie électrique allant jusqu'à 120 kilomètres et en version diesel.Le modèle d'entrée de gamme est l'Audi Q3 TFSI 150 ch (110 kW) dotée d'un moteur à essence à quatre cylindres avec technologie mild-hybrid.L'Audi Q3 SUV TDI 150 ch (110 kW) est destinée aux trajets longue distance.L'Audi Q3 SUV e-hybrid 272 ch (200 kW) est compatible avec une recharge en courant continu DC de 50 kW. La batterie haute tension d'une capacité brute de 25,7 kWh (capacité nette de 19,7 kWh) permet une autonomie électrique allant jusqu'à 120 kilomètres en cycle WLTP.La suspension standard offre une expérience de conduite améliorée.Une suspension adaptative est disponible en option pour une expérience de conduite optimisée.L'Audi Q3 est fabriquée dans les usines Audi à Györ, en Hongrie, et à Ingolstadt, en Allemagne.L'Audi Q3 SUV TFSI 150 ch (110 kW), équipée de la technologie hybride 48 volts, débute à 43 850 euros en version Design.Comparée à la version précédente, l'Audi Q3 de troisième génération affiche un design plus musclé et émotionnel. La carrosserie est définie par la combinaison de sections arrondies et de lignes précises. La large calandre Singleframe est positionnée haute, et les phares élancés sont intégrés dans le concept aérodynamique du véhicule. Le design assure un flux d'air efficace à l'avant.Située sous la calandre singleframe, l'admission d'air frais contrôlable régule le flux d'air pour qu'il circule efficacement autour de la zone. Les capteurs de stationnement sont situés à cet endroit. Les capteurs pour les systèmes d'assistance au conducteur sont installés derrière les quatre anneaux.De profil, une ligne d'épaule horizontale entre les feux avant et arrière divise visuellement la voiture en deux parties, créant un effet de lumière. Le côté supérieur capte la lumière, tandis que le côté inférieur apparait dans l'ombre. En lien avec les montants D inclinés, cela rend l'habitacle plus dynamique. Les passages émergents de la zone des épaules des roues avant et arrière rappellent le design de la quattro originale.L'arrière présente un design épuré. Séparée des feux arrière en deux parties, la bande lumineuse traverse toute la largeur du véhicule. Au-dessous, le diffuseur est intégré au pare-chocs rehaussé.L'Audi Q3 est long de 4 531 millimètres, large de 1 859 millimètres (2 087 millimètres avec les rétroviseurs) et haut de 1 601 millimètres.L'empattement atteint 2 681 millimètres.Le volume du coffre atteint 488 litres (375 litres en hybride rechargeable). Lorsque la banquette est avancée à son maximum et relevée en position verticale, cela permet d'obtenir 575 litres de chargement. Avec la banquette repliée, l'espace de rangement augmente jusqu'à 1386 litres (1 293 litres en hybride rechargeable). La banquette peut être déplacée en longueur, et son angle peut être ajusté.L'aérodynamisme du véhicule a été amélioré par rapport à la version précédente avec un coefficient de traînée de 0,30.L'acoustique générale du véhicule a été amélioré par rapport à la version précédente avec un vitrage acoustique pour les fenêtres latérales avant. En combinaison avec une étanchéité et une isolation optimisées, cela crée un concept acoustique harmonieux.L'Audi Q3 reçoit les phares Matrix LED numériques d'Ingolstadt qui transforment la nuit en jour.L'Audi Q3 utilise le module micro-LED, qui remplace le module DMD. Le module comporte 25 600 micro-LED et mesure environ 13 millimètres de large. Chaque micro-LED individuelle fait environ 40 micromètres de taille, ce qui représente environ la moitié de l'épaisseur d'un cheveu humain. L'utilisation de cette technologie micro-LED produit un éclairage amélioré et garantit un contraste très clair sur la route, y compris lors de conditions météorologiques difficiles.Les fonctions d'éclairage directionnel, connues sous le nom de maintien dans la voie, sont étroitement liées aux fonctions d' assistances à la conduite . Les informations sont affichées directement dans l'affichage tête haute via un repère visuel aligné sur l'infrastructure routière Sur autoroute, si un véhicule est présent dans l'angle mort, l'avertissement de changement de voie déclenche un signal visuel via l'éclairage de la voie en complément de l'avertissement actif d'angle mort.L'affichage de l'avertissement de sortie de voie dans le phare soutient le conducteur sur les routes de campagne.Les informations de circulation étendues projettent un flocon de neige sur la route comme symbole d'avertissement à partir d'environ 70 km/h en cas de conditions gelées possibles devant.Lors de passages sur les chantiers de construction, où les conducteurs doivent souvent faire face à un manque de clarté, les phares Matrix LED numériques ajustent automatiquement l'éclairage éteignant la lumière de voie au profit de l'éclairage directionnel, afin de faciliter le maintien dans la bonne voie.Conjointement avec la source lumineuse micro-LED, les phares Matrix LED numériques assurent une distribution de lumière précise des pleins phares et un meilleur contrôle de l'éblouissement pour les autres usagers de la route.Avec les modules Matrix LED numériques, les feux diurnes numériques avec technologie LED, composés de 23 segments par côté, rendent le véhicule reconnaissable sur la route.En fonction des caractéristiques du véhicule, jusqu'à quatre signatures lumineuses numériques différentes avec des scénarios d'éclairage personnalisés pour l'arrivée et le départ peuvent être sélectionnées.L'arrière est orné de feux arrières OLED numériques optionnels, complétés par une bande lumineuse LED continue et des anneaux illuminés. Un total de 36 segments différents est divisé en six panneaux OLED numériques, permettant des signatures lumineuses arrière numériques.Les zones d'applications décoratives s'étendent sur toute la largeur du tableau de bord, mettant en avant l'alignement horizontal.L'écran panoramique avec un tableau de bord d'instruments de 11,9 pouces et un écran tactile MMI de 12,8 pouces forme la scène numérique. Son design incurvé permet à l'écran d'être orienté pour le conducteur.Un affichage tête haute présentant les informations importantes complète les affichages numériques.Une console moderne et épurée souligne la sensation d'espace.Le module de commande du volant intègre deux leviers de colonne de direction, créant ainsi plus d'espace de rangement dans la console centrale. Le levier de droite sert de sélecteur de vitesses, celui de gauche sert d'élément de contrôle pour les fonctions d'éclairage et les essuie-glaces. L'élimination du sélecteur de vitesses sur la console centrale permet de disposer de deux porte- gobelets.L'Audi Phone box light permet une recharge de 15 watts de puissance, y compris deux ports USB-C, et peut être fermé par un couvercle coulissant. Deux ports USB-C supplémentaires se trouvent à l'arrière.Des packs d'éclairages d'ambiances intérieures sont disponibles en option.Six packs intérieurs sont disponibles en option. Du bois résistant est utilisé pour les applications en bois. Les éléments intérieurs en tissu lmpressum sont fabriqués à partir de polyester recyclé. Les tissus d'ameublement Expedition, lmpressum, en tissu uni et en microfibre sont également fabriqués en polyester recyclé. Les tapis de sol en velours sont fabriqués à partir d'Econyl, une fibre en nylon recyclée à partir de vieux filets de pêche, de restes de tapis et de déchets industriels.Le système d'info divertissement utilise Android Automotive comme système d'exploitation. Des applications tierces comme YouTube sont disponibles dans l'Audi Application Store, qui est directement intégré dans le MMI et ne nécessite donc pas de smartphone pour être utilisé.L'assistant Audi, l'assistant vocal contrôlé par apprentissage, peut être utilisé pour gérer certaines fonctions du véhicule. L'assistant est enrichi par l'IA intégrée directement dans le véhicule.Le modèle d'entrée de gamme de l'Audi Q3 est un TFSI 150 ch (110 kW), un moteur à essence quatre cylindres avec technologie hybride légère et boîte S tronic à sept vitesses de série. Il délivre 150 ch (110 kW) de puissance. Le système de cylindre à la demande (COD) désactive temporairement le deuxième et le troisième cylindres à faible et moyenne charge.L'Audi Q3 TDI 150 ch (110 kW) est adaptée aux longs trajets. Elle est équipée de série d'une transmission à traction avant et d'une boîte S tronic à sept vitesses. Ses 150 ch (110 kW) et 360 Nm de couple assurent une faible consommation de carburant lors de longs voyages.Une version plug-in hybride (PHEV) est également prédisposée pour les longues distances, avec un soutien électrique. En combinaison avec le moteur électrique (85 kW et 330 Nm de couple), l'Audi Q3 SUV e-hybrid 272 ch (200 kW) offre une puissance système totale de 272 ch (200 kW) et 400 Nm de couple système.Une batterie haute tension d'une capacité brute de 25,7 kWh est installée pour une capacité nette de 19,7 kWh disponible. La batterie est composée de 96 cellules prismatiques divisées en quatre modules. Grâce à une chimie des cellules optimisée et un meilleur conditionnement, les modules ont une capacité de charge de 73 ampères-heures. Cela permet une autonomie électrique jusqu'à 120 kilomètres sur le cycle WLTP. L'Audi Q3 e-hybrid 272 ch (200 kW) peut se recharger jusqu'à 50 kW en courant continu. Une batterie déchargée à 10% peut être rechargée à 80% en moins de trente minutes (26 minutes) dans des conditions idéales. Elle offre aussi une recharge en courant alternatif qui s'effectue en 2 heures 30 pour réaliser un 0 à 100%.L'Audi Q3 TFSI 150 ch (110 kW) de 1 646 kg développe 250 Nm de couple et atteint une vitesse de pointe de 209 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 9,1 secondes.L'Audi Q3 e-hybrid 272 ch (200 kW) de 1 900 kg développe 330 Nm de couple combiné et atteint une vitesse de pointe de 215 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 6,8 secondes.L'Audi Q3 TDI 150 ch (110 kW) de 1 711 kg développe 360 Nm de couple et atteint une vitesse de pointe de 208 km/h avec une accélération de zéro à 100 km/h en 9,2 secondes.La suspension standard offre une expérience de conduite améliorée.Une suspension adaptative est disponible en option. La suspension pilotée réagit en continu aux caractéristiques de la surface de la route et à la situation de conduite, tout en prenant en compte des paramètres tels que la direction, le freinage et l'accélération. L'amortissement idéal est calculé pour chaque roue en une fraction de seconde et ajusté sur les amortisseurs. Les amortisseurs à double valve à action rapide permettent une meilleure et plus douce connexion de la carrosserie à la suspension. Le contrôle séparé des phases de rebond et de compression optimise la dynamique de conduite, car les vibrations d'expansion et de suspension peuvent être contrôlées indépendamment les unes des autres. L'écart entre le confort et la conduite sportive est plus perceptible.L'agilité d'Audi Q3 peut être améliorée par le système de direction progressive, disponible en option. En fin de course, le rapport de direction diminue significativement pour une plus grande manœuvrabilité. Les mouvements de direction sont transmis de manière plus directe aux roues. La réponse de direction derrière le volant peut être ressentie plus précisément. La friction réduite offre une meilleure sensation de direction.L'Audi Q3 offre une capacité de remorquage allant jusqu'à 2 100 kg.En matière d'assistance au conducteur, l'Audi Q3 s'appuie sur un large éventail de systèmes.Les assistances à la conduite de série sont les suivantes : l'Audi park assist qui facilite le stationnement via les radars avants et arrières du véhicule, le régulateur de vitesse, l'alerte de sortie de voie avec assistance d'urgence, la reconnaissance des panneaux de circulation ainsi que la surveillance active du conducteur.L'assistant de conduite adaptatif plus prend en charge l'assistance longitudinale et latérale et la fonction d'assistance au changement de voie.Le système aide à l'accélération, au freinage, au maintien de la vitesse et au respect de la distance fixée, ainsi qu'au guidage dans la voie sur certaines sections de l'itinéraire à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h sur les autoroutes allemandes. Le système prend en charge les changements de voie assistés à des vitesses de 90 km/h ou plus sur les autoroutes.En coordination avec des données en ligne, l'assistant de conduite adaptatif peut maintenir la voie du véhicule même sans une bordure de voie reconnue et peut augmenter le confort pour la circulation rurale et urbaine (hors autoroute). L'utilisation des données en ligne pour l'assistant de conduite adaptatif est incluse pendant trois ans. Après cela, il convient de prolonger la durée moyennant des frais.L'assistant d'urgence est capable de prendre le contrôle du véhicule si le conducteur ne réagit plus. Dans ce cas, l'assistant d'urgence conduit indépendamment l'Audi Q3 vers l'accotement le plus proche et l'arrête (en coordination avec le pack Tech pro, disponible en option). Lorsque cela se produit, l'assistant émet des avertissements visuels, sonores et haptiques avec des à-coups de frein et active les feux de détresse.Une caméra intérieure surveille le conducteur pour détecter des signes de somnolence et de manque de concentration. Si le conducteur ne réagit pas aux avertissements de l'Audi Q3 pendant une certaine période, un signal d'avertissement retentit et un affichage visuel apparaît sur le tableau de bord. Si le conducteur ne réagit toujours pas, l'Audi Q3 se déporte automatiquement sur la bande d'arrêt d'urgence et initie un appel aux services d'urgence.L'Audi Park assist plus permet de réaliser des manœuvres de stationnement individuelles. Si l'accès à un abri ou à un garage est difficile, l'Audi Q3 n'a besoin d'être entraînée qu'une seule fois et s'occupera ensuite du stationnement toute seule. Il en va de même pour la sortie d'une place de stationnement. L'Audi Q3 peut mémoriser jusqu'à cinq manœuvres de stationnement, mesurant 50 mètres de long. Les manœuvres peuvent avoir des noms individuels.La reconnaissance des panneaux de signalisation affiche des panneaux d'avertissement. Le système reconnaît les panneaux de priorité, les chantiers, les passages piétons, les passages d'animaux et les passages à niveau.L'Audi Q3 TFSI 150 ch (110 kW) affiche une consommation en cycle mixte (WLTP) de 6,0 - 6,6 l/100 km avec des émissions de CO2 (WLTP) de 137 - 151 g/km.L'Audi Q3 e-hybrid 272 ch (200 kW) affiche une consommation en cycle mixte (WLTP) de 1,7 - 2,1 l/100 km avec des émissions de CO2 (WLTP) de 39 - 48 g/km. La consommation thermique en cycle mixte (WLTP) est de 6,0 - 6,6 l/100 km avec des émissions thermiques de CO2 en cycle mixte (WLTP) de 136 - 149 g/km.L'Audi Q3 TDI 150 ch (110 kW) affiche une consommation en cycle mixte (WLTP) de 5,3 - 5,8 l/100 km avec des émissions de CO2 (WLTP) de 139 - 152 g/km.Le Q3 est disponible en trois finitions (Design, Business Executive et S line).L'Audi Q3 SUV TFSI 150 ch (110 kW), équipée de la technologie hybride 48 volts, débute à 43 850 euros en version Design, 47 600 euros en version Business Executive et 50 000 euros en version S Line.L'Audi Q3 e-hybrid 272 ch (200 kW), équipée de la technologie e-hybrid, débute à 55 000 euros en version Design, propose une finition Business Executive à partir de 58 550 euros et sa version S Line débute à 60 550 euros.L'Audi Q3 SUV TDI 150 ch (110 kW) propose une version Design à partir de 45 950 euros, une version Business Executive à partir de 49 700 euros et une version S Line à partir de 52 100 euros.TFSI 150 Hybride S tronic 7 Design: 43 850 €TFSI 150 Hybride S tronic 7 Business Executive: 47 600 €TFSI 150 Hybride S tronic 7 S line: 50 000 €TDI 150 S tronic 7 Design: 45 950 €TDI 150 S tronic 7 Business Executive: 49 700 €TDI 150 S tronic 7 S line: 52 100 €e-hybrid 272 S tronic 6 Design: 55 000 €e-hybrid 272 S tronic 6 Business Executive: 58 550 €e-hybrid 272 S tronic 6 S line: 60 550 €Équipements de série contenus dans la finitionMotorisation, transmission et chassisAudi drive selectDifférents modes de conduites vous permettent de déterminer les caractéristiques de votre véhicule :- Individuel/Efficiency/Confort/DynamiqueDesign ExtérieurPack extérieur standardPack design Advanced avec peinture contrastée des éléments de bas de caisse Gris TamboraPack style brillantRails de toit en style aluminiumBoîtiers de rétroviseurs dans la teinte du véhiculeDesign IntérieurPack intérieur tissuSièges standardSellerie combinaison tissuBloc de commande sur le volant en noir matVolant multifonction en cuir à branches doubles avec palettesInsert décoratifs peinture fine gris volcanApplications intérieures en style aluminiumTapis de sol avant et arrièreSeuils de porte avec inserts en aluminium à l'avantPavillon en tissuConfort et vie à bordClé à radio commande sans safelockClimatisation automatique 1 zoneRétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuelRétroviseur extérieur réglable électriquement, dégivrage séparéSièges avant à réglage manuelHayon de coffre à ouverture et fermeture électriqueVitrage latéral et arrière athermiqueAccoudoir central à l'avantDeux ports USB-C à l'avant et à l'arrièreAudio, Navigation, Connectivité et InfodivertissementAudi virtual cockpit plusCombiné d'instruments entièrement numérique de 11,9 pouces avec technologieMMI Navigation plus avec MMI touchAudi connect appel d'urgence & service avec Audi connect remote & controlAudi connect appel d'urgence & service permet, par exemple, dans le cas d»un accident grave, un appel d»urgence est automatiquement généré au centre d»appels d»urgence Audi. Un service d»aide est également disponible en cas de panne ou d»accident léger grâce aux services Assistance en ligne et Service dommages Audi.Audi connect remote & control permet de connecter le véhicule à votre smartphone. Grâce à l'application myAudi, il est possible d'accéder à de nombreuses informations du véhicule.Réception radio numérique (DAB)Audi phone box lightConnexion Bluetooth et compartiment de téléphone avec chargeur à induction au refroidissement actifÉclairage et visibilitéProjecteurs à LEDBlocs de feux arrière à LEDSécurité active et passive du véhiculeSystème d'aide au stationnement avant et arrièreLimiteur de vitesse basé sur la détection de signalisation routièreDétection des panneaux de signalisation par caméraAlerte de sortie de voie avec pilotage semi-automatique du véhicule en cas d'urgence médicaleAssistant d'intersection avant. Surveille la zone située devant et sur le côté du véhicule aux intersections et aux sorties de route à l'aide des capteurs radar intégrés à l'avant du véhicule. Dans les limites du système, il détecte les objets en mouvement tels que les voitures qui s'approchent. Le système fonctionne dans une plage de vitesse allant jusqu'à 65 km/h. Dans les situations jugées critiques, le système émet des messages d'avertissement en plusieurs étapes. Tout d'abord, un avertissement visuel et sonore est émis. Si le conducteur ne réagit pas, les freins interviennent.Assistant d'évitement et assistant de braquageAvertissement de contrôle de la banquette arrièreFixation de siège pour enfant i-Size côté passager avant et i-Size et Top Tether pour les sièges arrière extérieursAirbags à l'avant, airbag du passager avant désactivableÉcrous de roue antivolRechargeUniquement sur e-hybrid :Câble de recharge mode 3 pour borne de recharge publique jusqu'à 11 KwÉquipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Design'Pack technologiquePack TechDesign IntérieurPack intérieur avec sièges sport en tissuSellerie en tissu 'Impressum'Insert décoratif peinture fine grisConfort et vie à bordRétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatiqueRétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtésProjection de logo sous les rétroviseurs extérieursAppuis lombaires. Réglable électriquement, horizontalement et verticalement, le support lombaire assure une posture assise détendue et ergonomique.Éclairage et visibilitéProjecteurs LED plus avec feux arrière LED proBloc de feux arrière à LED proAvec clignotants dynamiques et mise en scène lumineuse (coming home/leaving home)Anneaux Audi illuminés à l'arrièreSécurité active et passive du véhiculePark assist plus avec système de stationnement et affichage à 360°. Aide à entrer et sortir des places de stationnement et à manœuvrer en avant et en arrière grâce à des signaux acoustiques et à un affichage visuel de la trajectoire de conduite virtuelle.Caméra de reculAssistant de vitesse adaptatif. Le régulateur de vitesse adaptatif aide le conducteur en maintenant la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui le précède.Équipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la finition 'Business Executive'Design ExtérieurPack extérieur S lineJantes 19 pouces style à 5 bras gris platinePneus 255/45 R19Design IntérieurPack intérieur S line tissuSièges sport avec monogramme SSellerie combinaison tissu/microfibre avec monogramme SÉléments de la console centrale noir brillantVolant sport multifonctions en cuir à 3 branches aplati en haut et en bas avec palettesPack éclairage d'ambiance multicoloreInserts décoratifs en aluminium foncéPédalier et repose-pied en acier inoxydableSeuils de porte avec inserts en aluminium à l'avant, éclairés, avec monogramme SCiel de pavillon en tissu noirÉclairage et visibilitéProjection du feu stop sous le spoilerConfort et vie à bord• Rétroviseur intérieur à réglage jour/ nuit automatique• Rétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement à réglage jour/nuit automatique des 2 côtés• Projection de logo sur le sol depuis les rétroviseurs extérieurs• Appui lombaire 4 voies pour les sièges avant• Clé confort sans safelockÉclairage et visibilité• Projecteurs à LED plus• Assistant feux de routeSécurité active et passive du véhicule• Caméra de recul• Régulateur de vitesse adaptatif• Park assist plus avec système de stationnement et affichage à 360°• Hold assistEn plus du Pack TechConfort et vie à bord• Direction progressiveSécurité active et passive du véhicule• Side assist avec assistance de trafic transversale arrière• Système de protection proactive des occupants• Assistant de sortie de stationnement avant• Ceintures automatiques trois points à l'avant avec rétracteurs électriques et réglage en hauteurEn plus du Pack Tech PlusChâssis, suspensions• Trains roulants avec amortissements à régulation• Freins à disque à l'arrière 16 pouces, étriers de freins rouge• Freins à disque à l'avant 17 pouces, étriers de freins rouge• Suspension adaptativeConfort et vie à bord• Fonction mémoire pour le siège du conducteur et les rétroviseurs extérieurs• Sièges avant réglables électriquement• Rétroviseur extérieur avec fonction mémoire, réglage jour/nuit automatique, dégivrage séparéSécurité active et passive du véhicule• Assistant de conduite adaptatif plus et pilotage semi-automatique du véhiculeLiens vidéos