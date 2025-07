Le SUV Citroën C5 Aircross de seconde génération repose sur la plateforme Stellantis STLA Medium

Reposant sur la plateforme Stellantis STLA Medium, lede seconde génération progresse sur tous les points.Le C5 Aircross affiche un design musclé tout en étant élancé, conçu pour offrir une posture solide sur la route, un aérodynamisme qui favorise l'efficience et un espace intérieur typé confort.Le SUV Citroën revendique une habitabilité importante aux places arrière, un volume de coffre généreux, un habitacle « C-Zen Lounge » pensé comme un cocon. A bord, le C5 Aircross donne l'impression de rouler dans un cocon high-tech avec les suspensions à butées hydrauliques progressives, les sièges Advanced Comfort, ou la conception de la planche de bord mettant en scène un écran cascade tactile.Le C5 Aircross propose trois motorisations électrifiées : hybride , hybride rechargeable ou électrique.La version hybride rechargeable affiche 86 km d'autonomie électrique (100 km pour les trajets du quotidien en ville) avec une autonomie totale de 650 km sur autoroute.La version hybride parcourt plus de 950 km en cycle mixte WLTP entre deux ravitaillements.Le C5 Aircross propose des aides à la conduite qui simplifient la vie comme les Citroën Matrix Leds ou le pack Drive Assist 2.0.Développé en France et assemblé dans l'usine Stellantis de Rennes, le nouveau vaisseau amiral de la marque aux chevrons sera commercialisé sur les principaux marchés européens à l'automne 2025.Le Citroën C5 Aircross Hybride 145 ch (moteur thermique 136 ch et moteur électrique 21 kW) est proposé à partir deen finition You.Le C5 Aircross propose un style musclé avec une posture puissante sur la route conjuguée à un aérodynamisme optimisé avec des lignes fluides.Le C5 Aircross rompt avec les rondeurs pour adopter les lignes plus tendues et tranchées. La silhouette repose sur des voies élargies avec des épaules marquées qui lui donnent une posture assurée sur la route.La face avant accueille en son centre le logo Citroën. La signature lumineuse Citroën à 3 points est interprétée avec des segments horizontaux fins qui renforcent l'expression de largeur de la voiture . Les projecteurs Citroën Matrix LED sont reliés par un bandeau noir brillant discret. Les stries moulées dans le bouclier viennent animer une surface plane et font échos aux motifs de la calandre sur le thème des chevrons.La silhouette est sculptée au service de l'efficience. Latéralement, le C5 Aircross exprime la fluidité avec une ligne de carre tracée d'un seul geste, de l'avant vers l'arrière, de la calandre jusqu'au hayon. Elle apporte de la tension sans fioritures superflues.Le nez de capot plongeant favorise la pénétration dans l'air. La ligne de toit s'incline légèrement pour optimiser l'aérodynamisme tout en préservant le volume de l'habitacle.Grâce à la plateforme STLA Medium, la hauteur du C5 Aircross est contenue à 1,66 mètre, favorisant ainsi la pénétration dans l'air, tout en améliorant l'habitabilité à l'intérieur du véhicule et préservant une garde au sol de 200 mm. Le pavillon est fuyant dans l'optique d'une meilleure efficience aérodynamique. Des déflecteurs et entrées d'air sont intégrés à différents endroits du véhicule pour optimiser la performance aérodynamique.L'arrière adopte un bandeau noir brillant horizontal qui souligne un hayon très vertical. Le bandeau contribue à renforcer visuellement la largeur du véhicule alors que l'arrière est cintré dans sa partie haute pour optimiser l'aérodynamisme. Des appendices aérodynamiques sont présents au niveau de la custode. La présence de ces éléments striés biton sur le panneau de custode permet de guider le flux d'air.Le C5 Aircross s'offre la signature lumineuse caractéristique à 3 points Citroën Light Wings. Les deux points lumineux extérieurs sont désolidarisés de l'embouti, semblant flotter comme deux ailettes sur le flanc du véhicule. Les feux associent une section creusée et les deux déflecteurs qui ressortent du véhicule pour guider le flux d'air dans cette zone de la carrosserie.Les résultats de l'ensemble des travaux sur l'aérodynamisme sont tangibles et limitent l'impact de la silhouette avec un SCX de 0,75.Grâce aux possibilités offertes par la plateforme STLA-Medium de Stellantis, le Citroën C5 Aircross affiche des dimensions généreuses : 4 652 mm de long et 1 902 mm de large. L'empattement atteint 2 784 mm avec un allongement presque intégralement mis à disposition des jambes des passagers arrière.La plateforme permet d'adopter une enveloppe de roues de 740 mm, associées à des jantes pouvant atteindre jusqu'à 20 pouces. Les jantes sont dessinées pour accroitre l'efficience aérodynamique et des parties ajourées favorisent le refroidissement des freins.Le C5 Aircross propose des pièces de personnalisation interchangeables « color-clips ». Ces pièces de personnalisation permettent de signer graphiquement la voiture. Les fins éléments verticaux, de couleur gold ou noir brillant, sont situés sur les portes avant et la proue du véhicule.L'habitacle du C5 Aircross a été conçu dans un esprit lounge, pour les passagers comme pour le conducteur, en appliquant les préceptes de l'architecture C-Zen Lounge de Citroën.Les passagers sont installés comme dans un salon, avec un mobilier et des tissus qui rappellent l'aménagement intérieur, et offrent le même confort.Le « Sofa Design » Citroën, c'est une planche de bord aérienne, toute en longueur et en horizontalité, imaginée comme un meuble de salon. Elle est recouverte dans sa partie basse d'un tissu moussé qui se prolonge jusque sur les panneaux de portes ainsi que les sièges.L'atmosphère de l'habitacle est rehaussée par un éclairage d'ambiance étendu qui offre le choix entre huit couleurs différentes. Il souligne l'horizontalité de la planche de bord et se retrouve sur les tweeters situés à ses extrémités, sur les portes ainsi que sur la partie inférieure de la console centrale. Des ponctuelles colorées situées sur la planche de bord et sur les sièges rappellent les colors-clips extérieurs.Les sièges Citroën Advanced Comfort disposent d'un design à effet matelassé. L'assise et la partie basse du dossier offrent des éléments de mousse texturés épais. La partie haute du dossier enveloppe les épaules des passagers puis descend le long de leur dos pour former des soutiens latéraux réglables électriquement : un système pneumatique permet de les ajuster à la morphologie de chacun. Les sièges avant peuvent recevoir un réglage électrique jusqu'à 10 positions, une fonction chauffage, ventilation et massage avec cinq programmes différents.Les passagers arrière bénéficient d'une banquette et de dossiers qui reçoivent une mousse de grande qualité. Les dossiers arrière sont inclinables entre 21° et 33° pour une posture idéale, notamment sur les longs trajets. Sur les finitions supérieures, les sièges arrière sont chauffants.Les suspensions à Butées Hydrauliques Progressives absorbent les imperfections de la route, procurant une sensation de tapis volant. Elles permettent d'assurer un contact optimal entre les roues et la surface de la route. A l'avant il y a deux butées progressives par amortisseur, une pour la compression et l'autre pour la détente. Cette construction de suspension assure une plus grande souplesse et un confort sur les petites irrégularités, sans compromettre l'amortissement nécessaire pour maintenir la carrosserie en place lors de la conduite sur une route accidentée. Dans ce cas, le système ralentit progressivement le mouvement à la fin du débattement. La butée hydraulique progressive absorbe et dissipe l'énergie.Le Citroën C5 Aircross reçoit un écran central tactile HD en position verticale. Tout en verticalité, il flotte devant la planche de bord, puis descend pour se connecter à la console centrale.L'écran cascade tactile HD offre des parties totalement personnalisables et d'autres permanentes qui permettent d'accéder aux fonctions essentielles. L'écran peut être manipulé avec le coude posé sur l'accoudoir. Il permet de contrôler les fonctions principales de sa voiture.Le Citroën C5 Aircross reçoit la dernière génération des systèmes d'info-divertissement Citroën intégrant une navigation 3D connectée et un système audio complet. Jusqu'à huit conducteurs peuvent créer un profil personnalisé qui mémorise les stations de radio favorites, les destinations habituelles, la configuration préférée pour l'écran central tactile, etc.L'intégration des smartphones est fluide grâce à une connexion sans fil, compatible Apple CarPlay et Android Auto . Deux smartphones peuvent être connectés simultanément par Bluetooth. Le chargeur sans fil 15 W est intégré à la console centrale dans une position inclinée. Le rangement s'impose spontanément pour poser un smartphone en entrant dans la voiture et offre un angle adapté pour surveiller des informations sur celui-ci lorsque le véhicule est à l'arrêt.Le système de reconnaissance vocale « Hello Citroën » permet, via des consignes données en langage naturel, d'ajuster la température intérieure, de lancer le système de navigation vers une destination mémorisée, de sélectionner une station de radio enregistrée, d'effectuer un appel téléphonique, etc. ChatGPT, développé par OpenAI, est directement intégré dans le système d'info-divertissement.Tous les C5 Aircross bénéficient d'un combiné d'instruments digital de 10 pouces personnalisable. Il est complété selon la finition par l'Affichage Tête Haute étendu, système d'affichage par projection à travers le pare-brise, en couleur et de grande dimension. La technologie immersive procure une conduite plus sereine: le conducteur n'a plus besoin de quitter la route des yeux pour disposer des informations qu'il souhaite. L affichage tête haute peut être personnalisé pour afficher les informations privilégiées par le conducteur.Le C5 Aircross peut recevoir les projecteurs Citroën Matrix LED. Ils permettent de rouler en pleins phares en permanence de nuit dès que la baisse de luminosité l'exige, sans éblouir les autres usagers de la route. Chaque projecteur contient 20 LEDs qui s'activent ou s'éteignent automatiquement en fonction des autres véhicules détectés, ajustant le plus finement possible le faisceau lumineux. Le système Citroën Matrix LED détecte les panneaux de signalisation et diminue l'intensité de l'éclairage qu'ils reçoivent pour que le conducteur du C5 Aircross ne soit pas ébloui par le réfléchissement de la lumière de ses projecteurs.Grâce à son empattement de 2,78 mètres, le C5 Aircross offre un espace intérieur en net progrès par rapport à son prédécesseur. C'est particulièrement le cas aux places arrière avec une longueur aux genoux supérieure de 51 mm à celle du précédent C5 Aircross. Les grands passagers profitent d'une garde au toit au rang 2 augmentée de 68 mm par rapport au modèle précédent.L'ensemble des passagers, à l'avant comme à l'arrière, peuvent profiter de la luminosité apportée par le toit vitré panoramique (1 069 x 720 mm) optionnel. Sa partie avant peut être ouverte électriquement pour favoriser l'aération de l'habitacle. Un rideau électrique permet de le masquer entièrement.Le C5 Aircross offre un volume de coffre de 651 litres avec les sièges arrière en place jusqu'à 1 668 dm3 banquette rabattue.Grâce à la modularité 40/20/40 et aux dossiers de sièges arrière réglables, le volume de chargement peut être adapté. Le couvre bagage s'articule en deux parties pour faciliter l'accès au coffre. Le C5 Aircross peut bénéficier d'un hayon motorisé avec une commande d'ouverture/fermeture mains libres.Le plancher de coffre peut être réglé selon deux hauteurs différentes. En position basse, il reste sous le plancher un espace de rangement de 75 litres. Des volumes de rangement supplémentaires, pour un total de près de 40 litres sont disposés dans l'habitacle, de la boîte à gants à l'avant qui peut accueillir une bouteille de 1,5 litre jusqu'aux bacs des portes arrière, en passant par l'espace situé sous la console centrale avant.Le C5 Aircross embarque la dernière génération de systèmes Citroën d'aides à la conduite et au stationnement.Le pack Drive Assist 2.0 permet d'accéder à la conduite autonome de niveau 2. Il inclut notamment :- Le changement de file semi-automatique. Lorsqu'elle est activée, la fonction, disponible à partir de 70 km/h sur voie rapide ou autoroute, effectue automatiquement les changements de file après avoir vérifié qu'il n'y pas d'obstacle et demandé confirmation au conducteur par simple pression sur le bouton « OK » situé sur le volant.- L'alerte de trafic arrière. Lorsque la marche arrière est enclenchée, la fonction avertit de l'approche d'obstacles (piéton, cycliste, véhicule, camion, moto) dans les zones d'angle mort du véhicule grâce aux radars d'angle arrière.- La caméra de surveillance du conducteur. Une caméra surveille en permanence les yeux du conducteur et une autre la trajectoire de la voiture, notamment si elle dévie de sa ligne de circulation. Lorsqu'un risque est détecté, un signal sonore et lumineux est déclenché.- La détection étendue des angles morts. Le système utilise des radars d'une portée allant jusqu'à 75 mètres.Le VisioPark (selon les finitions) consiste en une caméra qui s'active dès la marche arrière enclenchée, en complément des 8 capteurs d'obstacles. Le système affiche sur l'écran central une vue de l'arrière du véhicule avec trois modes au choix : normal avec lignes de guidage, panoramique 180° ou vue du ciel reconstituée. Le VisioPark 360° associe quatre caméras aux huit capteurs d'obstacles pour donner une vue à 360° de l' environnement immédiat du véhicule.La technologie Hybrid 48V allie une grande simplicité d'utilisation (aucune recharge) avec une capacité à réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant en ville. En ville, le C5 Aircross Hybride 145 peut réaliser jusqu'à 50 % du parcours en mode électrique.La technologie associe un moteur 3 cylindres 1.2 litre turbo développant 136 ch (100 kW), développé pour l'hybridation, et un moteur électrique synchrone à aimants permanents de 12 ch (9 kW – en pic 28 ch / 21 kW) alimenté par une batterie de 0,9 kWh située sous le siège du conducteur. Le moteur électrique est directement intégré dans la boîte automatique à double embrayage eDCS à 6 rapports.La gestion des deux moteurs est totalement automatique et transparente pour le conducteur. Lors des accélérations à basse vitesse, le moteur électrique vient en appui du moteur thermique. A vitesse stabilisée, les deux moteurs fonctionnent de concert pour optimiser la consommation. En ville et lors des manœuvres, le C5 Aircross Hybride 145 peut fonctionner en mode électrique si le niveau de charge de la batterie le permet. La batterie se recharge automatiquement lors des décélérations.Le C5 Aircross Hybride 145 limite sa consommation d'environ 15 % de moins qu'un modèle essence non hybride et, grâce à son aérodynamisme soigné, 4 % de moins que la précédente génération du C5 Aircross Hybride 145.Avec la technologie hybride rechargeable, le C5 Aircross passe au niveau supérieur. Il offre une autonomie en usage électrique de 86 km en moyenne (soit 33 % de plus par rapport au précédent C5 Aircross. Le réservoir de 55 litres autorise une autonomie totale de 650 km sur autoroute.La technologie hybride rechargeable du C5 Aircross associe un moteur 4 cylindres 1.6 litre turbo développant 150 ch (110 kW) à un moteur électrique de 92 kW (125 ch), alimenté par une batterie de 21 kWh située sous le plancher au centre du véhicule, pour une puissance cumulée de 195 ch (143 kW). Le moteur électrique est intégré dans la boîte automatique à double embrayage eDCS à 7 rapports.Les deux moteurs peuvent fonctionner ensemble ou séparément, selon les conditions de conduite. Trois modes de conduite sont disponibles: Hybrid, mode par défaut qui gère automatiquement le fonctionnement des deux moteurs tout en privilégiant l'électrique dès que possible pour réduire consommation et émissions ; Electric pour un fonctionnement exclusivement électrique tant que la charge de la batterie le permet et jusqu'à 135 km/h ; Sport où le moteur électrique vient en appui du moteur thermique pour des performances maximales, favorisées par des réglages spécifiques de l'accélérateur, de la transmission et de la direction.La recharge de la batterie prend 5 heures 15 de 0 à 100 % sur une wallbox 7,4 kW avec le chargeur embarqué de série 3 ,7 kW et 2 heures 55 avec le chargeur embarqué 7,4 kW optionnel. Le système de navigation connecté du C5 Aircross intègre le EV trip planner, qui programme le trajet le plus efficace pour atteindre la destination souhaitée en fonction de plusieurs facteurs, actualisés en temps réel : distance, état de charge de la batterie au départ (SOC), limitations de vitesse, type de route, dénivelé, trafic, bornes de recharge disponibles, etc. Le trip planner intègre automatiquement les éventuelles recharges nécessaires dans la planification du trajet, proposant les bornes les plus puissantes accessibles pour optimiser la durée du voyage. En complément l'application e-Route pour smartphone reste disponible pour ceux qui n'auraient pas la Navigation 3D connectée.Dans un souci de durabilité et de réduction de l'empreinte carbone, les revêtements de sièges sont réalisés avec des tissus recyclés. Le C5 Aircross contient 160 kg de métaux issus du recyclage et 47 kg de plastiques issus du recyclage ou bio-sourcés.Développé en France, le C5 Aircross est assemblé dans l'usine Stellantis de Rennes en Bretagne.Le Citroën C5 Aircross Hybride 145 ch (moteur thermique 136 ch et moteur électrique 21 kW) est proposé à partir de 34 990 euros en finition You.• 34 990 € en finition You• 37 990 € en finition Plus• 40 990 € en finition MaxLa finition You propose de série :• Écran tactile cascade 13 pouces associé à un combiné numérique 10 pouces• Apple CarPlay et Android Auto sans fil• Suspensions Citroën Advanced Comfort• Sièges Advanced Comfort• Climatisation Automatique Bi-Zone• Pack Drive Assist 2.0 (freinage d'urgence, régulateur adaptatif, reconnaissance panneaux...)• Démarrage mains libres• Jantes Alliage 18 pouces Carbone (Hybride)La finition Plus ajoute des Jantes alliage 19 pouces Zircone (finition PLUS), un vitrage surteinté, une ambiance intérieure Metropolitan Blue avec éclairage d'ambiance, la navigation connectée 3D, l'Accès et Démarrage Mains Libres, l'Aide au Stationnement Avant et Caméra de Recul 180°, la recharge à induction ou encore la banquette arrière avec dossiers inclinables et accoudoir central arrière.La finition Max propose des projecteurs Citroën Matrix LED, l'ambiance Hype Blue avec sièges chauffants, un volant chauffant, un siège conducteur électrique avec mémoire, le VisioPark 360°, le Hayon motorisé mains libres, la vision tête haute étendue, et le Pack Drive Assist 2.0 avec conduite semi-autonome Selon la version, le C5 Aircross propose :• Pack Hiver : sièges chauffants, pare-brise chauffant, volant chauffant• Pack Techno : Pack Drive Assist 2.0, hayon motorisé mains libres, rétroviseurs mémoire, volant chauffant• Toit ouvrant panoramique