La Nissan Micra électrique fait son retour sur le segment B

La Nissan Micra fait son retour sur le segment B dans une version électrique.



La Nissan Micra a su séduire des millions d'automobilistes à travers cinq générations et plus de 40 ans d'histoire.



Alliant une personnalité affirmée à une mobilité zéro émission, la Micra est en partie fidèle à ses principes fondateurs : une voiture stylée et sans prétention, tout en adoptant une tarification de citadine électrique.



Les tarifs de la Micra électrique débutent à partir de 28 000 euros.



Les premières livraisons sont prévues à partir d'octobre 2025.



DESIGN EXTERIEUR



Imaginée au centre de design Nissan Design Europe (NDE) à Londres sur la base de la Renault 5 E-Tech et produite en France à Douai, la Micra arbore un look extérieur distinctif.



Le design mêle un style affirmé, des surfaces épurées et des détails subtils.



La Micra affiche des passages de roue marqués et la partie inférieure du bouclier avant évoquant un centre de gravité abaissé. Toutes les finitions sont équipées de jantes 18 pouces, avec trois variantes selon la version : des enjoliveurs ou deux choix de jantes alliage. La dimension des jantes, associée aux passages de roue soulignés de noir, contribue à la prestance affirmée sur la route.



À l'avant, les projecteurs signature mordent légèrement sur la surface inclinée qui s'élève de la plaque d'immatriculation jusqu'au capot. Lors du déverrouillage de la voiture, les phares effectuent une séquence lumineuse de gauche à droite puis de droite à gauche (un clin d'œil d'accueil chorégraphié).



À l'arrière, les feux se caractérisent par un design LED simple.



Depuis le coin du phare avant, la ligne de ceinture de caisse est marquée par ce que les designers appellent la « gelato scoop » : une légère incurvation d'environ 1 cm qui s'étend jusqu'à l'arrière de la porte passager, évoquant la marque laissée par une cuillère dans une crème glacée.



La Micra propose une palette de 6 couleurs extérieures (blanc, noir, gris argent, bleu, bleu foncé, rouge) qu'il est possible d'associer à des versions bi-ton avec toit gris ou noir (selon la finition choisie), soit 14 combinaisons possibles.



DESIGN INTERIEUR



L'habitacle perpétue une constante qui traverse toutes les générations : une élégance simple et discrète. La nouvelle mouture fait également un clin d'œil à son héritage japonais, notamment au travers de détails comme un relief de la silhouette du Mont Fuji, intégré dans le compartiment de rangement entre les sièges avant.



Dès l'entrée dans l'habitacle, le conducteur découvre un volant à trois branches au diamètre épais, ainsi qu'un écran configurable haute résolution de 10,1 pouces derrière le volant. Au centre de la planche de bord, un second écran tactile de 10,1 pouces légèrement orienté vers le conducteur assure une interaction fluide avec les fonctions de navigation, l'audio et la téléphonie.



Selon la finition, trois types de sellerie sont proposés: Confort, Sport et Zen.



Un éclairage d'ambiance ajustable propose 48 couleurs.



DIMENSIONS



Avec moins de 4 mètres de long et moins de 1,80 mètre de large, la Micra affiche un gabarit adapté aux rues étroites et à la vie urbaine. Son empattement de 2,54 mètres pousse les roues aux extrémités, garantissant une posture dynamique et un équilibre entre agilité et stabilité.



La Micra sera disponible uniquement en version cinq portes, optimisant ainsi son empattement pour faciliter l'accès aux places avant. Le passager avant profite d'un bel espace, avec des sièges confortables et suffisamment de dégagement face à la planche moussée au style épuré. Du côté des places arrière, c'est nettement moins spacieux.



Côté coffre, la Micra offre 326 litres. Les sièges arrière rabattables 60/40 permettent d'étendre le volume de chargement jusqu'à 1 106 litres.



CONDUITE ELECTRIQUE



La Micra est disponible exclusivement en version électrique.



Deux options de batterie sont proposées: 40 kWh (autonomie de 319 km sur la base du cycle WLTP) et 52 kWh (autonomie de 419 km sur la base du cycle WLTP).



Les deux versions intègrent une pompe à chaleur ainsi qu'un système de chauffage et de refroidissement de la batterie pour optimiser la charge.



Deux motorisations sont proposées: 90 kW (et 225 Nm de couple) et 110 kW (et 245 Nm de couple).



Bien que pensée pour la ville, la batterie de 52 kWh et ses 419 km d'autonomie WLTP permet de s'échapper au-delà des centres urbains.



RECHARGE



La Micra dotée d'une batterie de 52 kWh propose une capacité de charge rapide de 100 kW DC (80 kW pour une batterie de 40 kWh) permettant de passer de 15 % à 80 % de charge en 30 minutes.



TECHNOLOGIE V2L



La Micra est équipée de la technologie V2L (Vehicle-to-Load), qui permet d'utiliser la batterie pour alimenter des appareils externes (enceintes, gonfleur, aspirateur, etc.).



COMPORTEMENT



La Micra électrique repose sur la plateforme AmpR dédiée aux véhicules électriques, avec une batterie placée au plus bas pour un centre de gravité abaissé.



La suspension avant à jambes de force indépendantes et la suspension multi-bras à l'arrière travaillent de concert pour assurer une tenue de route et un confort au meilleur niveau.



Les caractéristiques de conduite de la citadine électrique de 1 377 kg (1 452 kg kg pour la version 52 kWh) peuvent être adaptées en fonction de l'humeur du conducteur, grâce à un bouton situé sur le volant.



Le changement de mode permet d'ajuster la puissance et le couple disponibles, la réponse de l'accélérateur, la calibration de la direction, ainsi que l'éclairage ambiant, la couleur utilisée sur l'écran et les informations affichées.



Le mode de conduite par défaut est le mode « confort », qui offre le meilleur équilibre entre la réponse, l'efficacité et la facilité de conduite. En mode « sport », toute la puissance et le couple sont disponibles tandis que la réponse de l'accélérateur devient plus vive et que l'effort de direction augmente pour donner un retour d'information plus substantiel au volant. Le mode « Eco » met l'accent sur l'efficience, tandis que la réponse de l'accélérateur est adoucie et que l'effort de la direction est réduit. Le mode « Perso » permet au conducteur de configurer les différents paramètres selon ses préférences.



La Micra bénéficie du freinage régénératif réglable via des palettes au volant et du système e-Pedal, permettant une conduite à une seule pédale avec arrêt complet du véhicule.



SYSTEME NISSANCONNECT



Le système NissanConnect avec services Google intégrés permet de passer des appels, écouter de la musique, planifier des trajets, interagir avec des objets connectés, envoyer des messages et gérer plusieurs fonctions du véhicule par la voix. D'un simple « hey Google » il est possible de gérer la climatisation, la navigation, les sièges chauffants ou sa maison connectée.



La Micra " Google built-in de série" est équipée de Google Maps, avec accès aux lieux favoris via un compte personnel. Google Maps joue un rôle central pour la planification d'itinéraire en proposant automatiquement des stations de recharge selon la destination, le niveau de charge de la batterie, la consommation et la température, tout en préconditionnant la batterie avant la charge. Les mises à jour Over The Air garantissent des cartes toujours à jour. Le conducteur peut télécharger des applis via Google Play permettant ainsi d'écouter ses podcasts ou livres audio favoris, le temps d'une recharge.



NISSANCONNECT SERVICES



L'application NissanConnect Services permet de garder le contrôle à distance du véhicule: température à bord, niveau de charge de la batterie, localisation du véhicule, historique et programmation de recharge.



Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont également proposés de série pour ceux qui souhaitent répliquer leur smartphone.



SYSTEMES AVANCES DE SECURITE



La Micra est disponible avec Nissan ProPilot assist, qui offre une aide au maintien dans la voie, un régulateur de vitesse adaptatif et un freinage d'urgence. D'autres fonctionnalités telles que le freinage d'urgence autonome, l'assistance d'urgence au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse intelligent et le système de surveillance du conducteur offrent un niveau de sécurité supérieur pour le conducteur et les passagers.



La Micra propose également l'alerte d'angle mort, l'alerte de changement de voie, le freinage d'urgence automatique arrière, l'alerte de trafic transversal arrière (utile lors des manœuvres en marche arrière pour anticiper l'arrivée d'autres véhicules sur la voie de circulation) et l'alerte de sortie sécurisée pour les occupants.



PRIX



La Nissan Micra électrique débarque en ville à partir de 28 000 euros.



Les prix de la Nissan Micra électrique:



40 kWh (120 ch) Engage: 28 000 €

40 kWh (120 ch) Advance: 30 000 €

52 kWh (150 ch) Advance: 33 500 €

52 kWh (150 ch) Evolve: 36 000 €



TARIF DES PRINCIPALES OPTIONS



Peinture métallisée Bleu Roi, Bleu Azur, Rouge Occitan, Gris Galet et Noir Périgord: 650 €

Peinture bi-ton Blanc Camargue (option sur Advance et de série sur Evolve): 400 €

Peinture métallisée bi-ton (en option sur Advance et de série sur Evolve): 1 050 €

Peinture métallisée monoton (en option sur Evolve): 0 €

Pack hiver: volant et siège passager avant chauffants (en option sur Advance et de série sur Evolve): 500 €

Intérieur Zen (en option sur Advance et Evolve): 400 €

Jantes Sport 18 pouces (en option sur Advance et Evolve): 500 €

Jantes Prestige 18 pouces (en option sur Advance): 500 €

ProPilot Park (en option sur Evolve): 500 €



GARANTIE



la batterie du véhicule est couverte par une garantie constructeur pendant 8 ans.



La Nissan Micra électrique bénéficie de la garantie Nissan Privilège offrant jusqu'à 8 ans de garantie et d'assistance pour les clients fidèles qui font leur entretien dans le réseau Nissan.

Liens vidéos:



Nissan Micra 2025 (Extérieur)

Nissan Micra 2025 (Intérieur)