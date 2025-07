Le Ford Puma Gen-E électrique affiche une autonomie WLTP jusqu'à 376 km

Le, la voiture Ford la plus vendue en Europe, se décline enLe crossover compact Puma Gen-E est long de 4 214 mm, largeur de 1 930 avec rétroviseurs déployés (1 805 mm avec les rétroviseurs rabattus) et haut de 1 548 mm avec antenne.L'empattement atteint 2 588 mm.Le style extérieur du crossover compact électrique Puma Gen-E conserve l'esprit sportif de la génération actuelle du Ford Puma avec des éléments aérodynamiques optimisés.La calandre fermée en forme de "bouclier" s'inspire du SUV Mustang Mach-E et lui confère une expression faciale moderne.Le design extérieur est complété par un aileron arrière et des jantes optimisant l'efficacité aérodynamique du véhicule.L'intérieur du Puma Gen-E se distingue par un design entièrement numérique avec deux écrans haute définition.La console centrale flottante offre un espace de rangement supplémentaire pour les objets personnels.L'accoudoir coulissant permet de trouver une position confortable lors des longs trajets.Le système d'info-divertissement Sync 4 est équipé de la navigation connectée au cloud pour la gestion du trafic urbain. Les services et fonctionnalités connectés dépendent de la disponibilité du réseau. La 5G n'est pas disponible partout. Les technologies évolutives/réseaux cellulaires/capacités du véhicule peuvent limiter les fonctionnalités et empêcher le fonctionnement des fonctionnalités connectées. Le service connecté exclut le point d'accès Wi-Fi. Le point d'accès Wi-Fi disponible nécessite un abonnement séparé.Les intégrations sans fil Apple CarPlay et Android Auto permettent de synchroniser applications et informations. La recharge sans fil Qi intégrée assure que les téléphones soient pleinement chargés à la fin du voyage. La recharge sans fil Qi disponible peut ne pas être compatible avec tous les téléphones mobiles. Les commandes vocales reposent sur Alexa Built-in. Pour utiliser Alexa Built-in, les conducteurs doivent activer FordPass dans leur véhicule en utilisant l'application smartphone FordPass ou les paramètres du véhicule. L'accès à Alexa nécessite un compte Amazon, Sync 4 ou, FordPass, et un service connecté gratuit activé via l'application FordPass. Des produits et configurations supplémentaires peuvent être nécessaires.Le Puma Gen-E offre un coffre de près de 523 litres jusqu'au cache bagage de capacité de rangement (574 litres jusqu'au ciel de toit), dont 145 litres sous le plancher de coffre.Un compartiment avant de 43 litres optimise l'espace libéré par l'absence de moteur thermique, pour ranger le câble de recharge et augmenter la capacité totale de rangement à un volume de 566 litres (617 litres jusqu'au ciel de toit).En mode 2 places, chargé jusqu'au pavillon de toit, le volume de chargement atteint 1 273 litres.Le Puma électrique embarque un bloc électrique délivrant une puissance maximale de 168 ch (123,5 kW) et un couple de 290 Nm.La traction électrique repose sur une petite batterie offrant une capacité brute de 54 kWh (capacité nette de la batterie: 43,6 kWh).Le groupe motopropulseur électrique entraîne le Puma Gen-E (1 491 kg) de zéro à 100 km/h en 8 secondes et atteint une vitesse maximale sur circuit de 160 km/h.Le levier de vitesses électronique simplifié, situé juste derrière le volant, permet de passer de la marche avant ou arrière au point mort, aussi intuitivement que d'utiliser les clignotants. La sélection mono-pédale facilite les manœuvres dans le trafic urbain dense, quel que soit le mode de conduite sélectionné.Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (en option) avec fonction Stop & Go et centrage sur la voie assure des accélérations et des freinages fluides et naturels. Il intègre une assistance prédictive de vitesse qui ajuste automatiquement la vitesse de croisière en fonction des virages, des ronds-points et des entrées/sorties d'autoroute. Le système de maintien dans la voie ne contrôle pas la direction.Pour faciliter les manœuvres dans les espaces exigus, une caméra panoramique à 360 degrés (en option) offre une vue d'ensemble pour se garer facilement.La technologie d'éclairage à LED Matrix dynamique (en option) utilise la technologie Predictive Dynamic Bending Light pour optimiser l'éclairage selon la route, en ville comme sur les autoroutes non éclairées.Le Puma Gen-E électrique affiche une consommation WLTP de 13,1 kWh/100 km.Le Ford Puma Gen-E électrique offre jusqu'à 376 km d'autonomie WLTP avec une charge complète. L'autonomie réelle varie en fonction de facteurs tels que la température, le comportement de conduite, le profil de la route, l'entretien du véhicule, l'âge et l'état de la batterie lithium-ion La batterie peut se recharger en Courant Alternatif - AC à une puissance de charge maxi de 11 kW et en courant Continu - DC à une puissance de charge maxi de 100 kW.Une recharge rapide de 100 kW permet de passer de 10% à 80% d'autonomie en 23 minutes, soit 135 km d'autonomie en 10 minutes de recharge.Le taux de charge diminue à mesure que la batterie atteint sa pleine capacité.Les temps de charge peuvent varier en fonction des pics de temps de charge et de l'état de charge de la batterie.Le moteur électrique est assemblé dans le site Ford d'Halewood, au Royaume-Uni.Le véhicule électrique est assemblé dans l'usine de Ford à Craiova, en Roumanie.Le Puma électrique Gen-E démarre à partir de 33 990 euros (Standard Range 43 kWh 168 ch Puma).168 ch Standard Range 43 kWh Puma: 33 990 €168 ch Standard Range 43 kWh Premium: 36 490 €Les principaux équipements de série:ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS• Bouton de démarrage Ford• Ciel de toit noir• Console centrale avec accoudoir coulissant• Sélecteur de mode de conduite• Sellerie en tissu noir avec surpiqûres grises• Siège conducteur à réglage manuel 4 voies• Siège conducteur à réglage lombaire• Rétroviseur intérieur électrochrome• Tapis de sol avant premium• Volant Sensico (matériau artificiel reconstituant l'apparence et la texture du cuir)ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Pare-chocs arrière avec diffuseur couleur carrosserie• Commutateur de feux• Becquet arrière EV• Calandre Gen-E• Feux arrière à LED• Jantes alliage 17 pouces• Jupes latérales et arches couleur carrosserie• Grille de calandre active• Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, avec répétiteur de clignotant et coque couleur carrosserie• Pare-brise acoustique• Projecteurs LED avec feux de jour et commutateur de feux de route automatique• Vitres arrière surteintéesTECHNOLOGIES ET CONFORT• Air conditionné automatique• Planche de bord en vinyle Premium• Câble de recharge Type 2 Mode 3• Combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces• Éclairage d'ambiance• Gigabox (compartiment de rangement sous le plancher du coffre)• Frunk• Modem 5G• Système audio avec SYNC4, écran tactile 12 pouces, commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto, 6 haut-parleurs• Recharge smartphone sans fil• Lève-vitres avant et arrière électriques• Accès simplifié illimité au Réseau de Recharge BlueOval• Navigation connectée 1 an d'essai offert• 2 ans de garantie constructeur 3 ans (ou 100 000 km) d'extension de garantie offertsSÉCURITÉ ET PROTECTION• Assistant de pré-collision avec freinage post-collision• Assistant de maintien dans la voie• Avertisseur de conduite à contre-sens• Alerte de véhicule en approche• Assistant à la conduite économique• Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager• Airbags rideaux pour conducteur et passager• Caméra de recul• Lecture des panneaux• Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)• Régulateur / limiteur de vitesseÉquipements en plus de PUMAÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS• Sellerie mixte Sensico / Suédine noire avec surpiqûres grisesÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS• Hayon mains libres• Jantes alliage 18 pouces• Plaques de seuil de porte• Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie, électriques, chauffants, rabattables électriquement avec répétiteur de clignotant et projection du logo en éclairage d'accueil• Projecteurs Matrix LED anti éblouissement avec éclairage intelligentTECHNOLOGIES ET CONFORT• Accès et démarrage mains libres• Système audio B&O avec Sync4, combiné d'instrumentation numérique 12,8 pouces, commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android Auto, 10 haut-parleurs