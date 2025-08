La BMW iX renouvelée affiche un design avant-gardiste

Avec la BMW iX, BMW a ouvert une nouvelle catégorie de véhicules fin 2021, celle du Sports Activity Vehicle (SAV) électrique. Combinaison d'un design avant-gardiste, d'une technologie de pointe et d'une conduite sans émissions locales, la BMW iX se renouvelle avec un look plus sportif, une puissance accrue et une autonomie améliorée.Grâce à la technologie BMW eDrive de cinquième génération et à de nouvelles spécifications techniques, la BMW iX électrique présente une augmentation des performances de conduite combinée à une autonomie atteignant 700 kilomètres (WLTP). Cela repose sur une électronique de puissance améliorée avec une nouvelle technologie d'inverseur. Cela augmente la densité de puissance de l'entraînement et l'efficacité lors de la transmission de l'énergie de la batterie haute tension au moteur-alternateur. S'ajoute une nouvelle technologie d'éléments de batterie pour la BMW iX xDrive45.Les désignations de modèles illustrent les meilleures performances.La gamme se compose de la BMW iX xDrive45, de la BMW iX xDrive60 et de la BMW iX M70 xDrive.La BMW iX est produite à l'usine BMW Group de Dingolfing. La plus grande usine de production BMW en Europe est le centre de compétence de l'entreprise pour la production de moteurs électriques et, en même temps, l'usine principale pour la production des modèles haut de gamme et de luxe.Les principaux marchés de la BMW iX sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne.L'extérieur de la BMW iX a une présence expressive et une apparence monolithique avec des proportions caractéristiques de SAV, un langage de design réduit à l'essentiel et des surfaces clairement définies. Le contour de la calandre a été conservé, mais le cadre est désormais plus fin et la surface a été redessinée avec des lignes diagonales. Un autre point fort visuel de la BMW iX est la calandre à double haricot BMW Iconic Glow (en option). Son contour s'éclaire ou s'assombrit par pulsations à l'ouverture et à la fermeture du véhicule. Il est éclairé en blanc pendant la conduite.Les graphismes d'éclairage redessinés à l'avant de la BMW iX attirent l'attention. La face avant est interprétée de manière moderne avec deux feux inclinés de chaque côté. Le module bi-LED pour les feux de croisement et de route est centré entre ces deux feux inclinés. Ils comprennent un feu de position, un feu de jour et un clignotant. En plus des feux de ville, les projecteurs Advanced Full LED incluent l'éclairage de virage adaptatif. Dans la circulation urbaine jusqu'à 60 km/h, les deux nouveaux feux inclinés permettent d'éclairer au mieux la chaussée et le trottoir. Et cela sans aveugler inutilement les piétons et les véhicules en sens inverse comme avec des feux de croisement fixes.Gâce à des améliorations ciblées de plusieurs détails, toutes les variantes de la BMW iX se présentent sous un jour plus sportif. Le pack Sport fait désormais partie de l'équipement de série, alors qu'il était optionnel. Une jupe arrière modifiée et plus de surfaces dans la couleur du véhicule ont été ajoutées.En complément du pack Sport, la finition M Sport et le pack M Sport Pro optionnels confèrent à la BMW iX un dynamisme accru.La finition M Sport comprend notamment un kit aérodynamique extérieur, des jantes 21 pouces M aérodynamiques, des étriers de freins bleus avec désignation M à l'avant et une sellerie M Alcantara / Veganza. À l'intérieur, les sièges M multifonctions, le volant M en cuir, les inserts décoratifs en Dark Silver et le ciel de pavillon anthracite apportent une touche de sportivité.Le pack M Sport Pro enrichit la finition M Sport de détails supplémentaires. Les roues aérodynamiques M de 22 pouces en Midnight Grey et Jetblack mettent en valeur les étriers de frein M Sport rouges. La calandre spécifique combinée aux optiques surteintés noirs renforcent l'apparence sportive de la BMW iX.Avec un moteur électrique sur les essieux avant et arrière, toutes les variantes de la BMW iX sont dotées d'une transmission intégrale électrique. Le système d'entraînement a été affiné et l'électronique de puissance perfectionnée afin de fournir une puissance nettement supérieure.La puissance de la BMW iX xDrive45 a été augmentée de 82 ch (60 kW) pour atteindre 408 ch (300 kW). Le surcroît de puissance se traduit par une amélioration de 1,0 seconde sur l'exercice du 0 à 100 km/h (5,1 secondes). Le modèle a une vitesse maximale limitée électroniquement à 200 km/h.La BMW iX xDrive60 voit sa puissance augmenter de 21 ch (15 kW) pour atteindre 544 ch (400 kW) et passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 200 km/h.La puissance de la BMW iX M70 xDrive est portée à 659 ch (485 kW) en mode My Sport pour un couple maximal de 1 100 Nm, disponible lorsque le Launch Control est activé. La BMW iX M70 xDrive accélère de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes pour atteindre une vitesse maximale de 250 km/h.La technologie des cellules de batterie permet d'augmenter la capacité nette de la batterie haute tension de la BMW iX xDrive45 d'environ 30% pour atteindre 94,8 kWh.Les capacités nettes des BMW iX xDrive60 et BMW iX M70 xDrive sont respectivement de 109,1 kWh et 108 ,9 kWh.La nouvelle technologie d'onduleur pour l'électronique de puissance optimise la densité de puissance du système de propulsion. Elle assure une très haute efficacité dans le transfert de l'énergie de la batterie haute tension au moteur électrique. Conjuguée à la capacité énergétique plus importante de la batterie de la BMW iX xDrive45 et à d'autres mesures d'amélioration de l'efficacité pour toutes les versions, cette technologie se traduit par une augmentation de l'autonomie pouvant atteindre 40% selon les modèles.La BMW iX xDrive45 offre une autonomie maximale de 516-602 km (WLTP).La BMW iX xDrive60 établit une référence dans son segment avec une autonomie maximale WLTP portée à 596-701 kilomètres.La BMW iX M70 xDrive affiche une autonomie maximale de 518-600 km (WLTP).La récupération adaptative contribue à accroître l'efficacité de la conduite. La fonction Max Range peut également augmenter de 25 % l'autonomie restante avant le prochain arrêt de charge.La Bmw iX bénéficie d'un chargeur embarqué AC d'une puissance maximale de 11 kW sur les versions iX xDrive45 et iX xDrive60 et de 22 kW sur la version M70 xDrive.L'unité de charge combinée de la BMW iX xDrive45 permet une charge en courant continu avec une puissance pouvant atteindre 175 kW.La puissance de charge maximale des BMW iX xDrive60 et BMW iX M70 xDrive est de 195 kW.En courant alternatif, le chargeur rapide AC Pro permet de porter la puissance maximale de recharge à 22 kW (de série sur la BMW iX M70 xdrive).Toutes les variantes de la BMW iX offrent une préclimatisation optimisée de la batterie haute tension pour une recharge rapide en courant continu. Par temps froid, la batterie haute tension est portée à la température de fonctionnement optimale à l'aide d'une pompe à chaleur Boost. Elle exploite également la chaleur de l'intérieur du véhicule.La régulation du courant de charge a été optimisée pour atteindre des puissances de charge plus élevées.Un bouton, situé dans la trappe de recharge, permet le déverrouillage du câble de charge et de terminer la charge.La BMW iX est compatible avec la fonction Plug & Charge Multi Contract.L'option Connected Home Charging permet une recharge optimisée en fonction de l'énergie solaire et de la charge, sur la base d'un tarif d'électricité dynamique.La BMW iX propose une expérience utilisateur améliorée pour la planification des itinéraires avec une charge. Grâce à l'interface utilisateur, les conducteurs peuvent saisir leur destination à l'avance dans l'application My BMW App, ainsi que leurs heures de départ et d'arrivée préférées et toutes les escales souhaitées. L'itinéraire suggéré par le système de navigation BMW Maps peut être personnalisé pour inclure les stations de recharge. Les opérateurs préférés et l'état de charge souhaité à l'arrivée aux escales et à la destination peuvent être déterminés. Dans une vue optimisée de l'itinéraire, le conducteur reçoit des informations précises sur la disponibilité des stations de recharge, les temps de recharge nécessaires et leur impact sur l'heure d'arrivée à destination, les coûts de recharge et l'infrastructure à proximité de la station de recharge concernée.L'augmentation de la puissance de la BMW iX s'accompagne d'une nouvelle configuration du châssis et de la suspension. Cette évolution est basée sur les performances accrues du système de propulsion et sur le nouvel équilibre des masses résultant de l'optimisation de la technologie des batteries. Un support hydraulique de l'essieu arrière assure l'équilibre entre conduite dynamique et confort au quotidien. Les roulements de roue optimisés en termes de poids et de frottement, ainsi que les pneus à faible résistance au roulement et portant le label d'efficacité le plus élevé (A plus), contribuent à l'amélioration de l'efficacité de la BMW iX.La technologie de suspension de la BMW iX comprend un essieu avant à double triangulation, un essieu arrière à cinq bras et une direction électrique avec fonction Servotronic et démultiplication variable.La BMW iX M70 xDrive est également équipée d'un système de régulation adaptative du niveau de conduite sur les deux essieux, avec des amortisseurs à commande électronique, des réglages et des barres antiroulis spécifiques M, une direction ActiveDrive à 4 roues directrices et un système de freinage spécifique avec des étriers de frein peints en rouge.L'équipement de série de toutes les variantes comprend le système HDC (Hill Descent Control) et la possibilité de désactiver le système DSC (Dynamic Stability Control).La BMW iX offre une gamme élargie de systèmes d' aide à la conduite et de stationnement automatisés. L'équipement de série comprend le Driving Assistant Plus, qui inclut le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go utilisable jusqu'à 180 km/h et l'alerte de collision frontale avec système de freinage d'urgence.La BMW iX propose le Parking Assistant avec aide au stationnement, assistant de marche arrière et caméra de recul.Le Parking Assistant Professionnal, permettant d'effectuer les manœuvres de stationnement par l'intermédiaire d'un smartphone, est disponible en option.L'habitacle au luxe avant-gardiste de la BMW iX, peut être associé aux éléments de design sportif de la finition M Sport.Les sièges multifonctions M en microfibre perforée/Sensatec (ou en option en cuir naturel) offrent un maintien latéral important.La finition comprend également le volant M Sport gainé en cuir, le tableau de bord bicolore avec l'emblème M, les inserts décoratifs Dark Silver, le ciel de pavillon anthracite et la console centrale avec finition noir brillant.Parmi les autres options disponibles, on peut citer un toit vitré panoramique électrochrome Sky Lounge, les applications intérieures Clear & Bold, la fermeture assistée des portes Soft Close, une ventilation active des sièges, un chauffage intégral avant et arrière, le système audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound, la ligne extérieure BMW Individual Titanium Bronze, la recharge en courant continu jusqu'à 22 kW (de série sur la BMW iX M70 xDrive) ainsi qu'un attelage de remorque rétractable électriquement.Basé sur le système d'exploitation BMW 8.5, le BMW iDrive offre une utilisation intuitive grâce au BMW Curved Display et à la commande vocale avec BMW Intelligent Personal Assistant. Il permet l'accès à des services digitaux tels que le streaming vidéo et les jeux embarqués. Les antennes 5G mobiles assurent une connectivité optimale.La BMW Digital Key Plus, proposant un accès confort, est l'accès favori à la BMW iX,. La fourniture comprend également une clé physique, une Setup Card et une Service Card. Avec la Setup Card, il est plus facile de configurer la Digital Key Plus sur un smartphone en tenant la carte sur le téléphone portable ou en scannant le code QR au dos. Une fois activée, la Digital Key Plus peut être partagée par simple SMS. Selon l'appareil mobile, jusqu'à 18 clés numériques peuvent être activées pour la BMW iX, et différents rôles et droits peuvent être définis pour le véhicule lors du partage. L'accélération et la vitesse maximale peuvent être limitées pour les conducteurs novices. La BMW Digital Key Plus permet des fonctions de commande supplémentaires à proximité du véhicule, telles que les manœuvres de stationnement de la BMW iX via l'application My BMW. Si une clé physique doit être remise, pour des visites de service ou en cas dépannage, la Service Card peut être activée en tant que clé à part entière en un seul clic.Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance : 300 kW/408 ch à 8 000 t/min.Couple maximum : 700 Nm de 0 - 5 000 tr/min.Accélération 0 - 100 km/h : 5.1 secondes. Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 17,8 - 20,9 kWh/ 100 km.Autonomie : 516 - 602 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance : 400 kW/544 ch à 8 000 t/min.Couple maximum : 765 Nm de 0 - 5 000 tr/min.Accélération 0 - 100 km/h : 4.6 secondes.Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 17,9 - 21,0 kWh/ 100 km.Autonomie : 596 - 701 km (cycle WLTP).Cinquième génération de la technologie BMW eDrive, un moteur électrique sur l'essieu arrière et un moteur électrique sur l'essieu avant, transmission intégrale électrique BMW xDrive.Puissance : 345 kW/659 ch à 13 000 tr/min.Couple maximum : 1 100 Nm de 0 - 5 000 tr/min (Launch Control activé).Accélération 0 - 100 km/h : 3.8 secondes.Consommation d'énergie électrique combinée (cycle WLTP) : 20,6 - 23,6 kWh/ 100 km.Autonomie : 518 - 600 km (cycle WLTP).Toutes les données relatives aux performances, à la consommation et aux émissions sont provisoires.xDrive45 iX: 88 600 €xDrive45 iX M Sport: 94 200 €xDrive60 iX: 106 400 €xDrive60 iX M Sport: 112 000 €M70 xDrive: 136 800 €DESIGN EXTÉRIEUR• 3ème feu stop à LED• Calandre avec entourage noir et design gris• Feux arrières à LED avec éclairage secondaire lorsque le hayon est ouvert• Jantes 20 pouces aérodynamiques• Portes dotées de fenêtres sans encadrement• Poignées de porte affleurantes activées par simple pression, teinte noire• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, à réglages électriques et dégivrants, asphériques, couleur carrosserie avec rappels de clignotants intégrés, électrochromes avec fonction anti-éblouissement automatique• Teinte extérieure de carrosserie unieDESIGN INTÉRIEUR• 5 sièges• Accoudoir central avant et arrière• Appuie-têtes avant et arrière intégrés aux sièges• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Design Intérieur Atelier avec :- Tableau de bord en Sensatec- Console centrale et accoudoir central en Sensatec BMW- Composants et touches de commande en Gold Bronze• Éclairage d'ambiance• Éclairage de bienvenue• Oeillets d'arrimage dans le coffre ( x4 • Portes gobelet situés à l'avant (x 2) et dans l'accoudoir central arrière (x 2)• Rétroviseur intérieur sans cadre• Volant chauffant 2 branches forme hexagonale, avec touches multifonctionsSÉCURITÉ• ABS, y compris assistant de freinage d'urgence• Active Guard Plus• Airbags (passager avant déconnectable)• Alarme antivol• Anti démarrage électronique EWS IV• Avertisseur sonore pour piétons• Feux de stop dynamiques clignotants• Pare-chocs déformables en cas de choc• Détection de somnolence• Feux de route anti-éblouissement• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• Protection Active des occupants• Protection Active des piétons - Capot actif• Protection Passive des piétons Radars de stationnement avant et arrière PDC avec fonction freinage• Structure allégée en Aluminium avec habitacle en fibre de carboneCONDUITE• Affichage Tête haute• Bouton de démarrage du moteur Start/Stop sans manipulation de la clé• Freins à disques ventilés à l'avant et à l'arrière• BMW eDrive :- Système de récupération de l'énergie au freinage jusqu'au “One Pedal Feeling” (Position D : 4 niveaux de récupération. Vitesse rampante proche de l'arrêt / Position B : niveau de récupération fixe maximal. Récupération jusqu'à l'arrêt. Pas de vitesse rampante.)- Chargeur AC 11 kW- Chargeur CC xDrive45 : 175 kW / xDrive60 / M70 xDrive : 195 kW (puissance de recharge maximale)- Authentification Plug&Charge sur certaines bornes publiques• Contrôle Dynamique de la Traction DTC• Contrôle Dynamique de Stabilité DSC• Direction à assistance électrique Servotronic• Driving Assistant & Driving Assistant Plus• Frein de parking électromécanique• Parking Assistant avec caméra de recul à système de nettoyage intégrée dans l'emblème BMW sur le hayon• Régulateur de vitesse avec fonction freinage avec fonctionnalité Speed Limit Assist Manual et Limiteur de vitesseFONCTIONNALITÉS• Accès confort• Avertisseur deux tons• Boîte à gants à déverrouillage électrique• Buses de lave-glace chauffantes intégrées aux balais d'essuie-glace• Câble Professional Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique 5m• Clé radiocommandée 4 touches à mémorisation des réglages• Colonne de direction réglable en hauteur et profondeur• Feux antibrouillard arrière• Climatisation automatique 2 zones• Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs• Fermeture du véhicule avec verrouillage centralisée• Fonction "Follow me home"• Hayon à commande électrique• Iconic Sounds Electric• Lève-vitres électriques avec sécurité anti-pincement• Poignées de porte avec dispositif électrique d'ouverture• Projecteurs Advanced Full LED• Prises 12V (x 2)• Recharge sans fil par induction• Sièges avant chauffants à 3 intensités• Sièges avant à réglages électriques avec soutien des lombaires• Système de voyage multifonction• Système de chauffage/refroidissement par pompe à chaleur• Système HiFi Harman Kardon• Tuner radio numérique DABDRIVING ASSISTANT & DRIVING ASSISTANT PLUS.Systèmes d'aides à la conduite par caméra et avec radar comprenant les technologies suivantes pour une sécurité optimale.• Régulateur de vitesse actif ACC. Régule la vitesse jusqu'à 180 km/h en ajustant la distance au véhicule précédent : freine, stoppe et redémarre le véhicule automatiquement.• Assistant de direction et de contrôle de voie. Corrige l'alignement du véhicule et de la voie jusqu'à 180 km/h.• Automatic Speed Limit Assist. Le régulateur de vitesse s'adapte automatiquement aux changements de limitation de vitesse détectés.• Avertisseur de sortie de voie. Par vibrations dans le volant en cas de risque de sortie de voie et de collisions potentielles.• Protection des piétons et des cyclistes• Détection de collision avant avec freinage• Avertisseur de changement de ligne. Vibration du volant si le véhicule change de voie sans clignotant.• Avertisseur d'angle mort. Affiche un signal dans les rétroviseurs extérieurs lorsqu'un changement de voie présente un danger.• Avertisseur de collision arrière. En cas de risque de collision, déclenche les feux de détresse, tend les ceintures de sécurité, redresse les dossiers et ferme les fenêtres.PARKING ASSISTANT.Comprend les fonctionnalités suivantes :• Caméra de recul. Vue grand angle de l'arrière du véhicule avec visualisation de la trajectoire sous un rayon de braquage maximum.• Assistant de marche arrière (Auto Reverse)• Assistant de stationnementBMW LIVE COCKPIT NAVIGATION PROFESSIONAL.Système, connexions, interfaces et services essentiels.Système et connexions :Système d'exploitation BMW OS 8.5Widgets configurables. Mise à jour à distance du système et des applications embarquées.Connectivité sans fieSIM en 5G - BlueTooth avec kit mains libres & HotSpot WiFiConnexions USB-C (2 ports à l'avant, 2 ports à l'arrière)Interfaces :BMW Curved DisplayLarge écran incurvé haute résolution combinant 2 zonesÉcran gauche : combiné d'instrumentation (12,3 pouces)Écran droit : écran central tactile (14,9 pouces)BMW iDrive ControllerMolette avec pavé tactile intégré.BMW Intelligent Personal AssistantAvec IA apprenant vos préférences. Via l'expression “Dis BMW” ou une commande personnalisée :• pilote vos fonctionnalités connectées• vous aide à connaître votre BMW et à l'utiliser de façon optimale• répond à vos questions sur les fonctions et l'état de votre BMWAffichage Tête Haute couleurProjection hologrammique d'informations sur le pare-brise : navigation, alertes, panneaux de circulation, régulateur de vitesse, communications...My ModesPersonnalisation de l'expérience de conduite associant réglages du véhicule ambiance intérieureGreat Entrance MomentsPersonnalisation de l'accueil pour enrichir le ressenti à l'arrivée dans la voiture Services essentiels : BMW MapsSystème de navigation avec calcul rapide et navigation apprenante. Mise à jour automatique des cartes de navigation (3 ans)Guidage interactif avec Réalité AugmentéeEnrichissement des images captées par les caméras : navigation, places de stationnement, points d'intérêt de la zone traverséeAppel d'Urgence Intelligent- Transmission de la position et des informations sur les dommages aux services de secours- Peut être déclenché manuellement pour venir en aide à un autre véhiculeTéléservices BMWServices de télémaintenance intégrés : envoi d'informations au concessionnaire, demande d'assistance en cas de panneBMW Connected (3 ans)Passerelle entre le smartphone et la BMW du conducteur:• Envoyer des destinations à la BMW via l'appli My BMW• Proposition de l'itinéraire une fois à bord de la voitureRadio tuner DABPACK CONNECTED PROFESSIONAL.Pack de services associés.“Ma BMW à Distance” (durée indéfinie). Transforme le smartphone en télécommande de la BMW : (dé)verrouillage, localisation de la voiture, appel de phares, ventilation, consultation de statuts de la voiture....Remote 3D View - Vue 3D à distance (3 ans). Permet l'observation de l' environnement du véhicule via l'application smartphone My BMW. La photo peut être récupérée sur le smartphone sous une représentation 3D.Information Trafic en Temps Réel (3 ans)• Conditions de circulation et suggestion d'itinéraires (Europe).• Fonctionnalité OSPI : affichage des probabilités de trouver une place de stationnement (à Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Nantes).Intégration Smartphone (durée indéterminée)- Apple CarPlay- Google Android Auto In-Car Experiences (3 ans). Accéder via l'assistant vocal à un programme vitalisant ou relaxant à bordIntégration Amazon Alexa (3 ans)Accéder aux fonctionnalités Alexa (Smart Home, météo, calendrier, actualités, Amazon Music…)Connected Music (3 ans)Retrouver un compte premium Spotify directement dans le véhicule via la carte SIM intégréeDivertissement à bord (inclus 1 an). Retrouver les plateformes et applications favorites directement dans la BMW via la carte SIM intégrée, avec data illimitée• Streaming audio. Deezer, Radiofrance, Radioplayer, Pocket Cast, …• Streaming video : Youtube, PlutoTV, Rakuten, Bloomberg, Ted, Paramount plus, TF1 plus, …• Gaming via AirConsole : BB Racing 2, Bird Bump, Fruit Slice Frenzy, Quaterback Catch, 9 Ball Pool, Candy Blast, Uno …EN PLUS DES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE, COMPREND :• Ciel de pavillon M anthracite• Contenus additionnels spécifiques M Sport• Étriers de freins bleus avec désignation M sur les étriers avants• Éléments extérieurs M Sport• Éléments intérieurs M Sport• Inserts décoratifs M Dark Silver• Jantes 21 pouces M aérodynamiques multicolores finition brillante 3D• Sellerie M Alcantara / Veganza | Schwarz• Sièges M multifonctions• Teinte de carrosserie Alpinweiss uni• Volant M Sport gainé cuirDESIGN• Calandre illuminée “BMW Iconic Glow” noire avec design horizontal• Design Intérieur M Sport | Sensatec et Alcantara• Éléments spécifiques M Sport et M Sport Pro• Inserts décoratifs M Dark Silver• Jantes 22 pouces M multicolores finition brillante 3D• M Iconic Sounds Electric• Pare-chocs M Sport• Projecteurs Shadow Line M et feux arrière surteintés noirs• Vitrage Calorifuge• Volant M Sport gainé cuir avec rappel rouge aux 12hCONDUITE• Direction ActiveDrive à 4 roues directrices• Racing Start feeling via eLaunch Control (couple atteignant 1100 Nm)• Suspension pneumatique avant et arrière• Climatisation automatique 4 zones• Freins M Sport rougesFONCTIONNALITÉS• Écrous de roues antivol• Sièges M multifonctions• BMW eDrive :- Capacité de la batterie haute tension Lithium-ion : 111,5 kWh brute (108,9 kWh nette) / 303 Ah / 369 V- Chargeur embarqué CC sur prise CCS 195 Kw• Chargeur rapide AC Pro 22 kW