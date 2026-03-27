La berline compacte MG4 EV Urban vise les automobilistes à la recherche de leur premier véhicule électrique

MG renforce son offre électrique avec la MG4 EV Urban
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S'adressant aux automobilistes à la recherche de leur premier véhicule électrique
, la MG4 EV Urban affiche une rapport prestations/prix compétitif.
Dans sa version d'entrée de gamme Comfort 43 kWh, la berline
électrique à hayon MG4 EV démarre à partir de 24 995 euros. Bénéficiant d'une remise conséquente de 5 005 euros, compensant l'absence de Certificats d'économie d'énergie (CEE), la berline électrique MG
démarre à partir de 19 990 euros.
Avec plus de 100 000 véhicules vendus en France depuis sa renaissance, MG bénéficie d»une solide réputation en matière de véhicules électriques
accessibles. La MG4 EV Urban s»inscrit dans cette lignée avec une gamme de trois modèles rendant la conduite électrique plus abordable.
La MG4 EV Urban se veut une option pertinente pour les automobilistes à la recherche de leur premier véhicule électrique, les familles souhaitant passer au tout électrique avec une deuxième voiture
ou privilégiant la polyvalence d»une berline à hayon.
La MG4 EV Urban se positionne comme une solution électrique efficace : économique, simple, pratique et efficiente pour un usage quotidien.Design extérieur
La MG4 EV Urban se reconnaît grâce à ses phares triangulaires signature. Le design avant, épuré et moderne, s»appuie sur une signature lumineuse LED à trois niveaux et un bouclier inspiré du Cyberster.
Le profil sculpté et moderne associe des lignes dynamiques et une silhouette compacte
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Les feux arrière de la MG4 EV Urban adoptent un design horizontal large et intégré en 3D, pour un effet visuel saisissant. La technologie LED, associée au soudage laser, renforce l»impact visuel de l»arrière de nuit.Design intérieur
La MG4 EV Urban est doté d»un sélecteur de vitesse positionné sur la colonne de direction permettant de libérer de la place sur la console centrale.
La qualité des matériaux et l»ergonomie des écrans ont été travaillé. L»info divertissement, déjà présent sur les MG4 EV, MGS5 EV et MGS6 EV, intègre un écran central de 12,8 pouces, complété un compteur numérique de 7 pouces situé derrière le volant qui affiche les informations essentielles de conduite.
Sur la console centrale, on retrouve des boutons physiques servant de raccourcis pour les principales fonctions (volume, climatisation, etc.).
Un large espace
de rangement est situé juste en dessous, surmonté de deux aérateurs qui permettent de maintenir une atmosphère à la bonne température.
Sous la console centrale, un vaste espace de rangement permet de dissimuler les objets du quotidien.
Deux ports USB Type C ainsi qu»une prise 12 V sont également disponibles.Espace intérieur
La berline à hayon MG4 EV Urban propose un espace généreux pour les passagers et les bagages.
La banquette arrière offre un généreux espace aux jambes, avec 984 mm d»espace aux jambes et 957 mm de hauteur sous plafond.
Elle dispose de rangements dans les portières et à l»arrière de l»accoudoir central, ainsi que de deux points d»ancrage Isofix sur les sièges extérieurs.Espaces de rangement
La MG4 EV Urban propose jusqu»à 30 espaces de rangement.
La MG4 EV Urban se distingue par son volume de coffre. Avec les sièges arrière en place, le volume du coffre atteint 480 litres, comprenant un compartiment sous le plancher de 98 litres. Une fois les sièges arrière rabattus, le volume total disponible atteint 1 364 litres.Environnement électrique
La MG4 EV Urban repose sur la plateforme électrique E3, une architecture conçue pour optimiser la compacité, l»efficacité énergétique et la performance globale du véhicule électrique. Le groupe motopropulseur 6 en 1 regroupe dans un ensemble unique le moteur électrique, le réducteur, le contrôleur multifonction ainsi qu»un système de gestion thermique intégré.
Cette intégration poussée permet de réduire l»encombrement d»environ 20 % tout en offrant un rendement électrique élevé. Le moteur synchrone à aimants permanents atteint une efficacité maximale de 89 %, avec une puissance de 160 ch (Sur la version Premium 54kWh) et un couple de 250 Nm.
La MG4 EV Urban est également équipée de série d»une pompe à chaleur avancée, améliorant significativement son efficacité par temps froid.
La plateforme E3 intègre la technologie Cell to Body (CTB), qui consiste à intégrer la batterie directement dans la structure du véhicule. Cette approche améliore l»habitabilité en libérant 10 mm supplémentaires en hauteur dans l»habitacle, tout en renforçant la rigidité. Le centre de gravité est abaissé à 515 mm, ce qui améliore la stabilité et le comportement routier, tandis que la réduction de la hauteur du véhicule contribue à une meilleure aérodynamique.Batterie
La MG4 EV Urban utilise des batteries LFP (Lithium - Fer - Phosphate). Deux capacités sont proposées sur la version Comfort : 43 kWh et 54 kWh et seulement une de 54 kWh sur la version Premium.
Grâce à sa batterie LFP et à sa plateforme traction, la MG4 EV Urban affiche des coûts d»usage faibles pour une berline compacte électrique. Recharge
La MG4 EV Urban bénéficie d»un temps de recharge DC de 10 à 80 % en 28 minutes, avec un pic de puissance de 87 kW sur la finition Premium. Consommation
La plateforme E3 optimise la consommation de la MG4 EV Urban, qui se situe entre 15,3 et 15,5 kWh/100 km selon la version.Autonomie
La batterie LFP (Lithium - Fer - Phosphate) de 43 kWh autorise une autonomie de 325 km sur le cycle WLTP.
La batterie LFP (Lithium - Fer - Phosphate) de 54 kWh autorise une autonomie de 416 km sur le cycle WLTP. Versions
La MG4 EV Urban est disponible en 3 versions :
Comfort Traction 149 ch (110 kW) 43 kWh LFP / Autonomie WLTP 325 km
Comfort Traction 160 ch (118 kW) 54 kWh LFP / Autonomie WLTP 416 km
Premium Traction 160 ch (118 kW) 54 kWh LFP / Autonomie WLTP 405 kmSécurité
La sécurité est assurée avec l»obtention de la note
maximale de 5 étoiles aux tests Euro NCAP
de 2025.
Le pack batterie intègre des cellules ultra-sécurisées, rigoureusement testées et conformes aux normes internationales les plus strictes. Des systèmes d»alerte active, de refroidissement et d»isolation thermique sont intégrés.
La MG4 EV Urban dispose de 7 airbags et sa structure est composée à 90 % d»aciers à haute et très haute résistance.Conduite
La MG4 EV Urban offre un excellent comportement routier, aussi bien en ville que sur route. Les suspensions avant et arrière ont été optimisées pour offrir un équilibre entre précision de conduite, confort, réduction des bruits et plaisir de conduite. La direction est précise et directe. Le rayon de braquage de 5,2 mètres facilite les manœuvres en ville.
Grâce à un réglage de suspension spécifique et à l»intégration directe du pack batterie dans la structure du véhicule, la MG4 EV Urban bénéficie d»un centre de gravité bas et d»une répartition des masses équilibrée. Cette configuration améliore nettement le contrôle du roulis et du tangage, ce qui renforce la stabilité, notamment lors des manœuvres à haute vitesse ou en virage.
La MG4 EV Urban propose plusieurs modes de conduite permettant d»adapter le comportement du véhicule aux préférences du conducteur. Les réglages offrent une expérience de conduite personnalisée tout en permettant au véhicule électrique de s»ajuster aux variations avec 4 modes de conduites : Standard, Eco, Sport, Neige et personnalisable.Aides à la conduite
La MG4 EV Urban intègre la dernière génération d»aides à la conduite (ADAS 3.0), offrant une couverture élargie des situations de conduite, une sécurité renforcée et une réduction de la charge pour le conducteur. Elle utilise également le système Bosch 9.3 spécialement adapté aux véhicules électriques, capable de surveiller en continu l»état du véhicule et d»intervenir pour maintenir sa stabilité.Système de freinage
Le modèle bénéficie d»un système de freinage permettant une distance d»arrêt de 37,26 m de 100 à 0 km/h. Caméra panoramique 360°
La caméra panoramique 360° fournit une vision
complète en temps réel autour du véhicule, supprimant les angles morts.Connectivité
Apple CarPlay et Android Auto
sans fil sont de série dès la finition Comfort 43 kWh, tandis que les fonctionnalités iSMART, qui permettent depuis l»application de vérifier le statut du véhicule ou démarrer la climatisation et les sièges/volant chauffants, sont disponibles sur la finition Premium.Finitions
La nouvelle MG4 EV Urban est proposée en deux niveaux de finitions : Comfort 43 kWh, Comfort 54 kWh et Premium 54 kWh.
Sur la finition Comfort la MG4 EV Urban est équipée de jantes 16 pouces et sur la version Premium de jantes alliages de 17 pouces.Prix
La MG4 EV Urban démarre à partir de 24 995 euros (Comfort 43 kWh)Les tarif de la MG4 EV Urban:
Comfort 43 kWh: 24 995 €
Comfort 54 kWh: 27 495 €
Premium 54 kWh: 30 495 €Les tarif remisés de 5 005 € de la MG4 EV Urban (jusqu'au 30 juin 2026):
Comfort 43 kWh: 19 990 €
Comfort 54 kWh: 22 490 €
Premium 54 kWh: 25 490 €Equipements de sérieCOMFORT
- Volant réglable en hauteur et en profondeur avec commande au volant
- Phares LED
- Accès sans clé
- Capteurs de stationnement arrière
- MG Pilot (ACC, ICA, FCW, TJA, TSR, LCA, LKA, DMS, IHC…)
- Écran tactile 12,8 pouces
- Compteur numérique 7 pouces
- V2L
- One Pedal
- Câble de recharge Mode 2 Type 3
- Chargeur embarqué 11 kW
- Sellerie tissu noir et gris
- Jantes alliage 16 pouces (195/60 R16)
- Siège conducteur réglable dans 6 directions
- Siège passager réglable dans 4 directions
- Caméra de recul
- 4 haut-parleurs
- Pompe à chaleur
- Vitres électriques avant et arrière à impulsion
- Carplay/Android Auto sans fil
- 3 ports USB Type-C
- Avertissement de collision arrière
- MG Pilot Custom
- Banquette rabattable 60/40
- Climatisation automatique avec buses d'aération à l'arrière
- Pré-conditionnement de la batterie
- Système de récupération d'énergie cinétique avec mode automatique (KERS)PREMIUM
Equipements Comfort plus:
- Caméra 360°
- 6 haut-parleurs
- Sytème iSMART avec commandes à distance du véhicule et fonctions connectées
- Youtube, Spotify, Tiktok et Amazon Music intégrés
- Vitres et lunette arrière surteintées
- Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants à rabattement automatique
- Jantes alliage 17 pouces (205/50 R17)
- Siège conducteur réglable électriquement dans 6 directions
- Volant en similicuir
- Sièges avant chauffants
- Volant chauffant
- Eclairage d'ambiance
- Chargeur à induction pour smartphone