Le SUV urbain électrique Kia EV2 vise à devenir le best-seller électrique de Kia sur le marché français

Le SUV urbain Kia EV2
ouvre la gamme électrique de la marque coréenne à un public plus large, sur le deuxième plus grand segment automobile
d'Europe, celui des B-SUV.
Le Kia EV2 vise à devenir le best-seller électrique de Kia
sur le marché français.
Les premiers exemplaires du Kia EV2 (les versions Air et Earth Autonomie Standard) arriveront en concession durant la deuxième partie du mois de mars 2026.
Les finitions Light et GT-Line ainsi que les versions Autonomie Longue arriveront en concession courant juillet 2026.Design
Le Kia EV2 incarne la philosophie de design « Opposites United » (L'alliance des contraires) de Kia, avec des lignes verticales inspirées des autres modèles électriques de la marque.
Long d'environ quatre mètres (4,06 m), il combine un gabarit compact à des proportions robustes, pensées pour l'environnement
urbain.
La face avant se distingue par la calandre « EV Tiger Face » de Kia.
Les feux de jour implantés verticalement accentuent la largeur visuelle du véhicule et lui confèrent une identité visuelle unique.
Les feux de jour verticaux, la signature lumineuse « Star Map » (Constellation), une ceinture de caisse marquée et des passages de roues musclés créent un extérieur distinctif.
Le Kia EV2 impose une présence marquée sur la route grâce à des éléments au design sculpté tels que les contours des surfaces vitrées et les passages de roues. Les lignes tendues et l'épaulement prononcé renforcent l'identité de SUV, tandis qu'à l'arrière, le hayon épuré et le becquet intégré dans le prolongement de la ligne de toit contribuent à l'efficience aérodynamique du modèle.
La version GT-Line renforce l'identité du modèle grâce à des éléments spécifiques: des inserts couleur carrosserie, des inserts noir laqué sur le bouclier et la calandre.Aérodynamisme
Le soubassement entièrement caréné de la voiture
et les volets de refroidissement actifs intégrés à la calandre jouent un rôle crucial afin d'optimiser l'aérodynamisme.Intérieur
L'habitacle d'EV2 se distingue par un design minimaliste. Le tableau de bord épuré, via l'intégration discrète des éléments de climatisation, contribue à une expérience de conduite apaisée.
L'habitacle offre un espace
ouvert, inspiré du concept «Picnic Box», à base de matériaux textiles.
La planche de bord enveloppante renforce le confort et la sensation d'espace.
Les matériaux éco-responsables contribuent à l'atmosphère moderne de l'intérieur.Système d'infodivertissement
Le Kia EV2 propose le système d'infodivertissement triple écran ccNC deKia: combiné conducteur 12,3 pouces, écran de climatisation 5,3 pouces et écran central tactile de 12,3 pouces.
Le Kia EV2 propose le système ccNC Lite, qui reprend la même disposition d'écrans et les fonctionnalités essentielles, à un prix
plus accessible. Le système est proposé sur les finitions d'entrée de gamme. Les deux systèmes sont compatibles avec les mises à jour à distance OTA (over-the-air) et les fonctions à la demande Kia Upgrades.Dimensions extérieures
Reposant sur la plateforme électrique dédiée de Kia (E-GMP), le Kia EV2 est long de 4 060 mm, large de 1 800 mm et haut de 1 575 mm.Dimensions intérieures
Le Kia EV2 affiche un empattement de 2 565 mm permettant différentes configurations: cinq places ou quatre places avec sièges arrière indépendants coulissants.Sièges arrière coulissants
Un système de sièges arrière coulissants et inclinables maximise la flexibilité au quotidien. L'espace aux jambes à l'arrière varie de 885 mm à 958 mm. Lorsque les sièges arrière sont avancés au maximum, le Kia EV2 offre jusqu'à 362 litres de volume de coffre, complétés par un coffre avant (frunk) de 15 litres, destinés aux câbles de recharge. Le tout en conservant une garde au toit généreuse de 973 mm en configuration cinq places et de 968 mm en version quatre places.Console centrale
La console centrale flottante qui permet d'offrir plus d'espace au sol et contient des portes gobelets et des espaces de rangement modulables facilement accessibles. Les 4 ports USB-C 27 W, le chargeur induction et le port de recharge USB-C 100 W optionnel permettent de recharger rapidement les appareils nomades.Batterie
Le Kia EV2 est proposé avec deux batteries au choix: une version standard de 42,2 kWh et une version autonomie longue de 61 kWh. Autonomie
Les autonomies atteignent jusqu'à 317 km (donnée WLTP provisoire, sous réserve d'homologation définitive) pour la version standard (batterie de 42,2 kWh) jusqu'à 453 km (donnée WLTP provisoire, sous réserve d'homologation définitive) pour la version autonomie longue (batterie de 61 kWh).Recharge
Le modèle électrique Kia EV2 prend en charge la recharge AC 11 kW (de série) et 22 kW (en option).Les temps de rechargeVersion Autonomie Standard / Batterie 42,2 kWh
Recharge AC (11kW) 4 h 05
Recharge AC (22kW) 2 h 35Version Autonomie Standard / Batterie 61,1 kWh
Recharge AC (22kW) 5 h 35
Recharge AC (22kW) 3 h 00
Les deux versions reposent sur une architecture 400V et acceptent la recharge rapide DC 10-80 % en environ 30 minutes.
Le Kia EV2 propose un planificateur d'itinéraire EV intégré, la fonction Plug & Charge pour une recharge sans carte ni application, et la recharge bidirectionnelle via V2L (Vehicle-to-Load) et V2G (Vehicle-to- Grid), permettant d'alimenter des appareils externes ou de réinjecter de l'énergie dans le réseau.Système personnalisable i-Pedal 3.0
Le système i-Pedal 3.0 permet d'ajuster le niveau de freinage régénératif selon les préférences, du conducteur optimisant l'agrément de conduite et l'efficience énergétique. Ce dispositif peut également être géré automatiquement par le véhicule grâce au système intelligent de récupération d'énergie, qui s'adapte en temps réel aux conditions de circulation. Le système i-Pedal 3.0 fonctionne également en marche arrière pour faciliter les manœuvres, tandis que sa fonction de mémorisation offre une expérience fluide en conservant les derniers réglages utilisés au redémarrage du véhicule.Systèmes d'aide à la conduite (ADAS)
Les caméra, radars
et capteurs ultrasons, situés à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, assurent une perception à 360° de l'environnement et alimentent les systèmes de sécurité et d'aides à la conduite
du véhicule.
On retrouve parmi les nombreux systèmes d'aides à la conduite (ADAS), le freinage d'urgence autonome de niveau 2 avec détection des piétons et cyclistes, l'assistance active dans les embouteillages de niveau 2, ainsi que la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse. Pour faciliter les manœuvres en milieu urbain, EV2 propose en option l'aide au stationnement à distance (Remote Smart
Parking Assist), une fonctionnalité permettant de faire avancer ou reculer son véhicule depuis l'extérieur via la clé ou son smartphone.
Le système de détection des mains sur le volant (HOD) analyse en permanence le contact du conducteur avec le volant (doigts, une main ou deux mains).
Le système d'affichage des angles morts (BVM) permet de réaliser des changements de voie en toute sécurité.Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) du Kia EV2:
ADAS FCA2: Assistance de freinage d'urgence avec détection de collision frontale (Front Collision Avoidance Assist 2)
BCA: Assistance active à la prévention de collision dans l'angle mort (Blind-spot Collision Avoidance Assist)
LKA: Assistance au maintien dans la voie (Lane Keeping Assist)
LFA 2 : Assistance active à la conduite dans la voie de niveau 2 (Lane Following Assist 2)
SCC2: Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (Smart Cruise Control 2)
ISLA: Assistant intelligent de limitation de vitesse (Intelligent Speed Limit Assist)
HDA2: Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (Highway Driving Assist 2)
RCCA: Assistance à la prévention de collision avec le trafic arrière (Rear Cross-traffic Collision Avoidance Assist)
PCA-R: Assistance au stationnement avec freinage automatique en marche arrière (Parking Collision Avoidance Assist – Rear)
SEW : Alerte de sortie sécurisée (Safety Exit Warning)
SEA: Assistance à la sortie sécurisée(Safe Exit Assist)
PDW (avant, arrière, latéral): Aide au stationnement avec capteurs avant, arrière et latéraux (Parking Distance Warning)
SVM: Caméras panoramiques 360°(Surround View Monitor)
RVM : Caméra de recul (Rear View Monitor)
BVM: Affichage de l'angle mort sur écran (Blind-spot View Monitor)
DAW: Alerte de vigilance du conducteur(Driver Attention Warning)Connectivité
La connectivité est renforcée par l'application Kia, la clé digitale via NFC, le Bluetooth et Ultra- Wideband, les mises à jour OTA et les fonctionnalités à la demande. Système audio
Un système audio Harman Kardon à huit haut-parleurs est disponible en option.Matériaux écoresponsables
Le Kia EV2 incarne l'engagement de Kia en faveur du développement durable, avec l'application de dix matériaux écoresponsables à l'intérieur comme à l'extérieur: peintures extérieures biosourcées et sans BTX, plastiques biosourcés, sièges en Bio Polyuréthane (PU), tapis et moquettes réalisés à base de polyéthylène téréphtalate (PET) recyclé provenant de filets de pêche. Production
Le modèle EV2 se destine exclusivement au marché européen.
Le Kia EV2 est produit à l'usine Kia de Å½ilina, en Slovaquie et bénéficie de circuits logistiques courts.
Le site de production, inauguré en 2006, assure déjà la production des modèles Sportage
et Ceed
. Depuis le lancement de la production, plus de 5 millions de véhicules Kia
et plus de 7 millions de moteurs sont sortis des chaînes de production de l'usine.
La version standard sera assemblée à partir de février 2026, suivie des versions longue autonomie à partir de juin 2026.Versions
Le Kia EV2 sera disponible en deux versions.
La gamme du Kia EV2 s'articule selon les niveaux de finition Air, Earth, GT-Line ainsi qu'une finition inédite : la finition Light.
La dotation d'équipements
de série se veut très riche dès la finition Light
, avec notamment l'ouverture et démarrage sans clé « Smart Key », le régulateur de vitesse adaptatif, le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), les radars de stationnement avant et arrière, la caméra de recul, la climatisation automatique, les projecteurs avant et arrière à LED ou encore le système d'info-divertissement combiné à un triple écran panoramique avec Apple CarPlay et Android Auto
sans fil. La recharge rapide en courant continu permettant de passer de 10 à 80% en 29 minutes est disponible sur la finition Light.
En plus des jantes en alliage 16 pouces, la finition Air
complète cette dotation avec des éléments pratiques au quotidien comme la climatisation automatique bi-zone, le système de pré- conditionnement de la batterie, les lève-vitres électriques et séquentiels ainsi que le plancher de coffre à double niveau.
La finition Earth
ajoute des équipements de design et de confort avec les jantes en alliage 18 pouces, les poignées de portes affleurantes électriques, les vitres et lunette arrière surteintées, le support de recharge du smartphone par induction ou encore des éléments de design spécifiques en finition chrome.
La finition GT-Line
, avec son design distinctif, coiffe la gamme avec des équipements à forte valeur ajoutée tels que l'assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), les jantes en alliage 19 pouces, les sièges avant et volant chauffants, le système de navigation intégrée ou encore le système audio Harman Kardon.Prix
Le B-SUV électrique Kia démarre (hors primes CEE) à partir de 26 670 euros
(146 ch 42,2 kWh Autonomie Standard Light).Les prix du Kia EV2 (hors primes CEE):
146 ch 42,2 kWh Autonomie Standard Light : 26 670 €
146 ch 42,2 kWh Autonomie Standard Air: 28 820 €
146 ch 42,2 kWh Autonomie Standard Earth: 31 320 €
135 ch 61 kWh Autonomie Longue Air: 33 320 €
135 ch 61 kWh Autonomie Longue Earth : 35 320 €
135 ch 61 kWh Autonomie Longue GT-Line: 37 320 €OptionsLes principales options du Kia EV2:
Peinture métallisée Rouge Grenat: 850 €
Peinture Blanc Nacré: 950 €
Peinture Blanc Opaque: 350 €
Peinture unie Bleu Givré / Vert Sauge / peinture métallisée: 850 €
Peinture mate Gris Ivoire: 1 850 €
Pack Recharge avancée (Chargeur embarqué triphasé 22 kW et recharge bi-directionnelle (fonctions V2G - Vehicle-to-Grid, V2H -Vehicle-to-Home et V2L - Vehicle-to-Load): 1 250 €
Pack DriveWise Park (Caméras 360° (SVM), système d'affichage des angles morts (BVM), aide au stationnement à distance (RSPA Entry), assistance anti-collision en cas de stationnement en marche arrière (PCA-R)): 1 050 €
Pack Navigation (Système de navigation avec cartographie Europe, assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), commandes vocales pour Assistant IA Kia: 600 €
Pack Executive (Caméras 360°, système d'affichage des angles morts, aide au stationnement à distance, assistance anti-collision en cas de stationnement en marche arrière, éclairage d'ambiance dynamique et personnalisable, siège conducteur réglable électriquement et avec fonction mémoire, sièges avant ventilés, clé digitale 2.0, port USB-C 100W, toit vitré ouvrant): 2 250 €
Pack Techno (Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), navigation, système audio premium, Harman Kardon): 950 €Primes CEE
Produit en Europe, le Kia EV2 devrait bénéficier d'un éco-score favorable et de primes CEE (jusqu'à 5 600 euros pour la version Autonomie Standard (entre 3 500
euros et 5 600 euros sur EV2 Autonomie Standard, selon les revenus du foyer) et jusqu'à 7 500 euros pour la version Autonomie Longue). Le dossier est en cours d'instruction auprès de l'Ademe
. Sur l'EV2 Autonomie Longue, la batterie d'origine européenne, devrait permettre de bénéficier d'une surbonification entre 1 200 euros et 1 900 euros, selon les revenus du foyer.