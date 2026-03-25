Le break surélevé Subaru Outback passe à l'électrique

Inspiré par les 30 ans d'héritage du crossover original pionnier de Subaru
, l'E-Outback réinvente le modèle emblématique de la marque japonaise pour l'ère des véhicules électriques.
Le break surélevé Subaru Outback électrique
combine l'héritage de la transmission intégrale
avec une motorisation électrique zéro émission en roulant
.
Le break électrique surélevé Subaru E-Outback conjugue habitabilité et capacités tout-chemin.Performances
L'E-Outback délivre 280 kW (375ch) et accélère de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.Batterie
L'E-Outback embarque une batterie de 74,7 kWh.Autonomie
L'E-Outback affiche une autonomie jusqu'à 523 km.Recharge
Le chargeur embarqué AC 22 kW de série permet une charge complète en moins de quatre heures.
Sur une borne de recharge rapide de 150 kW (DC), une recharge de 10 à 80 % prend environ 28 minutes, jusqu'à une température négative de moins 10°C.Volume de chargement
L'E-Outback offre un volume de chargement de 633 litres permettant de loger 4 grandes valises.Capacité de traction
La capacité de traction atteint 1 500
kg.Capacités tout-terrain
L'E-Outback revendique des aptitudes offroad de premier ordre :
- Transmission intégrale permanente (AWD) avec deux moteurs électriques.
- Garde au sol de 211 mm, pour évoluer sur des chemins escarpés.
- Système offroad double X-Mode incluant les modes Neige/Terre et Neige Profonde/Boue.
- Grip Control, « régulateur de vitesse tout-terrain » (2 à 10 km/h), pour un contrôle optimal en conditions difficiles.
Sécurité
L'E-Outback est équipé d'un système d'arrêt d'urgence, d'un freinage anti-collision, et de diverses fonctions dérivées du système d'assistance à la conduite
EyeSight.Prix
L'E-Outback est disponible à un prix à partir de 52 990 euros.Gamme
La gamme comprend de deux finitions : 4XPerience et 4XPerience plus.Production
Subaru annonce le début de la production de l'E-Outback, plus de trente ans après la sortie de son premier break surélevé: la production de l'E-Outback vient de débuter dans l'usine Subaru de Gunma Yajima, au Japon. C'est sur ce même site que le premier Outback a vu le jour en 1995.
L'E-Outback arrivera dans les concessions françaises courant juin 2026.
Les premières livraisons du Subaru E-Outback interviendront au deuxième semestre 2026.