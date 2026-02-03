Le malus masse 2026 s'applique à partir de 1 500 kg

Un malus masse progressif à partir de 10 euros par kilogramme à partir de 1 500 kilogrammes

Masse en ordre de marche (kilogrammes) Taxe (euros) Jusqu'à 1 499 0 De 1 500 et 1 699 10 De 1 700 à 1 799 15 De 1 800 à 1 899 20 De 1 900 à 1 999 25 À partir de 2 000 30

Leest applicable en France depuis le 1er janvier 2022. Celui-ci taxait au poids les véhicules particuliers de plus de 1 800 kg lors de la première immatriculation en France.Tant les véhicules immatriculés neufs en France qu'importés de l'étranger sont concernés par cette taxe au poids, taxe payée lors du règlement de la carte grise du véhicule.Les'applique sur « la masse en ordre de marche » (TMOM).Le poids est indiqué à la case G de la carte grise du véhicule. Il s'agit du poids prenant en compte la masse de la carrosserie, le réservoir de carburant rempli à 90 % de sa capacité, le conducteur, les liquides essentiels (par exemple l'huile), l'équipement standard du véhicule selon les spécifications du constructeur, la roue de secours et les outillages.A partir du 1er janvier 2026, le « malus masse » s'élève à 10 euros par kilogrammeA l'instar du malus écologique , le montant de la taxe sur la masse en ordre de marche est progressif: 10 euros de 1 500 et 1 699 kilogrammes, 15 euros de 1 700 et 1 799 kilogrammes, 20 euros de 1 800 et 1 899 kilogrammes, 25 euros de 1 900 et 1 999 kilogrammes, 30 euros à partir de 2 000 kilogrammes.

Un SUV de 1 950 kilogrammes fait ainsi l'objet d'un taxe sur la masse en ordre de marche de 6 775 euros (2 000 euros sur la tranche de 1 500 et 1 699 kilogrammes, 1 500 euros sur la tranche de 1 700 et 1 799 kilogrammes, 2 000 euros sur la tranche de 1 800 et 1 899 kilogrammes et 1 275 euros sur la tranche de 1 900 et 1 950 kilogrammes ).



La taxe sur la masse en ordre de marche s'applique au même titre que le malus CO2.



Le « malus masse » est plafonné en 2026 à 80 000 euros en additionnant le malus CO2 et le malus au poids.



Ainsi si le malus CO2 pour le véhicule est de 80 000 euros, le « malus masse » ne s'applique pas.



Le « malus masse » n'est pas du en 2026 dans les cas suivants :



- la source d'énergie du véhicule est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

- le véhicule est accessible en fauteuil roulant,

- le véhicule est acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire,

- le véhicule est acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge détenteur d'une CMI portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire.



À partir du 1er juillet 2026, pour un véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 600 kilogrammes.



À partir du 1er juillet 2026, un véhicule de tourisme à faible empreinte carbone est exonéré de la taxe sur la masse en ordre de marche. Le véhicule de tourisme à faible empreinte carbone est un véhicule à très faibles émissions qui remplit les conditions suivantes :



- Utiliser l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d'énergie

- Avoir une masse en ordre de marche inférieure à 3 500 kg

- Atteindre un score environnemental égal ou supérieur à 60 points.



La liste des véhicules à faible empreinte carbone est disponible en ligne sur le site de l'Ademe.



Un simulateur permettant de calculer le montant de cette énième taxe dite « sur la masse en ordre de marche » (TMOM) est proposé sur le site Service-Public.fr.



Le simulateur permet d'évaluer le montant du « malus masse » selon :



- la masse du véhicule ;

- les caractéristiques du véhicule (accessible en fauteuil roulant, électrique, transformé en véhicule de tourisme...) ;

- la situation du titulaire de la carte grise (détenteur d'une carte Mobilité inclusion mention Invalidité, enfants à charge...).



