Malus écologique 2026: le système taxe l'automobile à partir de 108 g de CO2

La loi de finances pour 2026 durcit le « malus CO2 »
. Le nouveau barème du malus écologique
est applicable depuis le 1er janvier 2026.
La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone
est une taxe additionnelle perçue sur le certificat d'immatriculation
(carte grise) des véhicules.
Le « malus CO2 » est perçu lors de la première immatriculation en France des véhicules jugés « polluants » en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2).
La taxe sur les émissions de CO2
des véhicules jugés « polluants » 2026 est appliquée à partir de 108 grammes de CO2 par kilomètre
(selon la norme WLTP) suivant un système de taxe progressive lié au gramme de CO2 WLTP.
Le malus écologique 2026 fixe 85 montants de malus différents
en fonction des rejets de CO2 WLTP par kilomètre allant de 50 euros à 80 000 euros
.
Le malus écologique s'élève à 50 euros pour 108 grammes de CO2/km.
Le seuil de 1 000 euros de malus écologique est atteint dès 131 grammes de CO2/km (1 074 euros).
La tranche supérieure du malus écologique 2026 s'élève à 80 000 euros pour les véhicules ayant un taux de CO2 supérieur à 191 grammes de CO2/km (soit à partir de 192 grammes de CO2/km).
Près de deux tiers des véhicules devraient être touchés par le malus écologique en 2026, dont les Renault Clio
, Peugeot 208
(à l'exception de la Peugeot
E-208 électrique) et Dacia Sandero
, qui sont les trois véhicules les plus vendus en France en 2025.Barème du malus écologique applicable au 1er janvier 2026
A compter du 1er janvier 2026, le système du malus écologique 2026 est :
108 g/km: 50 €
109 g/km: 75 €
110 g/km: 100 €
111 g/km: 125 €
112 g/km: 150 €
113 g/km: 170 €
114 g/km: 190 €
115 g/km: 210 €
116 g/km: 230 €
117 g/km: 240 €
118 g/km: 260 €
119 g/km: 280 €
120 g/km: 310 €
121 g/km: 330 €
122 g/km: 360 €
123 g/km: 400 €
124 g/km: 450 €
125 g/km: 540 €
126 g/km: 650 €
127 g/km: 740 €
128 g/km: 818 €
129 g/km: 898 €
130 g/km: 983 €
131 g/km: 1 074 €
132 g/km: 1 172 €
133 g/km: 1 276 €
134 g/km: 1 386 €
135 g/km: 1 504 €
136 g/km: 1 629 €
137 g/km: 1 761 €
138 g/km: 1 901 €
139 g/km: 2 049 €
140 g/km: 2 205 €
141 g/km: 2 370 €
142 g/km: 2 544 €
143 g/km: 2 726 €
144 g/km: 2 918 €
145 g/km: 3 119 €
146 g/km: 3 331 €
g/km: 3 552 €
148 g/km: 3 784 €
149 g/km: 4 026 €
150 g/km: 4 279 €
151 g/km: 4 543 €
152 g/km: 4 818 €
153 g/km: 5 105 €
154 g/km: 5 404 €
155 g/km: 5 715 €
156 g/km: 6 126 €
157 g/km: 6 537 €
158 g/km: 7 248 €
159 g/km: 7 959 €
160 g/km: 8 770 €
161 g/km: 9 681 €
162 g/km: 10 692 €
163 g/km: 11 803 €
164 g/km: 13 014 €
165 g/km: 14 325 €
166 g/km: 15 736 €
167 g/km: 17 247 €
168 g/km: 18 858 €
169 g/km: 20 569 €
170 g/km: 22 380 €
171 g/km: 24 291 €
172 g/km: 26 302 €
173 g/km: 28 413 €
174 g/km: 30 624 €
175 g/km: 32 935 €
176 g/km: 35 346 €
177 g/km: 37 857 €
178 g/km: 40 468 €
179 g/km: 43 179 €
180 g/km: 45 990 €
181 g/km: 48 901 €
182 g/km: 51 912 €
183 g/km: 55 023 €
184 g/km: 58 134 €
185 g/km: 61 245 €
186 g/km: 64 356 €
187 g/km: 67 467 €
188 g/km: 70 578 €
189 g/km: 73 689 €
190 g/km: 76 800 €
191 g/km: 79 911 €
Supérieures à 191 g/km: 80 000 €Points particuliers:
Les familles nombreuses
(au moins 3 enfants à charge) et les familles d'accueil bénéficient d'une diminution du barème de 20 g/km de CO2 par enfant à charge à partir du troisième enfant.
Les véhicules acquis par des personnes à mobilité réduite
titulaires de la carte d'invalidité (ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal) sont exonérés du paiement du malus écologique.
Les véhicules fonctionnant au superéthanol E85
, émettant moins de 250 g de CO2/km, bénéficient d'un abattement de 40% sur le montant du malus écologique applicable tel qu'il résulte du barème.
