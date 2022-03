Le SUV Mazda CX-60 PHEV est le nouveau porte-étendard de la marque Mazda

Le SUV PHEV entend être le. A ce titre, c'est le modèle le plus important lancé par la marque Mazda depuis plus d'une décennie.Le porte-étendard de Mazda se veut lade tout ce qui a fait l'du constructeur japonais au cours des cent dernières années : un design extérieur et intérieur d'exception, une finition exemplaire héritée des maîtres-artisans japonais, des technologies centrées sur l'humain à la pointe de la technologie et des groupes propulseurs performants.Lesdu Mazda CX-60 PHEV traduisent toute la subtilité du, résidant dans l'association du concept japonais Ma, qui exprime la quiétude et l'élégante sobriété des espaces vides, à l'architecture robuste du SUV à moteur en position avant et transmission aux roues arrière.Ancré dans la tradition japonaise, leallie élégance et haute qualité tout en adoptant les préceptes du Kaichou, un concept disruptif qui associe différentes matières et textures telles que le bois d'érable, le cuir nappa, les textiles japonais de confection exclusive et les détails chromés. Les concepteurs du CX-60 se sont inspirés du Musubu, l'art japonais de nouer les textiles entre eux, pour réaliser les surpiqûres spécifiques de la planche de bord.Lereflète les principes esthétiques du concept japonais Hacho, tels que l'équilibre asymétrique ou l'irrégularité intentionnelle. Les différents motifs et fibres des tissus tissés réagissent de manière particulièrement sensible aux changements de lumière. Les designers de Mazda ont eu recours à une technique de surpiqûre japonaise baptisée « Kakenui ». Celle-ci permet de créer des coutures « suspendues » associées à des espaces entre les tissus de garnissage dans le but de laisser entrevoir le matériau situé en dessous.Lepermet d'identifier l'occupant du siège conducteur et de configurer automatiquement son environnement de conduite (positions du siège, du volant, des rétroviseurs et de l'affichage tête haute, y compris les réglages des systèmes audio et de climatisation) de manière à l'adapter à ses caractéristiques physiques et à ses préférences personnelles.Le Mazda CX-60bénéficie d'un groupe propulseur associant unSkyactiv-G, un bloc essence quatre cylindres à injection directe, un, uneet uneLe groupe propulseur PHEV délivre une puissance combinée de(241 kW) pour un. Le modèle de route le plus puissant de l'histoire de la marque japonaise est capable d'abattre leLe SUV hybride rechargeable de Mazda affiche une consommation WLTP en cycle mixte de 1,5 litre aux 100 km pour un niveau d' émissions de CO2 de 33 g/km.Le Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV revendique uneà une vitesse inférieure ou égale à 100 km/h.Le Mazda CX-60 repose sur l'de Mazda qui a fait l'objet de nombreuses mesures d'optimisation destinées à garantir une excellente dynamique de conduite.Les évolutions ont notamment concerné ladont la rigidité permet au conducteur de ressentir les réactions de son véhicule sans le moindre décalage, mais également les sièges qui assurent aux occupants un meilleur maintien de leur équilibre pendant le trajet, et les suspensions qui stabilisent l'assise du véhicule en conduite. Sans oublier l'adoption d'un système de contrôle de l'assise du véhicule baptisé KPC (Kinematic Posture Control).Le fait d'avoir, entre les essieux avant et arrière, a permis de conférer un centre de gravité bas au Mazda CX-60 PHEV. Cette configuration, associée à une transmission intégrale permanente avec transfert du couple entre les essieux assuré par l'arbre de transmission, garantit au véhicule des caractéristiques de tenue de route élevées.Le Mazda CX-60 PHEV bénéficie dei-Activsense de Mazda qui lui assurent une sécurité active de tout premier ordre et devraient lui valoir 5 étoiles aux crash-test Le Mazda CX-60 est équipé de plusieurs nouveaux systèmes de sécurité active : See-Through View - une caméra 360 degrés qui améliore la visibilité en conduite à faible vitesse ; système de prévention des collisions aux intersections ; aide au freinage intelligent (arrière) avec détection des piétons ; système de maintien de trajectoire avancé ; régulateur de vitesse adaptatif (i-ACC) ; et système de surveillance des angles morts (BSM) avec alerte de sortie de véhicule.Le Mazda CX-60 sera commercialisé au mois de septembre 2022.