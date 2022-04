La berlinette spider Ferrari 296 GTS embarque une architecture hybride rechargeable V6 de 830 ch

lève le voile sur laLa berlinette deux places spider à moteur central arrière Ferrari adopte une ligne compacte , moderne et originale et un aspect monolithique.Le design extérieur de la 296 GTS se singularise par des ailes musclées, un toit rétractable et des arches rampantes.Le châssis de la 296 GTB a été redessiné et optimisé pour la 296 GTS afin d'améliorer la rigidité en torsion et la résistance à la flexion de la version spider.Lorsque le toit rétractable est escamoté, la 296 GTS présente un design sportif et avec le toit relevé, la silhouette reste très proche de celle de la 296 GTB.à des vitesses allant jusqu'à 45 km/h.La ligne de séparation entre la carrosserie de la voiture et le toit se trouve au-dessus du pilier B., ce qui permet de conserver les caractéristiques de dissipation thermique de la baie moteur et l'équilibre du design global.Lorsque le toit est rétracté, l'habitacle et la plage arrière sont séparés par unpour un confort optimal à grande vitesse.L'un des éléments distinctifs de la 296 GTS est son habitacle, qui se distingue par son architecture en forme de visière.La 296 GTS utilise le120°, couplé à uncapable de fournir 167 ch supplémentaires (122 kW), qui a fait ses débuts sur la 296 GTB.L'est capable de délivrer jusqu'à 830 ch.C'est le premier moteur 6 cylindres installé sur un spider de route arborant l'emblème du cheval cabré.Le V6 de Ferrari a établi un record de puissance spécifique pour une voiture de série deLe nom de la voiture combine sa cylindrée totale (2992 L) et son nombre de cylindres avec l'acronyme GTS (Gran Turismo Spider), dans la plus pure tradition Ferrari.Le V6 est clairement visible par une fenêtre dans la partie arrière du capot moteur.L'intégration du moteur électrique à l'arrière, entrainant uniquement aux roues arrières, porte la puissance maximale de la 296 GTS à 830 ch.D'un, la berlinette spider biplace à moteur central arrière 296 GTS affiche un rapport poids/puissance de 1,86 kg/ch.Le groupe motopropulseur se compose d'un moteur thermique V6 à turbocompresseur, de la boîte de vitesses DCT à 8 rapports avec Ediff et du module électrique MGU-K positionné entre le moteur et la boîte de vitesses et dans l'axe du moteur thermique. L'embrayage, placé entre le moteur thermique et le moteur électrique, assure le découplage des deux éléments dans des conditions de conduite électrique. Le groupe moto propulseur de la voiture est complété par la batterie haute tension et l'inverseur qui gère les moteurs électriques.La conduite électrique en mode « eDrive » permet d'atteindre une vitesse de 135 km/h sans l'aide du moteur à combustion.Equipée d'une batterie haute tension d'une, la berlinette spider Ferrari 296 GTS peutLes ingénieurs de Maranello ont fait des choix aérodynamiques radicaux sur la 296 GTS.Le turbocompresseur placé dans le « V » du carter permet de concentrer les composants critiques générateurs de chaleur dans la partie supérieure et centrale du capot, pour une meilleure gestion thermique du compartiment moteur et des composants électriques.Un dispositif actif est utilisé pour générer une déportance supplémentaire. Le spoiler actif inspiré de LaFerrari et intégré au pare-chocs arrière permet à la 296 GTS de générer une force d'appui arrière élevée en cas de besoin : l'équivalent d'un maximum de 360 kg à 250 km/h dans la configuration déportance élevée avec le pack Assetto Fiorano. En configuration déportance élevée, l'aileron actif permet d'obtenir une force d'appui supplémentaire de 100 kg.La 296 GTS atteint uneLa berlinette spider Ferrari 296 GTSet de zéro à 200 km/h en 7,6 secondes.Il lui fautLa 296 GTS accompagne la 296 GTB dans la redéfinition du concept de plaisir au volant, garantissant des émotions pures, non seulement en poussant la voiture à ses limites, mais aussi dans les situations de conduite quotidiennes.Grâce au toit rétractable de Ferrari, la 296 GTS ajoute une dimension supplémentaire au plaisir de conduire.Le(Hot-Tube) a été optimisé pour la géométrie de l'habitacle toit rétracté.La sonorité du V6 est renforcée par le fait qu'elle peut être appréciée avec le toit ouvert. L'abaissement du toit crée une connexion directe et totalement dégagée entre l'habitacle et le son produit par l'unique tuyau d'échappement.Sur le plan sonore, le moteur V6 combine deux caractéristiques normalement diamétralement opposées : la force des turbos et l'harmonie des notes hautes fréquences d'un V12 à aspiration naturelle. Même à bas régime, à l'intérieur de l'habitacle, la sonorité présente les harmoniques du pur V12 qui, à plus haut régime, garantissent ces aigus typiques.Le son strident du moteur est immédiatement reconnaissable même pour ceux qui ne sont pas dans la voiture.La 296 GTS est disponible avec le pack Assetto Fiorano plus extrême, pour ceux qui souhaitent augmenter encore les performances , notamment sur circuit, grâce à la réduction du poids et à des modifications aérodynamiques.