Le SUV de luxe Lexus RX affiche un design extérieur dynamique

Le Lexus RX de cinquième génération se réinvente.



SUV emblématique de Lexus, le RX est un best-seller de la marque Lexus avec plus de 3,5 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son introduction en 1998.



Avec le NX, récemment lancé, et le RZ, dévoilé fin avril, le RX ouvre un « Nouveau Chapitre » de la marque Lexus. Ces trois modèles représentent la plus forte offensive jamais lancée sur le marché des SUV premium des segments D et E par Lexus.



Le RX applique le nouveau design Lexus.



La forme fuselée de la calandre a évolué en trois dimensions et a été appliquée à tout l'avant du véhicule.



L'équipe chargée du RX a également trouvé l'inspiration dans la tradition de design du RX.



Pour obtenir une ligne plus audacieuse, les designers de Lexus ont dessiné un profil plus dynamique en allongeant le capot, en augmentant l'empattement de 60 mm et en abaissant la ligne de toit de 10 mm.



L'ensemble donne à la voiture un petit air de coupé. Le pilier arrière noir caractéristique (appelé « toit flottant » chez Lexus) bénéficie d'une apparence plus tridimensionnelle.



Les phares plus incisifs, les prises d'air, ainsi qu'une voie plus large renforcent la posture du look.



Les phares à triple LED sont plus aiguisés et plus horizontaux.



À l'arrière, le bandeau lumineux souligne la forme typiquement RX de la voiture, tandis que la voie plus large renforce la posture et la présence sur la route.



L'introduction du badge "Lexus" sur le hayon crée une ligne épurée et contemporaine.



Le résultat est une voiture immédiatement identifiable comme un RX, mais avec un caractère plus dynamique.



La version F Sport Executive présente des améliorations dans la réalisation de la calandre, des jupes ainsi que des boucliers avant et arrière aérodynamiques.



À l'intérieur, le poste de conduite « Tazuna » est centré sur le conducteur et lui donne un contrôle direct et intuitif du véhicule, selon le principe « les mains sur le volant, les yeux sur la route ».



L'agencement du poste de conduite repose sur un écran tactile de 14 pouces. L'écran antireflet est accompagné de boutons classiques pour un accès intuitif et rapide aux fonctions les plus fréquemment utilisées. Les graphismes sont présentés en HD pour une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.



Dans le cockpit, les sources d'informations telles que l'écran multimédia, l'affichage multi-informations, le compteur à cadran unique, les jauges centralisées et l'affichage tête haute sont regroupées afin que leur contenu puisse être lu avec un minimum de mouvement des yeux et de la tête.



Les sièges avant ont été repensés pour offrir une accessibilité optimale, un excellent maintien et un chauffage/une ventilation efficace. Pour fournir un soutien ergonomique approprié autour de la taille, une forme concave a été créée sur les côtés du siège.



Le SUV de luxe RX embarque des matériaux de haute qualité tels que des cuirs de haute qualité et du daim artisanal Takumi avec le « L » de Lexus en relief.



Le sélecteur d'ambiance Lexus permet aux passagers de personnaliser l'éclairage ambiant du RX à partir d'une palette de 64 couleurs et de 14 thèmes sur mesure.



Tout en garantissant un silence typiquement Lexus dans l'habitacle avec des mesures d'insonorisation et de réduction des vibrations, les ingénieurs et les artisans Takumi ont créé des sons pour ajouter une sensation de puissance et de performance. Pour inspirer les sens, ils ont également peaufiné le son des portières de la voiture.



Le système d'ouverture électronique des portières e-latch rend le maniement des portes plus doux et plus confortable.



Le RX offre à la fois un grand espace pour les bagages et cinq sièges de luxe avec un excellent espace pour les jambes.



Les sièges arrière divisés en 40/20/40 permettent de loger facilement des objets longs comme des skis ou des planches de surf.



Le RX sera proposé en deux motorisations électrifiées: le RX 450h plus hybride rechargeable et le RX 500h hybride turbo doté de la transmission intégrale Direct4.



RX 450h plus



Le RX 450h plus hybride rechargeable est équipé d'un moteur hybride quatre cylindres de 2.5 litres, de deux moteurs électriques (avant et arrière) et d'une batterie lithium-ion de 18,1 kWh. Le moteur électrique arrière permet une transmission intégrale permanente.



La motorisation hybride rechargeable du Lexus RX 450h plus offre une puissance cumulée de 306 ch (225 kW). Avec plus de puissance provenant des moteurs électriques, la conduite se fait sans effort. L'accélération de zéro à 100 km/h se fait en environ 7,0 secondes.



La capacité de la batterie au lithium affiche une autonomie d'environ 65 km en cycle mixte (en attente d'homologation) et une vitesse maximale de 135 km/h en mode électrique. Lorsque la batterie est déchargée, le RX 450h plus se transforme automatiquement en un hybride auto-rechargeable.



Le RX 450h plus garantit une efficience supérieure avec des émissions de CO2 inférieures à 26 g/km et une consommation inférieure à 1,2 litre aux 100 km (cycle mixte WLTP).



RX 500h



Le RX 500h est doté de la toute première motorisation hybride turbocompressée de Lexus.



La motorisation hybride auto-rechargeable s'appuie sur un moteur essence turbo de 2.4 litres, deux moteurs électriques, une boîte automatique à 6 rapports et la transmission intégrale Direct4.



Le moteur électrique avant est positionné entre le moteur à combustion et la transmission, avec un embrayage des deux côtés, permettant une grande flexibilité dans la distribution de puissance entre les essieux avant et arrière.



L'arrière est équipé d'un essieu électronique e-Axle de 80 kW : un ensemble, situé entre les roues arrière, composé d'un moteur électrique, d'un engrenage et d'une ECU (Energy Control Unit).



La puissance est contrôlée par la transmission intégrale Direct4 de Lexus. Le système répartit en permanence et automatiquement la puissance et le couple entre les essieux avant et arrière dans toutes les situations de conduite, en quelques millisecondes, plus rapidement que n'importe quel système mécanique.



Permettant une meilleure transmission des sensations entre la route et le volant, la transmission Direct4 offre aussi une stabilité de conduite améliorée et un excellent comportement routier à grande vitesse. La transmission Direct4 améliore également le confort de conduite en réduisant les mouvements de caisse.



Le moteur hybride turbo auto-rechargeable de 2.4 litres du RX 500h délivre une puissance de 371 ch (273 kW). Le RX 500h accélère de zéro à 100 km/h en 6 secondes environ.



Le Lexus RX 500h hybride hautes performances est doté le de quatre roues directrices grâce au système Dynamic Rear Steering.



PLATE-FORME GA-K



Pour garantir la « Lexus Driving Signature », les ingénieurs Lexus ont optimisé les fondamentaux du SUV tels que le centre de gravité, les caractéristiques d'inertie, la réduction de poids, la rigidité et la motorisation pour créer un dialogue plus naturel entre la voiture et le conducteur.



Le RX est construit sur la plate-forme GA-K, similaire à celle du NX mais dans une configuration différente. La partie arrière a été entièrement repensée pour allonger l'empattement et mettre en place des traverses supplémentaires et des entretoises de suspension qui augmentent la rigidité. Cette rigidité accrue a permis aux ingénieurs de Lexus de régler la suspension avec plus de précision, améliorant les performances et le confort.



La maniabilité et la réactivité résultent d'une plate-forme GA-K améliorée qui offre une carrosserie très rigide et un centre de gravité bas.



Pour gagner du poids, le Lexus RX utilise des matériaux comme l'acier à haute résistance 2GPa pour les montants centraux et l'aluminium pour les ailes et le capot. La nouvelle structure utilise également de l'acier 1180 MPa pour le renfort de bas de caisse et de l'acier 1470 MPa pour la rigidité du toit.



La suspension arrière multibras offre une meilleure stabilité latérale et des capacités anti-affaissement renforcées. Capable de gérer des niveaux de couple plus élevés, elle réduit également considérablement le bruit et les vibrations.



Le RX peut être équipé d'un rétroviseur numérique qui offre au conducteur un champ de vision large et toujours dégagé en utilisant des images en temps réel de la caméra de recul de la voiture.



La vision panoramique offre une vue en direct à 360° autour du RX et une vue préenregistrée sous la voiture à partir de caméras qui peuvent être nettoyées automatiquement. Le système crée une image 3D virtuelle du RX, montrant le véhicule comme s'il était vu d'en haut.



Le RX est disponible avec un système de stationnement automatique à mémoire (selon finition). Il aide le conducteur à se garer en contrôlant la direction et le freinage. Le système utilise le réseau de quatre caméras et de 12 capteurs à ultrasons du RX pour obtenir une image complète de l'environnement de la voiture. Il sait également reconnaitre jusqu'à trois places de stationnement régulièrement utilisées.



LEXUS SAFETY SYSTEM PLUS



Le RX bénéficie du Lexus Safety System plus de troisième génération, qui comprend un système de sécurité pré-collision amélioré, un assistant à la conduite proactive ainsi que des fonctionnalités de sécurité étendues pour la détection et la prévention des risques d'accident.



Le système de sécurité pré-collision (PCS) détecte les motos et autres objets sur la trajectoire de la voiture. Celui-ci peut également reconnaître les risques de collision avec les véhicules venant en sens inverse, ou les piétons qui traversent à un carrefour ou à une intersection. Sa réponse est plus rapide et sa capacité à éviter un impact est augmentée par la correction active de trajectoire.



Le régulateur de vitesse dynamique (DRCC) reconnait plus rapidement un véhicule à l'arrêt devant et, en coordination avec système de maintien dans la file de circulation optimisé, suit une ligne plus naturelle dans les virages.



Alors que le Lexus Safety System plus est installé de série sur tous les modèles, les finitions les plus élevées pourront bénéficier de l'Extended Safety Package comprenant l'assistance au changement de voie avec dépassement automatique (LCA), et l'avertisseur de circulation avant intelligent (FCTAB) qui utilise la surveillance radar pour avertir le conducteur de véhicules arrivant latéralement par rapport au nez du RX.



Le système de sécurité pré-collision avec Active Steering Assist détermine quand il y a une forte probabilité de collision avec un piéton ou un objet situé devant la voiture. Si le système estime qu'il est difficile d'éviter la collision en actionnant les seuls freins (mais qu'elle pourrait être évitée en utilisant la direction) il utilise l'Active Steering Assist en plus d'activer une alerte et de freiner.



L'assistance à la conduite proactive aide à maintenir une distance de sécurité avec les voitures qui précèdent, même lorsque le régulateur de vitesse n'est pas activé, et aide le conducteur à éviter les piétons et les obstacles.



Le Driver Monitor utilise une caméra montée au-dessus du volant pour vérifier en permanence l'état d'attention du conducteur. Il est capable de ralentir ou d'arrêter la voiture si le conducteur ne réagit pas aux alertes.



Le système d'entrée et de sortie électronique « e-latch » du RX est lié aux moniteurs d'angles morts de la voiture dans la fonction exclusive Safe Exit Assist. Celle-ci empêche le conducteur d'ouvrir la porte si un véhicule ou un vélo s'approche par l'arrière.



SYSTEME MULTIMEDIA



Le RX dispose également de la toute dernière plate-forme multimédia avec assistant vocal intelligent Hey Lexus et application Lexus Link. Avec l'utilisation des smartphones, de la navigation, des commandes du véhicule, des fonctions multimédias et de la connectivité cloud, il existe une centaine de façons d'interagir avec le RX. Le RX offre des services « toujours connectés » et la commodité des mises à jour à distance.



Outre le système de navigation intégré en série, le RX fournit également en série des services basés dans le cloud (sur les marchés où ces services sont disponibles). Le DCM (Data Communication Module) permet à la voiture d'être connectée en permanence, fournissant des informations en temps réel sur les conditions de circulation.



Le système multimédia intègre l'assistant vocal intelligent « Hey Lexus » qui répond aux questions et aux ordres émis dans un langage naturel. La connexion smartphone est fournie en série (sans fil pour Apple CarPlay et filaire pour Android Auto). Un plateau pour la recharge sans fil est également disponible de série.