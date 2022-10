Le Lexus UX 300e électrique bénéficie de nombreuses améliorations

Lebénéficie de nombreuses améliorations, notamment une nouvelle batterie.Le Lexus UX 300e électrique embarque uneétendant le rayon d'action du véhicule électrique , soit bien au-delà des 313 km du modèle précédent équipé d'une batterie de 54,3 kWh.La puissance de l'UX 300e électrique reste inchangée à(204 ch), tout comme le couple à 300 Nm.Dans le même temps, un certain nombre de détails sont modifiés pour améliorer l'expérience de conduite à bord de l'UX 300e électrique.L'optimisation deset desrendent la conduite plus dynamique, tout comme l'augmentation de laCes modifications caractéristiques accentuées par le centre de gravité bas du véhicule électrique et le placement de la batterie sous le plancher.L'a été optimisée pour un habitacle plus silencieux.L'UX 300e électrique dispose d'unremplaçant le pavé tactile.Les commandes du système sont plus intuitives, les réponses aux commandes sont plus rapides, les fonctionnalités sont augmentées et la connectivité est meilleure.L'écran central haute définition est positionné 143 mm plus près du conducteur pour une interaction plus facile.Plus grand, il mesure entre 8 et 12,3 pouces (selon la finition), avec des graphismes plus nets.Le système multimédia peut être commandé via l'. Celui-ci peut être utilisé pour régler la climatisation, faire une recherche sur internet et se connecter aux appels téléphoniques. L'intégration du smartphone peut se faire sans fil pour Apple CarPlay et avec une connexion filaire pour Android Auto . La connectivité s'étend également à l'application pour smartphone Lexus Link qui, à distance, permet de verrouiller ou déverrouiller les portes ou de régler la climatisation ou le chauffage avant de monter dans la voiture Le système multimédia inclut la. Cela donne accès aux informations routières en temps réel, facilitant la planification active des trajets pour éviter les retards dus à la circulation routière . Des informations utiles, telles que les tarifs de recharge et les emplacements de stationnement, sont également accessibles depuis le cloud en utilisant « Hey Lexus ». L'écran de 12,3 pouces intègre une navigation via satellite, utilisable même si la connexion au cloud n'est pas disponible.L'espace sur la console centrale précédemment occupé par le pavé tactile multimédia abrite désormais un petit espace de rangement ou les commandes des sièges avant chauffants.La console dispose également d'un port USB A pour la lecture de sources sonores haute résolution, de deux ports USB-C pour le chargement d'appareils et d'un plateau éclairé pouvant accueillir un smartphone (selon version).Laa inspiré, qui a l'apparence du grain de papier Washi, comme on le voit sur les portes coulissantes des maisons traditionnelles.Lede l'UX bénéficie de nouvelles fonctionnalités.L'(Intersection Turning Assist) aide le conducteur à effectuer des virages plus sûrs au niveaux des croisements.La(Emergency Steering Assist) effectue automatiquement, lorsqu'elle est activée, de petites actions correctives sur le volant pour empêcher le véhicule de s'écarter involontairement de sa voie.Et le(Dynamic Radar Cruise Control) dispose de la fonction de réduction de la vitesse en courbe, qui ajuste automatiquement la vitesse du véhicule en fonction du rayon de courbure des virages.Depuis sa commercialisation en 2020, l'UX 300e électrique a attiré plus de 10 000 acquéreurs dans le monde, dont près de la moitié en Europe, avec une autonomie limitée à 313 km.Les optimisations apportées sur le modèle électrique Lexus UX 300e, notamment l'augmentation de son autonomie, devraient renforcer l'attractivité du modèle électrique.Les premières livraisons du Lexus UX 300e équipé d'une batterie de 72,8 kWh sur les marchés européens auront lieu au printemps 2023.