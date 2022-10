Le Mercedes EQE SUV électrique affiche jusqu'à 590 km d'autonomie WLTP

Lase décline dans une versionLa versionde la berline d'affaires EQE dispose des principales innovations de l'EQS, tout en étant plus dynamique que l'EQS SUV.L'EQE SUV est basé sur la grandeL'EQE SUV est plus compact que la berline EQE et sonest plus court de neuf centimètres.Les dimensions extérieures de l'EQE SUV sont de/ 1 940 millimètres / 1 686 millimètres (longueur/largeur/hauteur).Le soubassement, avec ses nombreux, joue un rôle central dans l'obtention d'un coefficient de traînée réduit (à partir d'un) et ce malgré un grand volume de chargement et un porte-à-faux arrière court. Le pare-brise plat, la ligne de toit et les resserrements sont également des facteurs aérodynamiques importants.Lapermet une large gamme de puissances motrices totales maximales de 215 à 300 kW.Selon l'équipement et la configuration du modèle, les véhicules affichent des autonomies selon la norme WLTP(EQE 350 plus).Dans l'EQE SUV, laest composée de dix modules. Le logiciel de gestion des batteries peut être maintenu à jour via des mises à jour Over the Air (OTA).L'EQE SUV propose une vaste gamme de systèmes d' assistance à la conduite . L'équipement de série de l'EQE SUV comprend, entre autres, Attention Assist, l'assistant de freinage actif, l'assistant de franchissement de ligne actif, le Pack Stationnement avec caméra de recul et l'assistant de limitation de vitesse.D'autres options sont disponibles dans le Pack Assistance et le Pack Assistance à la conduite Plus.Le train de roulement de l'EQE SUV comprend unet un. En raison de l'empattement relativement court de 3 030 millimètres et du réglage du train de roulement, l'EQE SUV semble agile et maniable.Laavec amortissement réglable en continu ADS plus est disponible en option.Pour augmenter la garde au sol, le véhiculeL'EQE SUV équipé de 4MATIC possèdent lespour les trajets hors des routes bitumées.Un essieu arrière directeur avec angle de braquage maximum de 10 degrés est disponible en option.L'EQE SUV offre la possibilité d'activer certaines fonctions supplémentaires du véhicule via la technologie Over-the-Air (OTA).L'EQE SUV est doté d'une cellule passagers rigide, de zones de déformation spéciales et de systèmes de retenue évolués.L'EQE SUV est produit à l'usine Mercedes-Benz de Tuscaloosa en Alabama (Etats-Unis).L'usine de batteries située dans le comté voisin de Bibb fournit les batteries.