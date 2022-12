Le SUV électrique Skoda Enyaq RS iV développe 300 ch et 460 Nm de couple

Lese décline dans uneLe SUV Enyaq RS iV est doté deet d'uneLe moteur arrière produit(150 kW) grâce à une(net : 77 kWh).Grâce à un, ce qui en fait un véhicule à traction intégrale, l'Enyaq RS iV délivre(220 kW) et untransmis aux quatre roues.La batterie étant installée dans le plancher, l'Enyaq RS iV a unL'Enyaq RS iV électrique se caractérise par des performances de conduite particulièrement dynamiques, de nombreux détails de design noirs et une bande réfléchissante rouge sur toute la longueur à l'arrière, typique des modèles RS du constructeur de Mlada Boleslav.L'Enyaq RS iV bénéficie d'une suspension sportive, d'une direction progressive et d'une transmission intégrale de série.Le véhicule est doté de ressorts et d'amortisseurs plus fermes.Le châssis estLe(DCC) surveille en permanence la situation sur la route et ajuste automatiquement l'amortissement (option).La sélection duoffre les profils prédéfinis Eco, Confort, Normal et Sport, tandis qu'un curseur permet au conducteur d'ajuster les paramètres selon ses propres préférences.L'Enyaq RS iV propose également un profil de conduite Traction, qui assure une transmission constante des quatre roues motrices jusqu'à 20 km/h.Crédité d'une une vitesse de pointe de, l'Enyaq RS iV metL'Enyaq RS iV peut tracter une remorque pesant jusqu'à 1 400 kilogrammes sur des pentes allant jusqu'à 8%.L'Enyaq RS iV permet unegrâce à la combinaison d'une batterie de 82 kWh, d'une bonne efficacité énergétique, et d'unEn, le SUV électrique peutL'Enyaq RS iV est livré avec un câble de charge Mode 3. Le chargeur universel iV, disponible en accessoire, dispose de connecteurs interchangeables pour offrir plus de flexibilité. L'adaptateur CEE permet de recharger sur desjusqu'à 11 kW, tandis que l'adaptateur standard convient aux prises domestiques classiques.Lapermet une recharge rapide de la batterie haute tension de 82 kWh de 10 à 80 % en 36 minutes.La carte Powerpass de Skoda permet de recharger l'Enyaq RS iV sur plus de 400 000 points de recharge en Europe. Il est également possible de recharger sans carte à des bornes de recharge compatibles grâce à la fonction Plug & Charge et l'identification automatique du véhicule.