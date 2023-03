La Volkswagen ID.3 électrique s'offre une mise à niveau

Deux ans et demi après le lancement de la première génération, larevient avec une mise à niveau.Un design extérieur affiné, un design intérieur peaufiné, des matériaux améliorés, un logiciel et des systèmes d'assistance de dernière génération sont au programme de ce restyling anticipé.L'du modèle électrique compact attire l'attention avec un design affiné : ses ouvertures d'air de refroidissement optimisées et ses larges surfaces peintes donne à la face avant une apparence plus sympathique sous tous les angles.L'une des raisons à cela est le nouveau design du pare-chocs.Le capot paraît plus long grâce à l'abandon de la partie noire sous le pare-brise, et les sections creusées sur les côtés du capot créent une impression supplémentaire d'allongement visuel.L'aérodynamique est améliorée grâce à un flux d'air optimisé au niveau des roues avant.À l'arrière, les blocs de feux arrière, en deux parties et de couleur rouge, se distinguent par leur brillance. La partie des feux arrière qui se trouve intégrée à la carrosserie au niveau du coffre s'allume également.L'de l'ID.3 combine un design moderne et des matériaux durables recyclés.Des surpiqures précises dans une couleur contrastante renforcent le sentiment de qualité.Les garnitures de porte et les revêtements de siège utilisent un matériau en microfibre Artvelours Eco, un tissu qui contient 71 % de matières recyclées. Cette matière est issue du retraitement de déchets plastiques ayant déjà été éliminés au moins une fois auparavant. L'Artvelours Eco présente les mêmes caractéristiques en termes d'aspect, de toucher et de durabilité que les matériaux conventionnels.Les surfaces souples doublées de mousse du poste de conduite engendrent ainsi une meilleure expérience tactile.Les garnitures de portes intérieures remodelées présentent des surfaces plus souples.L'équipement intérieur est totalement exempt de matériaux d'origine animale.L'ID.3 bénéficie des fonctionset dupour véhicules électriques Le véhicule électrique s'authentifie et lance le processus de recharge automatiquement lorsque le câble de recharge est branché à une borne.Sur les longs trajets, le planificateur d'itinéraire pour véhicules électriques calcule les arrêts de charge afin d'atteindre la destination le plus rapidement possible, en se basant sur les informations et les prévisions de trafic en temps réel ainsi que sur le niveau de charge de la batterie. Les arrêts de recharge sont évalués de manière dynamique en fonction de la puissance des différentes stations de recharge. Cela signifie que la fonction de planification d'itinéraire peut suggérer deux courtes opérations de recharge à forte puissance au lieu d'une seule longue étape de recharge à faible puissance. Le système détecte les stations de recharge occupées et ne les propose pas en premier lieu.Les points d'intérêt peuvent être transférés à la voiture à l'aide de l'application gratuite We Connect ID.L'ID.3 est dotée de la. Cette dernière génération améliore les performances du système et est capable de recevoir des, dites "over-the-air".L'compact du conducteur, d'une diagonale de 13,4 centimètres (5,3 pouces), est commandé par le volant multifonction.Le centre du tableau de bord accueille un écran tactile de 30,5 centimètres (12 pouces) qui permet de gérer le système de navigation, les fonctions téléphoniques, les médias, les systèmes d'assistance et les réglages du véhicule.L'(option) projette sur le pare-brise de l'ID.3 des informations telles que la vitesse du véhicule et les instructions de navigation en dynamique. Les informations semblent se trouver à 10 mètres devant le véhicule. Elles sont affichées avec la bonne perspective pour le conducteur et clairement reconnaissables.L'ID.3 de seconde génération propose en option leavec échanges de données.En combinaison avec le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) pour le contrôle longitudinal du véhicule de 0 km/h jusqu'à la vitesse maximale et le Lane Assist pour le contrôle latéral, le Travel Assist utilise les deux systèmes qui sont entièrement intégrés l'un à l'autre. Si l'échange de données est disponible, le Travel Assist n'a besoin que d'un seul marquage identifié sur la route pour maintenir le véhicule dans sa voie lors de la conduite sur des routes secondaires.En plus de la production à Zwickau et à Dresde, l'ID.3 de seconde génération sera également produite dans l'usine de Wolfsburg à partir de l'automne 2023.