Le SUV coupé électrique Cupra Tavascan affiche une posture athlétique atypique

Déclinaison directe du showcar Tavascan, dévoilé au Salon de Francfort en 2019 , leest le premier modèle d'une nouvelle ère électrique pour la marqueLa Cupra Tavascan inaugure un nouveau langage de design.Extérieurement, le Tavascan affiche des proportions athlétiques.La Cupra Tavascan affiche des dimensions dede long, 1 861 mm de large, 1 597 mm de haut et un empattement de 2 766 mm.À l'avant, lesavec la signature lumineuse en forme d'œil formé par trois triangles est immédiatement reconnaissable.L'habitacle se singularise avec une colonne vertébrale centrale caractéristique, et des aérateurs fins presque invisibles.Basée sur la, la Cupra Tavascan intègre les technologies Volkswagen les plus récentes.Orienté vers le, le SUV coupé électrique Cupra Tavascan est équipé du châssis adaptatif DCC Sport, d'une suspension sport et d'une direction progressive.Le SUV coupé électrique Cupra sera décliné dans(210 kW) et(250 kW).La variante àdélivre 286 ch (210 kW) grâce à un moteur électrique placé sur l'essieu arrière.La gamme sera chapeautée par la version VZ de 340 ch (250 kW) qui transfère toute la puissance à la route grâce à un système de. Avec ses deux moteurs électriques, un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière, la Cupra Tavascan VZ délivre une traction maximale.Les deux versions seront dotées d'unecapable de stocker suffisamment d'énergie pour parcourir environsur une seule charge.Le SUV coupé électrique Cupra est équipé d'un système d'infodivertissement de 15 pouces intégrant une interface homme-machine (IHM) de dernière génération.La Cupra Tavascan intègre un système audio Hi-Fi fort de 12 haut-parleurs développé par la firme audio premium Sennheiser.La Cupra Tavascan embarque un ensemble de(ADAS).Le Connected Travel Assist améliore les performances du système grâce aux données reçues du Cloud sur les routes dépourvues de marquage au sol.Le changement de voie automatisé sur autoroute est disponible.La Cupra Tavascan comprend des fonctionnalités de stationnement avancées, notamment l'aide au stationnement à distance (RPA).Le SUV coupé électrique Cupra Tavascan sera produit dans l'usine Volkswagen de Anhui en Chine.Cupra prévoit de vendre plus de 70 000 Tavascan par an.Le lancement de la Cupra Tavascan est programmé en 2024.