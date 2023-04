La supercar McLaren 750S embarque un moteur V8 4.0 litres biturbo de 750 ch

lève le voile sur laet àLa remplaçante de la McLaren 720S est la McLaren de série la plus légère et la plus puissante.La 750S ne part pas d'une feuille blanche. Conçue à partir de la 720S, elle comprend environ 30% des composants nouveaux ou modifiés par rapport à la 720S.Conçue sur une structure monocoque en fibre de carbone, la 750S revendique un poids à sec de(soit 30 kg de moins que la 720S).La 750S de McLaren affiche unLes sièges baquets avec coque en fibre de carbone et les jantes forgées ultralégères à 10 branches font partie des caractéristiques qui permettent de réduire le poids du coupé McLaren.Les sièges baquets avec coque en fibre de carbone sont 17,5 kg plus légers que les sièges de base de la 720S.Les jantes forgées ultralégères à 10 branches permettent d»économiser 13,8 kg.Le moteur essence V8 biturbo de 4.0 litresLe couple est transmis par une transmission à 7 rapports avec des rapports révisés.Le coupé 750Set de 0 à 200 km/h en 7,2 secondes.L'échappement à sortie centrale, inspiré de la McLaren P1, est réglé acoustiquement pour produire un son moteur clair et distinctif avec un crescendo à haut régime..La fonction McLaren Control Launcher (MCL) permet d'enregistrer les réglages préférés de paramètres aérodynamiques, maniabilité, propulsion et transmission et de les sélectionner en appuyant tout simplement sur un bouton.La suspension hydraulique PCC Proactive Chassis Control de McLaren dans sa version PCC III fait ses débuts sur la 750S. Le système offre des niveaux de performance plus élevés et contribue aux qualités dynamiques de la 750S.Les ressorts de la suspension sont plus souples à l'avant et plus rigides à l'arrière que sur la 720S, ce qui bénéficie au confort de conduite, au contrôle du roulis, à la réponse de la direction et à l'équilibre dans les virages.La direction à assistance électro-hydraulique a été affinée par un rapport de direction plus rapide et une nouvelle pompe d'assistance.Le système de levage du véhicule, actionné par un seul bouton, soulève l'avant de la voiture en quatre secondes.D'un point de vue esthétique, la 750S affine le design de la 720S avec un nez surbaissé comprenant un splitter avant allongé, des prises d'air plus étroites qui entourent les phares comme des « orbites », des prises d'air sur les seuils et des lames dans les passages de roue arrière.Les changements aérodynamiques apportés à l'arrière comprennent une plage arrière redessinée et allongée qui canalise l'air vers un aileron actif en fibre de carbone, allongé et surélevé, positionné au-dessus de l'échappement à sortie centrale.La structure monocoque en fibre de carbone facilite la visibilité à 360 degrés, avec un auvent bas, des montants A ultraminces et des montants C vitrés, qui favorisent la diffusion de la lumière naturelle dans l'habitacle.