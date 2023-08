Le Toyota Land Cruiser s'inspire des qualités historiques de solidité et de fiabilité du modèle

Leperpétue laqui ont fait la réputation du modèleLaaugmente significativement la rigidité de la carrosserie et du châssis.Le Toyota Land Cruiser combine l'ADN du Land Cruiser avec de nouvelles technologies pour offrir des performances élevées sur route et hors-piste.Le Land Cruiser est né il y a 72 ans, le 1er août 1951, sous le nom de « Toyota BJ ».Devenu le premier véhicule à monter jusqu'à la sixième station sur les pentes du mont Fuji, Le Land Cruiser s'est vendu à 11,3 millions d'unités dans plus de 170 pays et régions.Doté d'un moteur turbodiesel, le Land Cruiser recevra, début 2025, une motorisation hybride légère 48V.Les premières livraisons sont prévues au premier semestre 2024.Les designers de Toyota ont puisé dans la tradition et la modernité pour créer un style qui exprime la capacité du véhicule à résister aux conditions difficiles.Le design trapu et robuste exprime le « retour aux sources » du Land Cruiser.Sur le Land Cruiser, « la forme suit la fonction ».Les performances en tout-terrain sont favorisées par des porte-à-faux plus courts, des angles sculptés et un bas de caisse plus étroit.Les pièces de carrosserie ont été conçues pour un remplacement facile en cas de dommage.De profil, le design extérieur est typiquement Land Cruiser, avec des lignes horizontales appuyées.La longueur totale du véhicule est de 4 920 mm, la largeur de 1 980 mm et la hauteur de 1 870 mm.L'empattement est de 2 850 mm.L'intérieur offre un choix de configurations à cinq ou sept places.Le design intérieur évoque la force et la fonctionnalité d'un authentique tout-terrain.Le tableau de bord est disposé horizontalement et les commandes sont conçues pour une utilisation facile, même lors de la conduite sur des terrains difficiles.La vision panoramique a été privilégiée, avec un capot bas, un tableau de bord horizontal et une ceinture de caisse abaissée au bénéfice de vitres latérales généreuses.Le Land Cruiser conserve son architecture qui associe une carrosserie à un châssis classique et robuste.Comme le grand Land Cruiser 300 (non disponible en Europe de l'Ouest), il adopte la plate-forme GA-F de Toyota, qui permet d'améliorer significativement les capacités tout-terrain en conditions extrêmes.En même temps, le Land Cruiser est facile à manœuvrer et plus confortable en conduite conventionnelle sur route.Le châssis est 50 % plus rigide, et la rigidité combinée de la carrosserie et du châssis est augmentée de 30 %. Cela contribue à améliorer la réactivité, l'agilité et le confort de conduite.Les performances de la suspension ont également été optimisées, notamment pour garantir une meilleure articulation des roues en tout-terrain.Le Land Cruiser reçoit un système de direction assistée électrique (EPS). Celui-ci réduit les retours parasites dans le volant que l'on peut ressentir en conduite tout-terrain et offre, à toutes les vitesses, une direction plus douce, plus directe et plus précise.L'utilisation du système de direction assistée électrique (EPS) permet au Land Cruiser de recevoir l'assistant de suivi de voie.Les capacités en tout-terrain du Land Cruiser sont augmentées avec l'adoption d'une barre anti-roulis avant déconnectable. Cette technologie SDM (Stabiliser with Disconnection Mechanism) permet au conducteur de modifier l'état de la barre antiroulis avant à l'aide d'un interrupteur sur le tableau de bord. Ce dispositif permet de concilier une meilleure efficacité lors de la conduite sur des terrains accidentées avec un plus grand confort et une conduite plus facile sur route.L'optimisation du moniteur Multi-Terrain offre une assistance supplémentaire lors de la conduite hors-piste. Utilisant une caméra et un écran haute résolution, le Moniteur Multi-Terrain donne au conducteur une vision claire de la zone immédiatement autour et sous le véhicule.L'optimisation du moniteur Multi-Terrain Select offre une assistance supplémentaire lors de la conduite hors-piste.Le système Multi-Terrain Select adapte automatiquement les performances du Land Cruiser aux exigences des différentes conditions de conduite hors-piste.En Europe de l'Ouest, le Land Cruiser sera commercialisé avec une motorisation turbodiesel de 2.8 litres. Conçue pour un bon équilibre entre efficience et performances, la motorisation offre une puissance de 204 ch (150 kW). Associée à une transmission automatique Direct Shift à huit rapports, le Land Cruiser est capable de tracter des charges allant jusqu'à 3 500 kg.Une motorisation électrifiée combinant un moteur Diesel avec une technologie hybride légère 48 volts sera disponible début 2025.Le Land Cruiser bénéficie des derniers systèmes Toyota Safety Sense dans un ensemble complet Toyota T-Mate de technologies de sécurité avancées qui réduisent la charge de travail du conducteur.