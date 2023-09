La troisième génération du Mini Countryman passe à l'électrique sans émissions à l'usage

Avec 13 centimètres de plus en longueur et six centimètres de plus en hauteur, les'est sensiblement agrandi par rapport à son prédécesseur.Avec des passages de roue plus larges, un charisme typiquement Mini et un design minimaliste et moderne, le Countryman bénéficie d'une prestance améliorée.Avec ces, 1 843 mm de large et 1 656 mm de haut, le crossover compact Mini Countryman est à la fois polyvalent et spacieux pour répondre aux trajets de tous les jours.Le crossover compact Mini Countryman électrique est proposé avecLe Mini Countryman E revendique une puissance de(150 kW), un couple de 250 Nm et une autonomie de 462 km.Le Mini Countryman SE ALL4 développe(230 kW), 494 Nm de couple et totalise une autonomie de 433 km.Les deux motorisations sont associées à uneLa transmission intégrale disponible en option garantit une conduite dynamique hors des sentiers battus.Le Mini Countryman doté depermettant une conduite hautement automatisée.Le crossover compact Mini Countryman sera fabriqué en Allemagne dans l'usine BMW de LeipzigLe Mini Countryman adopte le nouveau langage stylistique Mini « Charismatic Simplicity ».Le langage de conception se caractérise par sa modernité et son design iconique, tout en se concentrant sur l'essentiel.Le caractère tout-terrain du crossover compact est exprimé par ses proportions.Des porte-à-faux réduits, un capot court et un empattement long contrastant avec de grandes roues allient l'ADN du design Mini à un profil athlétique.Le design du Mini Countryman intègre une aérodynamique améliorée afin d'atteindre des chiffres de consommation plus respectueux de l'environnement.Le résultat est un coefficient de trainée de 0,26 pour le Mini Countryman, contre 0,31 pour le modèle précédent.Le design extérieur est marqué par des surfaces lisses, un toit légèrement incurvé, ainsi que par les surfaces vitrées périphériques.Le montant C est à présent un élément de design permettant de différencier les modèles, les niveaux d'équipement et les versions.Les graphismes et le lettrage sont minimalistes et correspondent également à la couleur du toit contrastant sélectionnée.En se limitant à l'essentiel, les éléments caractéristiques du design Mini, tels que l'aspect visuel en trois parties bien distinctes de la carrosserie, les surfaces vitrées périphériques et le toit contrastant permettent d'offrir une forte prestance visuelle au Mini Countryman.Les éléments diurnes des projecteurs à LED renforcent le look grâce à des signatures lumineuses. En option, les feux de jour peuvent être modifiés pour créer trois signatures lumineuses réglables, mettant en valeur le caractère distinctif de chaque Mini.Les projecteurs avant ne sont plus encadrés d'éléments chromés.Un capteur radar est intégré dans la face avant pour renforcer les fonctionnalités des systèmes d'aides à la conduite.Avec son capot légèrement incurvé, ses voies légèrement élargies et sa carrosserie rehaussée, le Mini Countryman donne une impression de robustesse.De profil, le Mini Countryman arbore une apparence minimaliste associée à une forte prestance.La surface vitrée périphérique est plus fine que sur le modèle précédent.Le design du montant C souligne la ligne de toit à l'arrière tout en la faisant paraître plus courte.Des jantes allant jusqu'à 20 pouces renforcent l'aspect plus robuste.La poupe présente une apparence moderne avec ses feux affleurant.Les feux verticaux soulignent la silhouette plus large du Mini Countryman.Les ailes prononcées renforcent l'apparence puissante du Countryman.L'arrière s'affine en dessous de la désignation du modèle, divisant visuellement l'arrière en deux parties.La partie inférieure reflète la solidité, tandis que les surfaces travaillées de la partie supérieure confèrent un équilibre visuel à l'ensemble.Comme dans la Mini originelle, aucun écran ne se positionne derrière le volant.L'affichage tête haute optionnel présente les principales données de conduite dans le champ de vision du conducteur, en complément de l'affichage de l'écran central circulaire OLED.Le tableau de bord incurvé est constitué de surfaces textiles. Un procédé de tissage spécialement développé est utilisé pour créer un textile en polyester recyclé bicolore et facile d'entretien.L'ensemble de l'intérieur est divisé en deux partie suivant une ligne horizontale située sous l'écran circulaire.Tous les éléments de design tels que les aérateurs et les poignées de porte sont alignés verticalement.Le toit ouvrant panoramique vitré disponible en option rend l'intérieur lumineux.Les surfaces du tableau de bord, l'intérieur des portes, le plancher et les tapis de sol du Mini Countryman sont en polyester recyclé.Grâce à l'empattement porté à 2692 mm, l'espace intérieur a été augmenté.Le conducteur et le passager avant bénéficient d'un confort amélioré, avec près de trois centimètres de largeur supplémentaire au niveau des épaules et des coudes.La largeur aux épaules des sièges arrière a été augmentée de 2,5 centimètres.La position de la banquette arrière peut être réglée en longueur jusqu'à 13 centimètres. Cela offre au choix un espace confortable pour les jambes à l'arrière, ou un volume supplémentaire dans le coffre à bagages.Le dossier des trois sièges arrière est inclinable individuellement dans six positions jusqu'à 12 degrés. Cela signifie que le siège offre la possibilité de se pencher en arrière ou de maintenir une position assise droite.Lorsque les sièges arrière sont rabattus, des objets volumineux peuvent être facilement transportés dans le coffre qui passe de 460 litres à 1 450 litres.Un rangement supplémentaire dans le plancher offre un espace pour les accessoires de recharge du Mini Countryman électrique.L'écran central circulaire OLED est une composante clé de l'habitacle et regroupe nombreuses fonctionnalités.L'interface Mini présente un diamètre de 24 cm. Grâce au Mini Operating System 9, toutes les fonctionnalités peuvent être utilisées à l'aide du toucher ou de la commande vocale. L'écran a été rapproché du conducteur, ce qui le rend facile à atteindre. La logique d'utilisation fait écho aux smartphones actuels.La présentation graphique se concentre sur l'essentiel.La partie supérieure contient des informations pertinentes relatives au véhicule, telles que la vitesse et l'état de charge de la batterie. Lorsque l'on appuie sur l'indicateur de vitesse, un grand écran bien visible s'affiche comportant un compteur de vitesse en plein écran.Dans le menu principal, les autres « widgets » sont affichés sous forme de vignettes à gauche et à droite du bouton « Menu ». Ils peuvent être affichés et sélectionnés via un balayage vers le centre.Dans la partie inférieure de l'écran OLED, les éléments de « Navigation », « Médias », « Téléphone » et « Climatisation » peuvent être sélectionnés directement d'un simple touché. Toutes les autres fonctions sont accessibles via le menu de la même manière que sur un smartphone. Le bouton d'accueil permet, d'un simple clic, de revenir à l'affichage initial.Proposés de série, les « Mini Experience Modes » (« Core », « Green » et « Go-Kart ») possèdent chacun leurs spécificités. Cinq modes supplémentaires sont disponibles avec l'option « Mini Experience Modes » qui intègre également un mini-projecteur. Situé à l'arrière de l'écran central circulaire OLED, le projecteur affiche des combinaisons de couleurs et de motifs spécifiques.Une simple pression sur le commutateur « Experiences » de la « toggle bar » suffit pour activer les différents modes.Le mode « Go-Kart » met en valeur l'agilité du Mini Countryman électrique en jouant sur le côté émotionnel et en ajustant l'agilité et la stabilité du châssis.Le mode « Green » optimise l'efficience de la batterie en assurant une autonomie maximale.De nombreuses fonctions peuvent être contrôlées à l'aide de l'assistant vocal Mini.Le Mini Intelligent Personal Assistant peut être activé en prononçant « Hey Mini ! » ou en utilisant le bouton « push-to-talk » situé sur le volant.L'interaction faisant suite à la commande vocale se fait sur l'écran OLED circulaire sous forme d'une animation graphique centrée autour d'un avatar. Les demandes orales sont transmises instantanément et visualisées sur l'écran. Le conducteur peut contrôler la navigation, la téléphonie, et le divertissement grâce à la voix.Outre le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant de maintien dans la voie facilite la conduite dans le cadre de l'ensemble Driving Assistant Plus disponible en option.Le pack d'options Driving Assistant Professional inclut une fonction qui aide le conducteur à prendre la bonne sortie sur la base d'une conduite semi-automatisée de niveau 2. À l'aide des capteurs du véhicule, l'assistant détecte les intervalles de circulation nécessaires au changement de voie vers la sortie et s'assure que le véhicule roule à la vitesse optimale pour le changement de voie assisté.Le Mini Countryman propose la conduite semi-autonome à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Jusqu'à cette vitesse de60 km/h, le conducteur peut lâcher le volant à condition de continuer à suivre le trafic de près. Le conducteur doit être prêt à reprendre le volant et à freiner à tout moment. La fonction de conduite semi-autonome s'appuie sur les autres systèmes d'assistance au conducteur et prend en charge le maintien longitudinal et latéral dans la voie actuelle.Toutes les options proposées par les aides à la conduite sont visualisées en temps réel grâce à l'affichage sur l'écran OLED.Une aide disponible de série aide à manœuvrer dans une place de parking avec une remorque et fournit des conseils sur l'angle de volant requis lors de la marche arrière.Outre les fonctions de stationnement automatique et la vision du stationnement à 360 degrés, le Mini Countryman est capable d'identifier les places de stationnement possibles grâce à 12 capteurs à ultrasons et à quatre caméras Surround View, il peut également lancer de manière autonome la manœuvre de stationnement. Avec le Parking Assistant Professional, disponible en option, le véhicule peut être manœuvré pour sortir d'une place de parking via un smartphone à l'aide de la fonction de stationnement à distance. S'il n'y a pas suffisamment de place sur le côté du véhicule , le Mini Countryman utilise cette fonction pour sortir seul de l'espace de stationnement.Le Mini Operating System 9 est basé sur un logiciel Android Open Source Project (AOSP).Au centre de l'écran, se trouve le menu de démarrage, où le contenu personnalisé peut être sélectionné et lancé grâce à un balayage. Dans la partie inférieure de l'écran, on retrouve la barre d'état fixe contenant les éléments du menu tels que « Navigation », « Médias », « Téléphonie », «Toutes les applications » et, selon la situation, « Maison », qui peut être sélectionné directement.La barre d'options peut être activée via le bouton « étoile » situé sur le volant multifonction.La zone supérieure de l'écran est réservée aux contenus relatifs à la conduite tels que la vitesse et les informations concernant l'état du véhicule.L'affichage tête haute, disponible en option, permet au conducteur de retrouver les informations importantes dans son champ de vision.La température pour le conducteur et le passager à l'avant est affichée en permanence sur les bords gauches et droits de l'écran.Le paramétrage de la climatisation est également intégré à l'écran central circulaire OLED et peut toujours être réglé par commande tactile ou vocale.Le Mini Countryman électrique allie une mobilité sans émissions locales à un plaisir de conduire électrique.La crossover compact électrique est disponible en motorisation Countryman E et en version Countryman SE ALL4, plus puissante et dotée d'une transmission intégrale.Le moteur électrique de 204 ch (150 kW) du Mini Countryman E développe 250 Nm de couple, accélère de 0 à 100 km/h en 8,6 secondes et atteint une vitesse maximale de 170 km/h sur circuit.Avec 313 ch (230 kW), les moteurs électriques du Mini Countryman SE ALL4 à transmission intégrale présentent un couple combiné de 494 Nm, font passer le véhicule de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes et lui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 180 km/h sur circuit.Le Mini Countryman est également disponible avec des moteurs essence et en version diesel.Une largeur de voie légèrement accrue et un empattement élargi constituent la base de la dynamique de conduite.Le châssis du Mini Countryman dégage une touche sportive associée au « Go-Kart ».Le modèle est doté d'un système d'amortissement réglé avec précision, associé à des barres stabilisatrices hautement rigides. L'ensemble des composants, tels que les essieux, la direction et les amortisseurs, s'associent pour créer une expérience de conduite élevée dans toutes les situations en termes de confort et de conduite sportive. Ces dernières offrent un gain supplémentaire de précision de la direction tout en garantissant une gestion saine du roulis.Le Mini Countryman transmet un ressenti très direct au volant grâce à une démultiplication de direction de 55 mm de mouvement par tour de volant.Le système de freinage contribue à la dynamique de conduite. Une sensation nette et sûre lors du freinage augmente le dynamisme et la précision du véhicule.Une suspension adaptative avec abaissement de 15 mm et amortisseurs actifs est disponible en option.Les roues aérodynamiques de 17 pouces augmentent l'autonomie du Mini Countryman Electric.Le diamètre des pneus de 710 mm confère au Mini Countryman une présence accrue, tout en offrant une dynamique de conduite et un meilleur confort.Les jantes de 19 et 20 pouces peuvent être associées à des pneus sport pour optimiser l'adhérence latérale et longitudinale du véhicule.Les deux motorisations électriques sont associées à une batterie d'une capacité de 64,7 kWh.Le Mini Countryman E de 204 ch (150 kW) revendique une autonomie de 462 km.Le Mini Countryman SE ALL4 de 313 ch (230 kW) totalise une autonomie de 433 km.La batterie du Mini Countryman électrique peut être rechargée avec un courant alternatif allant jusqu'à 22 kW.En courant continu, les Mini Countryman Cooper E et Mini Countryman Cooper SE ALL4 revendiquent une puissance de recharge de 130 kW. Dans une station de charge rapide, la batterie peut être rechargée de 10 % à 80 % en un peu moins de 30 minutes.En fonction des conditions météorologiques, et lorsque la navigation est active, le Mini Countryman électrique veille à ce que sa batterie haute tension atteigne à l'avance la température idéale pour une recharge efficace. Cela permet de réduire le temps de recharge lorsque les températures extérieures sont basses.Le conducteur peut optimiser la recharge de la batterie grâce à des réglages. Il est possible de sélectionner l'heure de début de la recharge ou de définir une fenêtre temporelle spécifique. Il est également possible de déterminer à l'avance un niveau de charge cible. La fin de la recharge peut être réglée afin de correspondre à une heure de départ sélectionnée, et l'habitacle du Mini Countryman électrique peut être climatisé à la température souhaitée à ce moment-là.