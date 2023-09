Le SUV fastback électrique Peugeot e-3008 revendique jusqu'à 700 km d'autonomie

L'actuelest un best-seller qui a séduit plus d'1 320 000 clients dans 130 pays depuis 7 ans.Conçu sur la nouvelle, leentre dans une nouvelle dimension.Le e-3008 concilie unavec uneà travers une(Cx 0,28).Le dynamisme de la ligne du e-3008 trouve également son origine dans l'équilibre desdu véhicule (longueur : 4,54 m, largeur : 1,89 m, hauteur : 1,64 m) tout en délivrant une bonne habitabilité au deuxième rang et un volume de coffre (520 litres).La plateforme électrique STLA Medium de Stellantis permet une, un temps de recharge de 30 mn et des services connectés (Trip planner, Smart charging, Vehicle to load et mises à jour « Over The Air »).La gamme du Peugeot e-3008 s'articulera autour de trois motorisations électriques (210 ch, 230 ch grande autonomie et 320 ch Dual Motor à 4 roues motrices) et deux finitions, Allure et GT avec 3 packs d'options pour un choix simple.Le e-3008 affiche une face avant high-tech. Dessinée autour de l'emblème Peugeot, la face avant intègre la signature lumineuse emblématique de la marque et une calandre sans délimitation.La signature lumineuse à trois griffes est affirmée avec force, alors que le traitement des projecteurs et de la calandre est radicalement nouveau.Surmontant la calandre et enveloppant toute la partie avant, un bandeau fin intègre des projecteurs ultra-compacts.Les projecteurs sont à LED sur toutes les versions. La e-3008 GT reçoit de série la technologie Pixel LED de Peugeot qui adapte automatiquement le faisceau des phares aux conditions de circulation, en maintenant un éclairage optimal sans gêner les autres usagers de la route.Le SUV fastback électrique Peugeot e-3008 embarque un becquet « flottant » qui muscle l'inclinaison traditionnelle de la ligne fastback à l'arrière de la voiture tout en optimisant l'aérodynamisme.La partie arrière permet d'offrir un style dynamique.La dissimulation des joints d'étanchéité des vitres latérales dans les portes contribue au design épuré des flancs de la voiture.Le nombre d'inserts décoratifs sur la carrosserie a été réduit et les parties chromées sont supprimées.Les pièces chromées sont bannies, au profit de touches de laque sur certains éléments : Gris Météore sur la jupe avant et le bouclier arrière, Noir Orbital sur les coques des rétroviseurs et la partie inférieure de la ceinture de caisse.Le e-3008 est doté de jantes de 19 pouces ou 20 pouces, au dessin technique et géométrique.Le e-3008 est disponible dans une palette de six couleurs (Blanc Okenite, Noir Perle, Gris Artense, Gris Titane et Bleu Obsession).Le e-3008 propose en série un bi-ton avec un toit noir brillant sur la version GT.Les parties inférieures de pare-chocs avant et arrière, les arches de roues et les protections de bas de porte sont également en noir brillant.Le e-3008 embarque un écran panoramique flottant et incurvé de 21 pouces (Peugeot Panoramic i-Cockpit).L'écran panoramique HD flottant réunit le combiné tête haute et l'écran central tactile pour s'étendre de l'extrémité gauche de la planche de bord jusqu'à l'aplomb de la console centrale.L'effet « flottant » est accentué par l'éclairage d'ambiance à LEDS.L'écran panoramique est légèrement incurvé vers le conducteur, tout en restant accessible au passager.La partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles, des touches tactiles entièrement personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées de l'utilisateur : appeler un contact favori, lancer la navigation vers une destination fréquente, régler la radio sur une station appréciée, fixer la température idéale de la climatisation, etc.La commande de la boite de vitesses automatique est positionnée sur la planche de bord. La commande est désormais située à droite du volant, à côté du bouton stop/start de la voiture.Le volant compact embarque de nouvelles commandes.Les sièges avant allient TEP et tissu sur Allure et TEP et Alcantara sur GT). Leur assise intègre une mousse à haute densité.Les sièges avant ont reçu le label AGR (Aktion Gesunder Rücken), décerné par une association allemande de médecins et de thérapeutes qui encourage la recherche sur la prévention des maux de dos.Sur la version GT, les sièges avant sont également ventilés et massant, et le chauffage est étendu aux sièges arrière.Les sièges avant peuvent être équipés des soutiens latéraux adaptatifs qui se gonflent ou se dégonflent électriquement pour s'adapter parfaitement à la morphologie du passager.L'habitacle offre 17 espaces de rangement différents, pour un volume total d'environ 34 litres : recharge sans fil du téléphone sur la console centrale, espace réfrigéré sous l'accoudoir central, porte lunettes sur la console de toit, porte-gobelets, et boite-à-gants.Le coffre offre un volume utile de 520 litres sous tablette.La plateforme STLA Medium intègre de nouveaux trains avant et arrière dont la conception privilégie le dynamisme du comportement routier.L'architecture de la plateforme contribue au dynamisme en maximisant l'utilisation de matériaux légers et rigides, et en abaissant le centre de gravité du véhicule grâce au positionnement le plus bas possible entre les roues, de la batterie monocouche.Quatre modes de conduite permettent d'adapter les performances du e-3008 aux souhaits du conducteur et aux conditions de circulation :- Mode normal. C'est le mode par défaut. La puissance et le couple sont légèrement réduits lorsque la pédale d'accélération est enfoncée entre 0 et 70%, au-delà de 70% la pleine puissance et tout le couple sont disponibles.- Mode Eco. Il permet une consommation d'énergie réduite en utilisant une configuration spécifique pour la pédale d'accélérateur, limitant la puissance et le couple et réduisant les performances du chauffage et de la climatisation.- Mode Sport. Il offre une conduite plus dynamique en utilisant des configurations spécifiques pour la direction assistée et l'accélérateur.- Mode 4WD (le cas échéant). Disponible jusqu'à 135 km/h, il permet de répartir la puissance sur les 4 roues lorsque la chaussée devient glissante (neige, boue, etc.).Le e-3008 est doté d'un rayon de braquage de 10,6 mètres adapté à la circulation urbaine.Pour faciliter les manœuvres, il est équipé d'une caméra arrière proposant deux angles au conducteur : vue arrière ou vue d'oiseau. Cette caméra est équipée d'une buse de nettoyage pour conserver une image parfaite dans toutes les conditions.Le système Peugeot VisioPark 360° offre une vision à 360° de l'environnement, grâce à 4 caméras positionnées au plus proche des roues avant et arrière ainsi que 12 capteurs répartis autour de la voiture.Le système Drive Assist Plus assiste le conducteur en s'appuyant sur l'ensemble des capteurs de la voiture (caméras, radars …) et sur les informations du système de navigation connectée.Les systèmes d'assistance à la conduite sont destinés à alléger la charge de travail du conducteur sur les axes à voies multiples de type autoroutes ou voies rapides.Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et aide au maintien de la position dans la voie gère la direction et la vitesse pour maintenir le e-3008 dans une file et à une allure prédéfinie par le conducteur.Le changement de voie semi-automatique réalise le changement de file à la place du conducteur lorsque celui-ci le souhaite. Il suffit d'actionner le clignotant et d'appuyer sur le bouton « ok » situé sur le volant pour que le système pilote la direction vers la nouvelle file de circulation souhaitée.La préconisation anticipée de la vitesse détecte tout changement de limitation de vitesse en lisant les panneaux de signalisation et en recueillant les informations du système de navigation connectée, et propose au conducteur d'adapter le réglage de l'Adaptative Cruise Control. Si de la pluie est détectée, le dispositif suggère immédiatement de réduire l'allure conformément aux limites de vitesse, par exemple de 130 à 110 km/h sur autoroute.Le e-3008 reçoit les dernières technologies Peugeot en matière de sécurité active, notamment :- Freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les véhicules, piétons et cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h.- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.- Alerte d'attention du conducteur détectant les troubles de vigilance au moyen d'analyses des mouvements du véhicule.- Reconnaissance étendue avec affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des habituelles signalisations relatives à la vitesse.- Surveillance d'angle mort à longue portée (jusqu'à 75 mètres).- Contrôle en descente : réduit les risques de dérapage ou de perte de contrôle du véhicule en descente à moins de 30 km/h, que ce soit en marche avant ou en marche arrière, en régulant automatiquement la vitesse.- Contrôle de traction avancé : permet d'optimiser l'adhérence sur les surfaces glissantes. Il peut être actionné sur 3 positions : neige, boue et sable.La plateforme STLA Medium « BEV-by-design » dispose d'une énergie embarquée jusqu'à 98 kWh.Le e-3008 offre jusqu'à 700 km d'autonomie.Conçu dès l'origine comme un modèle électrique, le e-3008 bénéficie d'une gamme de 3 motorisations zéro émission locale (moteurs synchrones à aimants permanents):- 210 ch/157 kW. 2 roues motrices. Autonomie de 525 km (cycle WLTP en cours d'homologation),- 230 ch/170 kW. 2 roues motrices. Grande autonomie de 700 km (cycle WLTP en cours d'homologation),- 320 ch/240 kW Dual Motor. 4 roues motrices. Autonomie de 525 km (cycle WLTP en cours d'homologation).Les versions 2 roues motrices disposent de 157 kW (343 Nm) ou 170kW (343 Nm).La version 4 roues motrices à 2 moteurs fournit une puissance 240 kW au total (157 kW à l'avant et 83 kW à l'arrière). Le moteur avant délivrant un couple de 343 Nm et le moteur arrière 166 Nm.Le moteur électrique est fabriqué et produit par la joint-venture Stellantis-Nidec à Trémery (France).Le réducteur est fabriqué et produit par Stellantis à Valenciennes (France).La batterie haute tension Lithium-ion de 400V, de composition chimique NMC (Nickel, Manganèse et Cobalt), est placée sous le plancher et alimente le moteur électrique pour la traction du véhicule.Les autres consommateurs électriques (feux, info-divertissement...) sont alimentés par une batterie 12V, alimentée par la batterie haute tension via le convertisseur.Il existe trois définitions techniques de la batterie haute tension :- Autonomie de 525 km (2 roues motrices) avec 73 kWh (cycle WLTP en cours d'homologation),- Dual Motor avec autonomie de 525 km avec 73 kWh (cycle WLTP en cours d'homologation),- Grande autonomie de 700 Km (2 roues motrices) avec 98 kWh (cycle WLTP en cours d'homologation).La gestion thermique de la batterie utilise la circulation de liquide de refroidissement. Cela permet une charge ultra-rapide, une autonomie optimisée et une meilleure durée de vie.La pompe à chaleur participe au confort thermique tout en préservant l'énergie de la batterie.La batterie est garantie 8 ans (ou 160 000 km) pour 70% de sa capacité de charge.Les supports batteries ont été conçues dans l'usine Stellantis de Mulhouse.Les pack batteries sont assemblés à l'usine de Sochaux, qui produit le e-3008.La prise de charge située sur l'aile arrière gauche propose des connections de type Mode 2/3 (courant alternatif) et de type Mode 4 (courant continu).Pour la recharge en courant alternatif, deux types de chargeurs embarqués sont disponibles,, avec de série un chargeur triphasé de 11 kW et en option un chargeur triphasé de 22 kW.Pour la recharge en courant continu, via des supers-chargeurs, la prise Mode 4 du e-3008 accepte une puissance jusqu'à 160 kW. Cela permet une recharge de la batterie du e-3008 autonomie standard de 20% à 80% en 30mn pour la version avec l'autonomie standard, et moins de 30 mn pour la version grande autonomie.A l'aide des palettes situées derrière le volant (la palette de gauche augmente la régénération et celle de droite la diminue), le freinage régénératif propose trois niveaux de récupération d'énergie:- Basse (-0,6 m/s²), pour des sensations proches d'un véhicule thermique,- Modérée (-1,2 m/s²), pour une décélération accentuée au lâcher de la pédale d'accélérateur,- Augmentée (-1,8 m/s²), pour une décélération maximale au lâcher de la pédale d'accélérateur et donc une régénération maximale.La finition Allure bénéficie du système Peugeot i-Connect qui offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto ).Le Peugeot i-Connect Advanced est doté d'une navigation connectée TomTom intégrant une fonction « trip planner » qui planifie les trajets afin de maximiser l'autonomie de la voiture et faciliter la recharge. Pour calculer l'itinéraire idéal, le système prend en compte de nombreuses informations, parmi lesquelles la distance à parcourir, le niveau de charge de la batterie au départ, le niveau de charge de la batterie souhaité à l'arrivée, la vitesse, la consommation d'énergie, le trafic, le type de route, le dénivelé et les bornes de recharge disponibles vers la destination.La commande « ok Peugeot » de reconnaissance vocale en langage naturel permet l'accès aux fonctions de l'info-divertissement, du chauffage et de la climatisation, ainsi qu'au téléphone. La reconnaissance vocale est capable de dissocier les commandes effectuées par le conducteur ou le passager.Les mises à jour du système se réalisent « over the air ».Le Peugeot e-3008 sera produit exclusivement dans l'usine de Sochaux en France et sera commercialisé à compter deLesera également disponible avec