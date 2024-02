Le crossover urbain Ford Puma actualisé se distingue par ses proportions et sa silhouette

Le Ford Puma est le modèle le plus vendu en Europe par la marque américaine.En Europe, la marque américaine commercialise également les SUV Ford Kuga et Ford Explorer Le crossover urbain Ford Puma s'offre une mise à jour technologique.Le Ford Puma se distingue par ses proportions et sa silhouette.La nouvelle génération du crossover urbain Ford présente un aménagement intérieur plus moderne.Des éléments de design fluides et monoblocs fusionnent avec des écrans numériques pour créer un univers de conduite moderne. La sensation de modernité est renforcée par un éclairage d'ambiance qui illumine indirectement l'habitacle.Les sièges, le volant et l'accoudoir coulissant sont revêtus de cuir synthétique Sensico avec des surpiqûres Cool Grey pour les finitions Titanium et des surpiqûres rouges pour les variantes ST-Line.Un pare-brise acoustique feuilleté contribue à la sensation de confort de l'habitacle pour les occupants.Un toit en verre panoramique ouvrant est disponible en option.Le crossover urbain Puma propose une MegaBox qui offre 80 litres de rangement supplémentaires intégrés dans le plancher du coffre et permet de disposer à la verticale des objets mesurant jusqu'à 115 cm de haut.La MegaBox porte le volume du coffre à 456 litres avec les sièges arrière en place. Le véhicule long de 4,2 mètres peut ainsi embarquer deux sacs de golf.Les systèmes d'aide à la conduite du Ford Puma actualisé comprennent un régulateur de vitesse adaptatif intelligent capable d'ajuster automatiquement la vitesse dans les courbes sur les bretelles de sortie d'autoroute ainsi qu'un système de caméra à 360 degrés. L'assistance aux intersections prévient des risques de collision avec les véhicules circulant sur les voies parallèles, ainsi qu'avec les piétons et les cyclistes traversant la chaussée. L'assistance au freinage en marche arrière rejoint la liste des équipements du Ford Puma.Les aides à la conduite:- Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go et centrage dans la voie- Assistance à la vitesse prédictive- Système de caméra panoramique à 360 degrés- Assistance au freinage en marche arrière- Freinage en cas de circulation transversale arrière- BLISLa gamme de motorisation s'appuie sur l'hybridation légère 48 volts permettant d'augmenter la puissance et le rendement énergétique.Le moteur hybride essence EcoBoost de 1.0 litre est disponible en trois niveaux puissance : 125, 155 et 170 ch. Les trois motorisations EcoBoost de 1.0 litre peuvent s'associer à une boîte automatique à double embrayage Powershift à sept rapports.Le moteur hybride essence EcoBoost de 1.0 litre propose quatre modes de conduite pré-sélectionnables en fonction des conditions de circulation (Normal, Eco, Sport et Faible Adhérence).La version 1.0 litre EcoBoost Hybrid 125 affiche une consommation mixte de 5,4-5,5 litres aux 100 km et des émissions de CO2 WLTP de 121-125 g/km.La version 1.0 litre EcoBoost Hybrid 125 Powershift affiche une consommation mixte de 5,7-5,9 litres aux 100 km et des émissions de CO2 WLTP de 129-133 g/km.La motorisation 1.0 litre EcoBoost Hybrid 155 revendique une consommation mixte de 5,7-5,8 litres aux 100 km et des émissions de CO2 WLTP de 128-132 g/km.Dans sa déclinaison la plus puissante, le moteur 1.0 litre EcoBoost du Puma ST Powershift délivre 170 ch pour un couple maximal de 248 Nm. La version 1.0 litre EcoBoost Hybrid 170 Powershift affiche une consommation mixte de 6,0 litres aux 100 km et des émissions de CO2 WLTP de 136 g/km.Le Puma bénéficie d'une connectivité 5G FordPass Connect.Le Puma dispose du Ford Sync 4, avec écran tactile de 12 pouces, Android Auto et Apple CarPlay sans fil et Alexa intégrée.Le Ford Puma est disponible en six couleurs de carrosserie.Les tarifs du Puma actualisés seront communiqués ultérieurement.