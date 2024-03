Le tout-terrain de luxe Mercedes-Benz Classe G embarque des systèmes d'entraînement électrifiés

Lapoursuit l'histoire de la série de modèles tout-terrain créée en 1979.La nouvelle Mercedes -Benz Classe et sonLa Mercedes-Benz Classe GL'extérieur de la Classe G a été subtilement modifié avec uneet des. Les pare-chocs avant sont arrondis.Un nouveau revêtement des montants A, un becquet sur le bord du toit et de nouveaux matériaux d'isolation contribuent à améliorer l'aérodynamisme et le confort acoustique.L'intérieur est luxueux et fonctionnel.L'icône du tout-terrain de Mercedes-Benz continue de s'appuyer sur une fabrication sur un châssis échelle, trois blocages de différentiel mécaniques et la réduction tout-terrain Low Range, ainsi que sur un essieu rigide à l'arrière et une suspension avant indépendante.Les chiffres de l'icône du tout-terrain Mercedes-Benz attestent des caractéristiques tout-terrain de la G :• Jusqu'à 100 % d'aptitude au nivellement sur les surfaces appropriées.• Garde au sol entre les essieux d'au moins 241 mm.• Profondeur maximale de passage à gué de 70 cm pour l'eau et la boue.• Conduite stable sur des pentes latérales allant jusqu'à 35°.• Angles d'approche et de départ de 31° à l'avant et de 30° à l'arrière (sans crochet de remorque).Tous lessont désormais entièrementGrâce à l'électrification, le nouveau modèle de G offre une meilleure réactivité en tout-terrain et un plus grand confort sur route.Les véhicules hybrides légers dotés d'un alterno-démarreur intégré (ISG) et d'un système électrique embarqué de 48 volts affichent des performances améliorées et une consommation de carburant réduite.L'unité de commande tout-terrain, le cockpit Offroad et le "capot transparent" permettent de vivre une expérience tout-terrain numérique. Hors des sentiers battus, le cockpit Offroad offre une vue d'ensemble des données pertinentes pour la conduite hors route, tant sur l'écran du conducteur que sur celui des médias, ainsi que des fonctions d'aide à la conduite hors route.Avec le système d'infodivertissement Mercedes-Benz User Experience (MBUX) et les écrans conducteur et l'affichage multimédia de 31,2 centimètres (12,3 pouces) avec commande tactile, la Classe G est plus connectée que jamais.Le G embarque une multitude de systèmes de sécurité et d'assistance avancésLa gamme Manufaktur permet une personnalisation presque illimitée de l'extérieur et de l'intérieur de l'icône automobile Mercedes-Benz.