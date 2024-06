L'hypersportive Bugatti Tourbillon repose sur une motorisation et une plateforme revisitées de fond en comble

La marquedévoile l'En 2004, la marque Bugatti révolutionne le monde de la performance automobile et du luxe avec une hypersportive développant 1001 ch : la Veyron.La première routière de plus de 1000 ch laisse place en 2016 à la Chiron, la première hypersportive à développer 1 500 ch.Les deux hypersportives ont un point commun: un moteur W16 de 8.0 litres à quadruple turbo.20 ans après avoir initié le segment des hypersportives, Bugatti redéfinit totalement le concept avecavec la Bugatti Tourbillon.Le design de la Tourbillon prend forme autour de quatre éléments inspirés de l'histoire de la marque: la calandre en fer à cheval, la ligne Bugatti, l'arête centrale et la combinaison bicolore.Au cœur de la philosophie de design de la Tourbillon réside la calandre en fer à cheval, point de départ de toutes les lignes de l'hypersportive, où se dessine le volume du fuselage central. De part et d'autre de l'hypersportive, l'air s'écoule sous les phares afin d'augmenter le débit dans les prises d'air latérales. Cette interaction des flux d'air se manifeste également dans le design frontal. Tout en conservant les dimensions d'un avant-toit sculpté, il abrite un système de refroidissement qui guide l'air à travers puis hors du capot avant, augmentant ainsi l'appui tout en intégrant un coffre entre les deux radiateurs.Deux portières dièdres à commande électrique permettent de pénétrer dans le véhicule et de marquer l'ouverture de manière spectaculaire. Elles peuvent être ouvertes et fermées de trois manières différentes : à partir de la clé, via le bouton d'ouverture se trouvant en dessous de la ligne Bugatti, ou sur le bouton de la console centrale.À l'instar de toutes les Bugatti de l'ère moderne, la Tourbillon est « façonnée par la vitesse ».Pour pouvoir rouler à plus de 400 km/h sur circuit, il faut que la moindre surface, la moindre entrée d'air et la moindre arête soient parfaitement peaufinées, afin de garantir que chaque détail est aérodynamique et bénéfique pour la thermodynamique du véhicule.Chaque surface et chaque flux d'air sont étudiés pour, dans un premier temps, équilibrer les forces aérodynamiques colossales qui s'exercent sur un véhicule roulant à plus de 400 km/h, et, dans un second, pour concilier les exigences thermodynamiques d'un moteur V16, de moteurs électriques et d'une batterie haute tension.Tirant parti du savoir-faire issu de la Veyron et de la Chiron, la Tourbillon conserve un aileron arrière en position rentrée lors des pointes de vitesse. Cet aileron a pour fonction d'augmenter la force d'appui à basse vitesse et sert d'aérofrein pour améliorer la stabilité en phase de décélération.L'équilibre aérodynamique est en partie le fruit du concept de diffuseur, qui entame son ascension juste derrière l'habitacle, soit quasiment à la moitié du véhicule, selon un angle optimal, assurant ainsi la stabilité parfaite de la Tourbillon. Le diffuseur est construit autour d'un tout concept anticollision entièrement intégré à la structure du diffuseur. Il est à la fois extrêmement efficace et pratiquement invisible, ce qui permet le design ouvert de l'arrière.La conception de l'intérieur a été guidée par une philosophie d'intemporalité.Les ingénieurs et designers ont créé une expérience analogique dans l'habitacle, inspiré par le monde de l'horlogerie.Les instruments de bord conçus et fabriqués avec le savoir-faire des horlogers suisses poussent l'inspiration horlogère à son extrême. Composé de plus de 600 pièces, fabriqué en titane et intégrant des pierres précieuses telles que le saphir et le rubis, le tableau de bord est conçu avec une tolérance maximale de 50 microns et ne pèse que 700 grammes. Le conducteur de la Tourbillon profite d'une vue dégagée sur ses instruments, et ce, quel que soit l'angle de braquage du « volant à moyeu fixe ».La console centrale mêle verre de cristal et aluminium, révélant le fonctionnement de l'ensemble des boutons et du levier de démarrage du moteur. La mise au point de ce verre a nécessité 13 étapes distinctes, afin de garantir sa parfaite transparence, son extrême résistance et une sécurité optimale en cas d'accident.Les pièces en aluminium sont anodisées et fraisées à partir d'un seul bloc de métal, tandis que les boutons moletés en aluminium trônent au cœur d'un mécanisme pleinement visible sous le verre de cristal.L'allumage du moteur V16 atmosphérique et de la motorisation électrique se veut une expérience physique.Un écran numérique haute définition (que le conducteur peut faire apparaître à sa guise) permet d'afficher les données du véhicule et de proposer plusieurs options de connectivité. L'unique écran du véhicule (qui permet d'afficher les données du véhicule et de proposer plusieurs options de connectivité) reste entièrement caché, sauf si le conducteur souhaite le voir apparaître. Un mécanisme permet de déployer l'écran tactile depuis le haut de la console centrale (en mode portrait pour la caméra de recul en deux secondes et en mode paysage en cinq secondes).Les sièges sont fixés à la monocoque pour être aussi légers et bas que possible.Pour garantir une position de conduite confortable quelle que soit la taille du pilote, le pédalier peut être avancé et reculé au moyen d'une commande électrique.Le système audio se passe des haut-parleurs et des woofers traditionnels et opte pour un système qui fait appel à des excitateurs disposés sur les panneaux de porte et dans l'ensemble du véhicule, où les panneaux intérieurs font office de haut-parleurs.L'hypersportive de Bugatti est propulsée par un tout moteur V16 atmosphérique de 8.3 litres conçu en collaboration avec Cosworth. Le V16 est associé à deux moteurs électriques sur l'essieu avant et un moteur électrique sur l'essieu arrière.Au total, la Tourbillon développe 1800 ch, dont 1000 ch générés par le moteur à combustion et 800 ch par les moteurs électriques.Fabriqué à partir de matériaux légers, le moteur V16 atmosphérique pèse 252 kg.Les moteurs électriques sont alimentés par une batterie 800V de 25 kWh refroidie par huile qui est logée dans le tunnel central et derrière les passagers.Avec ses quatre roues motrices et son système de vectorisation intégrale du couple, l'hypersportive bénéficie d'une traction et d'une agilité optimales.Les trois moteurs électriques offrent un total de 800 ch. La motorisation électrique, avec son régime pouvant atteindre 24 000 tr/min et son double onduleur en carbure de silicium entièrement intégré, offre l'une des plus grandes densités de puissance au monde. Les essieux électriques fournissent plus de 6 kW par kg de masse d'essieu électrique, ce qui inclut les onduleurs, les moteurs électriques et les boîtes de vitesses. Alors que la puissance, la réponse de l'accélérateur et le couple additionnel offerts par la fonction « Torque-Fill » sont des priorités pour la motorisation électrique, la teneur énergétique de 25 kWh permet une autonomie tout électrique de plus de 60 km.Grâce à sa légèreté et au couple instantané fourni par les moteurs électriques, la Bugatti Tourbillon affiche des performances époustouflantes.L'hypersportive atteint sa ligne rouge de 9 000 tr/min à plein régime.La Tourbillon est conçue autour d'un châssis entièrement repensé et d'une structure de carrosserie inédite.La structure est constituée d'un composite de carbone T800 de nouvelle génération destiné à alléger le poids.Les conduites d'air en composite qui traversent l'avant font partie intégrante de la structure.Les cadres avant et arrière sont dotés de parois minces en aluminium moulé à basse pression et de renforts structurels imprimés en 3D.À l'avant et à l'arrière, le châssis intègre des suspensions multibras, forgées en aluminium.En optant pour un bras de suspension et un porte-fusée de direction de conception organique imprimés en 3D en aluminium, les ingénieurs Bugatti ont réduit le poids des suspensions.Pour améliorer la dynamique du véhicule et sa performance aérodynamique, l'arrière a été doté d'un bras creux à profil aérodynamique imprimé en 3D et développé par l'IA.Les freins tirent parti de la technologie carbo-céramique. Un système de freins électriques sur mesure, entièrement intégré au pédalier mobile et relié à la motorisation hybride par le biais d'un contrôleur non linéaire embarqué dans le véhicule développé par Bugatti, a été introduit.Les pneus Michelin Pilot Cup Sport 2 (285/35 R20 à l'avant et 345/30 R21 à l'arrière) ont été conçus sur mesure pour la Bugatti Tourbillon.Dans le châssis, l'essieu électrique avant, équipé de deux moteurs indépendants et du double onduleur, s'intègre dans le même volume que celui disponible sur la Chiron, ce qui ajoute de la complexité.Dans le cadre de la conception épurée du châssis et de la carrosserie, les designers et les ingénieurs ont créé davantage d'espace de rangement et un plus grand compartiment à bagages.La Bugatti Tourbillon entre dans sa phase d'essai, avec des prototypes déjà sur la route en prévision de livraisons en 2026.La production se limitera à 250 exemplaires, proposés à un prix de départ de 3,8 millions d'euros nets.Le montage à la main aura lieu dans l'Atelier Bugatti de Molsheim.