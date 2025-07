Le break électrique Mercedes-Benz CLA Shooting Brake avec technologie EQ repose sur une architecture 800 volts

Quelques semaines seulement après la nouvelle CLA lève le voile sur laélectrique avec technologie EQ.Le deuxième modèle de la toute nouvelle famille de véhicules est la première Mercedes-Benz Shooting Brake électrique et la première Mercedes-Benz électrique disponible en break La CLA Shooting Brake combine l'élégance, la sportivité et l'intelligence du CLA avec d'avantage d' espace pour les passagers et les bagages ainsi qu'une de polyvalence intérieure accrue.Le lancement sur le marche européen du CLA Shooting Brake avec technologie EQ débutera en mars 2026.D'autres variantes électriques a batterie seront ajoutées a la gamme en 2026.Le modèle CLA Shooting Brake sera disponible avec des moteurs électriques et hybrides 48 volts.La Mercedes-Benz CLA Shooting Brake fonctionne entièrement grâce au système d'exploitation Mercedes-Benz (MB.OS) développé en interne. Le système amélioré par l'IA permet d'équiper chaque véhicule d'un supercalculateur connecté au « Mercedes-Benz Intelligent Cloud ». Cela permet des mises à jour régulières en direct pour les fonctions les plus importantes du véhicule. Cela permet également à la CLA Shooting Brake de rester à jour pour les années à venir.Le système d'exploitation marque le début de la quatrième génération du système d'info-divertissement digital MBUX. La nouvelle génération du système d'info-divertissement embarqué MBUX intègre l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft et de Google. Plusieurs agents d'IA sont regroupés dans un seul système.Le MBUX Superscreen est alimenté par des puces hautes performances et des graphiques en temps réel du moteur de jeu Unity. Le MBUX « Zero Layer » affiche sur l'écran central les informations les plus importantes, des suggestions et les applications les plus récemment utilisées. Les applications peuvent être déplacées et regroupées dans des dossiers nommés individuellement, à la manière d'un smartphone. Lorsqu'une application est ouverte, un simple balayage vers la gauche permet de revenir à la vue de l'accueil. Un autre balayage ramène l'utilisateur à l'affichage « Zero Layer ».Grâce à l'IA générative, l'assistant virtuel MBUX permet des dialogues complexes à plusieurs tours que l'on pourrait avoir avec un ami. Ceci est permis par une mémoire à court terme. Basé sur ChatGPT4o et les recherches avec Microsoft Bing, il réunit les connaissances collectives d'Internet. Grâce à Google Gemini, l'assistant virtuel connaît les questions liées à la navigation. Il peut accéder aux informations de la plateforme Google Maps pour fournir aux utilisateurs des réponses détaillées et personnalisées aux questions sur la navigation et les points d'intérêt. L'assistant virtuel MBUX est présent sur le Zero Layer sous la forme d'un avatar caché en l'étoile Mercedes-Benz.L'expérience de navigation est basée sur Google Maps dans le cadre du partenariat entre Google et Mercedes-Benz qui intègre l'agent d'IA automobile de Google Cloud pour les services de conversation embarqués. La navigation avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de recharge. Les visuels intégrés avec MBUX Surround Navigation intègrent la vue d' assistance à la conduite avec une représentation 3D de l' environnement et un guidage routier en temps réel sur l'écran du conducteur.Le modèle CLA Shooting Brake est équipé de série de fonctions de sécurité étendues et du régulateur de distance Distronic.D'autres systèmes d'assistance à la conduite sont regroupés par Mercedes-Benz sous le nom de MB. Drive. MB. Drive Assist complète le Distance Assist Distronic avec l'assistant directionnel actif (système d'assistance à la conduite SAE de niveau 2). L'assistance au changement de voie facilite les changements de voie d'un simple clic sur le clignotant.Le CLA 250 plus Shooting Brake avec technologie EQ de 200 kW affiche une consommation d'énergie combinée de 12,7-15,2 kWh/100 km et une autonomie allant jusqu'à 761 kilomètres selon la norme WLTP.Le CLA 350 4MATIC Shooting Brake avec technologie EQ de 260 kW affiche une consommation d'énergie combinée de 13,2-15,7 kWh/100 km et une autonomie allant jusqu'à 730 kilomètres selon la norme WLTP.L'architecture électrique de 800 volts peut réduire considérablement le temps de charge en complément avec la nouvelle génération de batteries NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt).La charge rapide en courant continu jusqu'à 320 kW est possible pour le CLA 250 plus Shooting Brake et le CLA 350 4MATIC Shooting Brake.La batterie de 85 kW du CLA Shooting Brake 250 plus avec technologie EQ peut être rechargée jusqu'à une autonomie de 310 kilomètres en dix minutes. Cela correspond a la distance entre Genève et Milan ou entre Berlin et Hambourg.La batterie de 85 kWh du CLA Shooting Brake 350 4MATIC avec technologie EQ peut être rechargée jusqu'à une autonomie de 300 kilomètres en dix minutes.La recharge en courant alternatif, sur une wallbox domestique, est possible jusqu'a 22 kW.Les modèles entièrement électriques CLA 250 plus Shooting Brake et CLA 350 4MATIC Shooting Brake sont équipés de la variante supérieure des batteries lithium-ion (Nickel-manganese-cobalt) avec un contenu énergétique utilisable de 85 kWh. Les cellules ont des anodes qui mélangent de l'oxyde de silicium avec du graphite. Par rapport à la batterie précédente avec des anodes en graphite conventionnelles, la densité d'énergie gravimétrique a été augmentée jusqu'à 20 %. La densité d'énergie volumétrique de la chimie cellulaire est de 680 Wh/l. La teneur en cobalt a été réduite. La nouvelle génération de batteries réduit l'empreinte carbone d'environ 30 % par cellule par rapport à son prédécesseur. Cela est dû aux mesures de réduction des émissions de carbone, à la production nette de cellules neutres en carbone et à l'utilisation d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables dans la production d'anodes, de cathodes et de boîtiers de cellules.Le système d'entraînement électrique avec un moteur synchrone a excitation permanente (PSM) et une boîte de vitesses a deux vitesses sur l'essieu arrière est conçu pour des performances de conduite dynamiques.Le premier rapport permet une excellente accélération dès le départ, une grande capacité de remorquage et une grande efficacité dans le trafic urbain. Le deuxième rapport est conçu pour fournir de la puissance à grande vitesse et une efficacité élevée sur l'autoroute. La vitesse de pointe est atteinte sur la deuxième vitesse.Le CLA 250 plus Shooting Brake développe une puissance de 200 kW et un couple de 335 Nm. Le CLA 250 plus Shooting Brake atteint une vitesse maximale sur circuit de 210 km/h et passe de 0 a 100 km/h en 6,8 secondes.Le CLA 350 4MATIC Shooting Brake développe une puissance de 260 kW et un couple de 515 Nm. Le CLA 350 4MATIC Shooting Brake atteint une vitesse maximale sur circuit de 210 km/h et passe de 0 a 100 km/h en 5,0 secondes.Le CLA Shooting Brake électrique dispose d'un système de freinage a une boîte. Il optimise la récupération de l'énergie de freinage et augmente l'autonomie. Presque tous les processus de freinage sont effectués par récupération. La puissance de récupération peut atteindre 200 kW.La CLA Shooting Brake électrique est équipée d'une pompe à chaleur air-air. Il ne fait plus le détour par un circuit d'eau et, en tant que modèle dit multi-sources, peut utiliser trois sources d'énergie en parallèle : la chaleur résiduelle de la transmission électrique, la batterie, ainsi que l'air ambiant. La pompe à chaleur air-air ne nécessite qu'environ un tiers de l'énergie électrique dont un chauffage d'appoint comparable aurait besoin pour la même puissance.Les proportions sportives sont rehaussées par une structure basse, un long capot avec des dômes motorisés, des porte-à-faux courts et de grandes roues. Les ailes musclées de la voiture commencent au niveau des passages de roue avant et se prolongent jusqu'à l'arrière. Les lignes de caractère sur le flanc créent un jeu d'ombre et de lumière lorsqu'on les regarde de côté.Le design du CLA Shooting Brake est identique a celui de la CLA Berline jusqu'au montant B.La ligne de toit du CLA Shooting Brake s'étend plus en arrière avec une chute plus progressive.La calandre sportive en forme de A a été réinterprétée pour l'ère électrique. La calandre est entièrement éclairée. Au total, 142 étoiles LED à effet chrome animées individuellement créent une signature de marque.Avec les phares à LED Multibeam en option, les feux diurnes prennent la forme d'une étoile Mercedes-Benz. Les phares sont connectés par une bande de lumière. Les feux arrière, en forme d'étoile, sont reliés par un élément de design éclairé. Cette combinaison confère à la CLA Shooting Brake une présence visuelle forte. Associé aux phares à LED Multibeam en option, il constitue la signature Mercedes-Benz.Le modèle CLA Shooting Brake est équipé de série d'un toit panoramique. Le toit en verre fixe monobloc s'étend sans couture du cadre du pare-brise à l'arrière, sans séparation centrale. Il offre une vue dégagée vers le haut et un dégagement pour la tête plus généreux par rapport à son prédécesseur. Le becquet est peint en noir a l'intérieur et en couleur carrosserie a l'extérieur. Cela donne l'impression que le toit en verre se prolonge dans le pare-brise arrière. Le verre de sécurité feuilleté thermo-isolant, le film infrarouge et le revêtement à faible émissivité (LowE) protègent contre la lumière du soleil et la chaleur.Le toit panoramique est disponible en option avec une nouvelle fonction. La transparence du verre peut être modifiée en 10 a 20 millisecondes. Les passagers peuvent choisir entre transparent pour une vue dégagée vers le haut ou opaque pour plus d'intimité . L'état opaque protège contre les regards de l'extérieur et offre une protection contre l'éblouissement en plein soleil. Il est commande via un menu correspondant dans les paramètres du véhicule dans l'unité principale.Le toit panoramique est éclairé. Il est connecté a l'éclairage d'ambiance et offre un ciel étoilé illuminé. 158 étoiles sont intégrées dans sa surface vitrée, qui peut être éclairée dans une couleur choisie individuellement de l'éclairage d'ambiance. La lumière est transmise par l'avant par des modules LED. Le ciel étoilé est presque invisible pendant la journée. Dans l'obscurité, il offre aux passagers arrière une expérience visuelle inégalée.L'intérieur de la CLA Shooting Brake met l'accent sur quelques éléments « high-tech » emblématiques. Le point culminant est le Superscreen MBUX flottant (en option), qui s'étend sur toute la largeur de l'intérieur. Derrière la surface vitrée se trouvent l'écran du conducteur de 26 centimètres (10,25 pouces) et l'écran central de 35,6 centimètres (14 pouces). Après le lancement du CLA, le MBUX Superscreen sera disponible en option avec un écran supplémentaire de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant.La console centrale attire également l'attention. Semblant flotter dans les airs, sa position haute renforce la sensation sportive. Comme pour les classes de véhicules supérieures, il est divisé en deux niveaux. La partie supérieure offre une grande surface de garniture tridimensionnelle avec un double porte-gobelet intégré et un socle de chargement sans fil pour smartphone en option. Le troisième élément high-tech est les grands panneaux centraux de porte recouverts de cuir, qui semblent flotter. Ils s'enroulent en trois dimensions sur le profil de la poignée de porte conçue dans une forme tubulaire.Avec ses 4 723 millimètres de long et ses 1 469 millimètres de large, la CLA Shooting Brake est plus long de 35 millimètres et plus large de 27 millimètres que son prédécesseur.Le toit plus long, avec une ligne de toit qui s'incline doucement vers l'arrière offre plus d'espace pour la tête a la deuxième rangée de sièges que dans la CLA Shooting Brake (plus 26 millimètres). L'accès a l'arrière est également plus confortable grâce aux découpes de porte plus grandes.L'empattement augmente de 61 millimètres pour atteindre 2 790 millimètres.Le conducteur et le passager avant ont un peu plus d'espace pour les jambes (plus 11 millimètres). Les passagers des deux rangées de sièges bénéficient également d'un plus grand dégagement pour la tête : une augmentation de 14 millimètres à l'avant (1 039 millimètres) et de 7 millimètres à l'arrière (962 millimètres).À l'arrière, la CLA Shooting Brake électrique propose un coffre à bagages d'un volume de 455 a 1 290 litres. La CLA Shooting Brake avec technologie EQ dispose d'un coffre avant. Il offre 101 litres d'espace de chargement supplémentaire.Le coffre est équipe d'un hayon Easy-Pack, de quatre ancrages, d'un filet latéral et d'une prise de courant de 12 volts.Les planches de surf ou les vélos s'adaptent sur le toit grâce aux rails de toit standard. Leur capacité de charge est de 75 kilogrammes.Un jet ski ou deux motos peuvent être transportes sur une remorque.La CLA Shooting Brake peut remorquer jusqu'à 1 500 kg (freiné) en propulsion arrière et jusqu'a 1 800 kg en transmission intégrale (freiné).