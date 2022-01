Des robots autonomes de livraisons équipés de pneumatiques sans air

Goodyear a développé et testé unspécialement conçu pour équiper les robots autonomes de livraison « Starship ».Starship, une société soutenue par Goodyear Ventures, construit et exploite un réseau de plus de 1 000 robots autonomes de livraison du dernier kilomètre qui transportent et livrent des colis, des courses et des repas/produits alimentaires directement aux clients.Goodyear a spécialement développé un pneumatique sans air(Pneumatiques non-pneumatique) pour répondre aux exigences de Starship en matière d'entretien et de durée de vie des pneumatiques.Lad'un pneumatique sans air estet lapour la flotte de livraison de Starship.Goodyear et Starship ont commencé une phase de tests à l'université d'État de Bowling Green dans l'Ohio, pour évaluer les interactions entre le véhicule et les pneumatiques.Les premières données de ces essais ont montré des« Nous sommes heureux de pouvoir utiliser notre structure de pneumatiques sans air pour de nouvelles formes de mobilité », explique Michael Rachita, directeur senior du programme des pneumatiques non-pneumatique de Goodyear. « La livraison du dernier kilomètre a des besoins différents en termes de pneumatique. Notre technologie NPT (Pneumatiques non-pneumatique) est idéale pour y répondre avec une utilisation sans entretien offrant de la longévité.»« Nos robots de livraison effectuent des milliers de livraisons chaque jour dans toutes les conditions météorologiques et sur tous les types de terrain », commente Siim Viilup, responsable de l'ingénierie mécanique de Starship Technologies. « Pour être certains de pouvoir répondre à la demande croissante de nos services, nous avons besoin de pneumatiques fiables et permettant à nos robots de se déplacer 24 heures sur 24 et dans le monde entier. C'est formidable de voir ces nouveaux pneumatiques offrant fiabilité ainsi que des réductions de coûts alors que nous développons nos activités. »