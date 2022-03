La technologie 5G fait de la voiture un appareil mobile 5G connecté et un véhicule

Las'intègre progressivement aux véhicules.La technologie 5G de Verizon va s'intégrer à la gamme américaine des véhicules Audi de prochaine génération.La connectivité 5G Verizon devrait équiper certains modèles de la gamme américaine du constructeur automobile Audi à partir deCette collaboration permet d'intégrer la connectivité 5G Ultra Wideband dans les véhicules américains Audi et fournit la vitesse et l'architecture de télécommunication nécessaires aux services mobiles hautement personnalisés et augmentés, aux fonctions d'assistance au conducteur et à des innovations liées à la connectivité pour l'avenir de la conduite automatisée.La technologie embarquée permettra à un véhicule Audi de se connecter au réseau Verizon 5G Ultra Wideband afin de permettre des fonctions de conduite avancées, des services connectés, ainsi qu'un Wi-Fi et un info divertissement embarqués rapides.La 5G signifie pour les conducteurs :• Les passagers pourrontet avec une meilleure qualité.• Les véhicules pourront(un peu comme un téléphone portable) pour contribuer à ce que la technologie embarquée reste actuelle et performante.• Les systèmes d'info divertissement et de navigation, aux profils d'utilisateurs basés sur le cloud et aux capacités de vente au détail mobile.• La technologie cellulaire(C-V2X), qu'Audi et Verizon développent, permettra aux véhicules de répondre aux autres véhicules et aux infrastructures qui les entourent avec des alertes et des messages à faible latence. Cette technologie est importante pour le développement des véhicules automatisés et les avancées en matière de sécurité, comme la fourniture d'une vue plus complète des environnements des véhicules au-delà de ce que les conducteurs, les caméras des véhicules et les systèmes de radar peuvent observer.Verizon étend agressivement son réseau 5G Ultra Wideband de haute performance. En 2021, les déploiements de sites cellulaires 5G mmWave de Verizon ont presque doublé par rapport aux deux années précédentes, et l'utilisation des données 5G Ultra Wideband a augmenté de plus de 750 % d'une année sur l'autre. Verizon va continuer d'étendre sa couverture 5G, en apportant la couverture 5G Ultra Wideband à plus d'usagers de la route de façon continue.Audi collaborent avec les départements des transports des états, les fournisseurs d'infrastructure et les fournisseurs de technologie pour développer la communication directe CV2X qui peut protéger les usagers de la route vulnérables, y compris les piétons, les écoliers, les équipes d'entretien des routes et les cyclistes.« Les conducteurs d'Audi seront parmi les premiers au monde à faire l'expérience d'une nouvelle génération d' automobiles , où leur voiture est à la fois un appareil mobile 5G et un véhicule », déclare Tami Erwin, PDG de Verizon Business. « Nous sommes fiers d'apporter notre expertise en matière de réseaux 5G à un partenaire visionnaire tel qu'Audi, dont l'ingénierie automobile haut de gamme mérite une technologie 5G de pointe ».« Audi a été le premier constructeur automobile à proposer le Wi-Fi à bord des véhicules aux clients ainsi que la connectivité 4G LTE dans l' A3 de 2015, et nous serons parmi les premiers à offrir la prochaine génération de connectivité à nos clients aux États-Unis », ajoute Filip Brabec, vice-président senior de la société, Product Planning, Audi of America. « Nous apprécions notre partenariat avec Verizon et leur empressement à repousser les limites de la connectivité, alors que les voitures deviennent de plus en plus connectées.»Image par mohamed Hassan de Pixabay