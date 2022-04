Des feux de circulation qui passent au vert pour les véhicules d'urgence en test

Dans les situations d'urgence, tout ce qui ralentit les véhicules d'urgence des premiers intervenants (SAMU, ambulanciers, pompiers et police) affecte la rapidité avec laquelle ils peuvent arriver sur les lieux et avoir de graves conséquences sur la prise en charge d'une urgence. Les experts estiment que les taux de survie des victimes d'accidents de la route peuvent être améliorés jusqu'à 40 % s'ils sont pris en charge quatre minutes plus rapidement.Ford a testé, aux camions de pompiers et aux véhicules de police.Ce système devrait également aider à. En 2017, les ambulances de Londres ont été impliquées dans six accidents par jour et 2 265 dans l'année. Une étude a démontré qu'en Allemagne, 39 % des accidents d'ambulance aux intersections se sont produits lorsqu'un feu de signalisation était au rouge.Le trafic pourrait également être réduit avecL'essai faisait partie d'un projet plus large impliquant de tester des véhicules automatisés et connectés à des infrastructures en réseau sur les autoroutes, les zones urbaines et rurales.Afin de tester cette technologie, Ford a utilisé une route comprenant huit feux de signalisation consécutifs à Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et deux tronçons avec trois feux de signalisation consécutifs juste à l'extérieur de la ville, tous mis en place par les partenaires du projet.Le véhicule Ford Kuga Plug-In Hybrid, équipé d'unités embarquées (pour communiquer avec l'infrastructure) et de matériel de prototypage de contrôle rapide (pour exécuter le logiciel prototype dans le véhicule), a servi d'ambulance et de véhicule particulier pour les différents scénarios.Pour simuler une situation d'intervention d'urgence, le véhicule équipé d'unités embarquées a signalé aux feux de circulation de passer au vert. Une fois que le véhicule équipé d'unités embarquées a franchi le carrefour, les feux de circulation sont revenus à leur fonctionnement normal.Pour tester les situations quotidiennes de conduite, le véhicule équipé d'unités embarquées a reçu les informations de synchronisation lorsque les feux de circulation sont passés du rouge au vert et du vert au rouge.La technologie de régulateur de vitesse adaptatif de Ford a adapté la vitesse du véhicule équipé d'unités embarquées pour aider à garantir qu'une plus grande proportion de la circulation rencontre un feu vert.Lorsque le feu est passé au rouge, la vitesse du véhicule équipé d'unités embarquées a été réduite bien avant le carrefour (de 50 km/h à 30 km/h) pour chronométrer l'approche du véhicule pour arriver au feu au moment où celui-ci devait passer au vert. Pour les véhicules rencontrant un feu rouge, la technologie peut également aider à minimiser les freinages brusques et le temps passé à l'arrêt. Le véhicule équipé d'unités embarquées a reçu l'information des feux de circulation bien avant le carrefour et a ralenti plus tôt, ce qui a contribué à réduire la circulation.La communication entre les véhicules et les feux de circulation est rendue possible grâce à la(Cellular Vehicle-to-Everything), une plate-forme unifiée qui connecte aussi bien les véhicules à l'infrastructure routière qu'aux autres véhicules et usagers de la route."L'échange de données entre les voitures , les véhicules d'urgence et les feux de circulation en temps réel à l'aide de la dernière technologie de téléphonie mobile rend le trafic routier plus sûr et plus efficace", a déclaré Michael Reinartz, directeur, Services consommateurs et innovation chez Vodafone Allemagne. "Le contrôle intelligent des feux de circulation aide à sauver des vies lorsque chaque seconde compte et réduit également les temps d'attente inutiles et les émissions de CO2 ."Les ingénieurs de Ford ont testé ce système dans le cadre du projet Corridor for New Mobility (ACCorD). Le projet, financé par le ministère fédéral allemand du numérique et des transports, est soutenu par l'université RWTH Aachen, Vodafone, l'autorité routière du Rhin du Nord Westphalie et la ville d'Aix-la-Chapelle.Le projet Corridor for New Mobility (ACCorD) s'est déroulé de janvier 2020 à mars 2022.