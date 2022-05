Les feux arrière OLED numériques modifient la signature lumineuse arrière

En 2016, la technologieà bord de l' Audi TT RS marquait le début d'une nouvelle ère de la technologie d'éclairage dans le secteur automobile . C'est la première fois que des LED organiques (ou OLED) étaient utilisées pour les feux arrière.Les OLED sont des élémentsLeur degré de luminosité peut être ajusté.La source lumineuse peut être configurée librement et divisée en segments à activation précise.Quatre ans plus tard, Audi développait la technologiesur l'Audi Q5 La digitalisation de l'éclairage permet deCette fonction est due aux propriétés fondamentales de la technologie OLED : un contraste élevé, la possibilité de segmenter, une grande homogénéité lumineuse et des écarts minimes entre les segments.Le système de bus permet de contrôler individuellement chaque panneau des feux arrière et le segment OLED à l'intérieur. De cette façon, les préférences de chaque conducteur peuvent être mises en œuvre via le système MMI. Le conducteur peut choisir entre trois signatures lumineuses arrière depuis le système MMI sur l'Audi A8.