Le Lidar Valeo Scala 3 permet aux véhicules d'être certifiés pour le niveau 3 d’autonomie

Lepermet aux véhicules équipés d'être certifiés pour le, autorisant leurs conducteurs à lâcher le volant et à quitter la route des yeux.Le Lidar de troisième génération de Valeo voit tout, voit loin, voit même ce qui est invisible.Le Lidar identifie ainsisur le bitume noir d'une route non éclairée un objet abandonné (comme un pneu par exemple) que ni les caméras, ni les radars, ni même l'œil du conducteur ne peuvent détecter.Il reconstruit l' environnement de la voiture en unefaite de nuages de points avec une résolution inégalée à ce jour sur un système automobile Le Lidar caractérise ainsi la topologie de la route et détecte les marquages au sol.Le Lidar de Valeo intègre également un logiciel haute performance basé sur desqui permet de piloter la trajectoire de la voiture en anticipant les zones de la route libres de tout obstacle. Il sait s'auto diagnostiquer et déclencher son propre nettoyage lorsque son champ de vision est obstrué.Le Lidar Scala 3 de Valeo est, ce qui garantit son bon fonctionnement dans toutes les conditions d'usage et météorologiques (notamment à des températures extrêmes de moins 40°C à plus 85°C).Le Lidar Scala 3 de Valeo est la pièce maîtresse au sein d'un dispositif de capteurs qui permet d'obtenir l'homologation pour la conduite conditionnellement automatisée ( SAE -Niveau 3), répondant aux exigences légales de la norme UN-R157.Le Lidar de troisième génération de Valeo rend la conduite plus sûre, tout en redonnant du temps au conducteur dans des situations de conduite fastidieuses, comme l'évolution à faible ou moyenne vitesse dans un trafic dense.Valeo est le premier, et à ce jour le seul industriel, à produire un scanner LIDAR automobile à grande échelle.Protégé par plus de 500 brevets, le Lidar Scala 3 de Valeo a été produit à plus de 170 000 unités.Stellantis a choisi le Lidar de troisième génération de Valeo pour équiper, dès 2024, plusieurs modèles de ses différentes marques automobiles Yves Bonnefont, Chief Software Officer et membre du Top Executive Team de Stellantis précise : « C'est désormais l'expérience de conduite qui différencie profondément les automobiles les unes des autres. Grâce à notre solution de conduite autonome de niveau 3 qui s'appuie sur la dernière génération de Lidar de Valeo, nous allons offrir une expérience de conduite plus agréable et redonner du temps au conducteur pendant ses trajets. »« Une nouvelle page dans le domaine de l' assistance à la conduite est en train de s'écrire avec Stellantis, » explique Marc Vrecko Président du Pôle Systèmes de Confort et d' Aide à la Conduite de Valeo. « Le niveau 3 d'autonomie des véhicules ne peut être atteint qu'avec la maîtrise de la technologie du Lidar. Sans lui, certains objets ne peuvent pas être détectés. A ce niveau d'autonomie, la perception doit être extrêmement précise. Or, notre troisième génération de Lidar Valeo Scala apporte une résolution presque 50 fois supérieure à celle obtenue avec la deuxième génération. Cette technologie est dotée de caractéristiques uniques de collecte de données, ce qui va permettre à Stellantis d'ouvrir la voie à de nouvelles expériences automobiles. »