La direction steer-by-wire assure les manœuvres autonomes d'évitement d'urgence

Alors que les véhicules deviennent de plus en plus électrifiés, automatisés et contrôlés par logiciel, les technologiesse développent dans l'industrie automobile La technologie électronique by-wire ne nécessiteLe by-wire représente laLe système dede ZF permet unPour les véhicules de tourisme, le système de direction steer-by-wire de ZFLa technologie steer-by-wire de ZFLe système de direction steer-by-wire offre un meilleur contrôle du véhicule, en permettant d'Avec la technologie by-wire, l'assistance de directionpour délivrer des sensations typiques auxquelles les conducteurs sont habitués. Elles peuvent également être ajustées instantanément en toutes situations de manière plus fine et rapide que ce que les conducteurs pourraient contrôler eux-mêmes pour contourner un obstacle.La technologie de direction steer-by-wire de ZF assure une direction entièrement adaptable et réduit non seulement l'angle du volant lors du stationnement, mais améliore également la résistance aux chocs grâce à l'élimination de la colonne de direction.« Les systèmes intelligents by-wire de ZF mettent fin à l'ère des connexions mécaniques et permettent une nouvelle ère de contrôle des véhicules », déclare Wolf-Henning Scheider, PDG de ZF. « La technologie steer-by-wire de ZF permet de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confort, comme les manœuvres autonomes d'évitement d'urgence ou le stationnement dans des espaces très confinés. Elle marque une étape importante vers la conduite entièrement autonome des voitures et camions en ajoutant une nouvelle liberté de conception et d'ingénierie. »