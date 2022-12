La technologie 4Control Advanced de Renault permet de personnaliser les sensations de conduite

Le SUV Renault Austral est doté (en option) de la dernière mouture de la technologie dudite « Advanced », une technologie perfectionnée depuis plus de 10 ans.Petit retour en arrière.En 2007, Renault présente le châssis Active Drive à 4 roues directrices.En 2008 , la Laguna GT reçoit le châssis Active Drive à 4 roues directrices, renommé au passage 4Control.Le principe :pour offrir à la voiture plus de sécurité, plus d'agilité et un dynamisme de sportive.Grâce à des, la technologie du 4ControL offre à la Renault Laguna GT une manœuvrabilité de citadine et grâce à un braquage maximale de 1,9° dans le sens des roues avant à haute vitesse, une tenue de route exceptionnelle.Le résultat : la Renault Laguna GT doté du châssis Active Drive à 4 roues directrices fait mieux qu'une Porsche Boxster au test d'évitement d'obstacles dit de « la baïonnette ».En 2015, la seconde génération du 4Control, proposée notamment sur la Mégane GT, la Talisman et l'Espace, est couplée au Multi-Sense de Renault pour donner plus d'émotion à la conduite.Le Multi-Sense, c'est une technologie qui fait la part belle aux sensations du conducteur pendant qu'il roule.Le comportement et l'ambiance à bord du véhicule diffèrent selon trois modes : Sport, Éco et Neutre (ou Normal).Côté comportement, le Multi-Sense agit sur l'assistance de direction, le contrôle dynamique de conduite et la réactivité du moteur ainsi que celle de la boîte de vitesses. En mode Sport, la direction est plus ferme, le moteur et la boîte de vitesses réagissent plus vite aux commandes.Côté ambiance, le Multi-Sense modifie les couleurs et l'éclairage de l'habitacle et, selon les véhicules, avoir une incidence sur le son que produit le moteur.En 2022, la technologie du 4Control Advanced a été optimisée et elle est désormais dotée d'uneLes roues arrière du Renault Austral sont capables de. Une progression de 1,5° par rapport à celles des générations précédentes qui permet d'abaisser leLe SUV Austral doté du 4Control Advanced est ainsi dynamique à haute vitesse et maniable à basse vitesse.Le train arrière multibras de la plateforme CMF-C/D permet de maîtriser le débattement et le plan de roues de l'Austral. Il offre ainsi un guidage parfait du train, contrôlé un actionneur à deux sorties.Une toute nouvelle, graduée de 1 à 13, permet d'ajuster en temps réel le comportement de la voiture, comme sur un ampli de musique, pour régler le volume, les graves ou les aigus.La capacité de braquage des roues, qui définit le niveau de manœuvrabilité et d'agilité du Renault Austral, est indiquée en temps réel sur l'écran pendant le réglage de l'intensité.