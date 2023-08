Le pare-brise est en train de devenir un support numérique d'affichage tête haute sur toute la largeur

De la rigidité à l'opacité en passant par la technologie, la vitre avant d'une voiture est devenue bien plus qu'une simple protection contre les intempéries.Mais les évolutions technologiques les plus impactantes sont encore à venir.A l'origine de l'automobile, la vitre avant d'une voiture était plate et montée par une simple ficelle.Dans les années 1950, les industriels du verre sont parvenus à donner une forme sphérique au verre.Suite à cette évolution industrielle majeure, le pare-brise a pris une forme bombée pour améliorer l'aérodynamisme des voitures.Outre sa contribution aérodynamique, l'introduction de courbes a ouvert un champ d'amélioration en matière d'esthétisme aux designers automobiles.Autrefois conçue à partir de verre trempé, la vitre de pare-brise est devenue feuilletée en 1983 pour des impératifs de sécurité routière.Fixée par une simple ficelle, la vitre est devenue collée à la carrosserie du véhicule.Le pare-brise est essentiel à la sécurité routière.C'est la première protection du conducteur et des passagers du véhicule face aux dangers venant de l'extérieur de l'habitacle.Depuis la fin des années 1980, le pare-brise a connu plusieurs évolutions concernant principalement le confort offert au conducteur et plus globalement aux occupants du véhicule.Le pare-brise peut ainsi être teinté, électrochrome, athermique, chauffant, acoustique, détecteur de pluie, panoramique ou encore triptyque.Autre évolution majeure du pare-brise automobile, en lien avec la fonction sécurité du pare-brise, l'intégration de la caméra embarquée sur le pare-brise automobile.En effet, les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) ont recours à des caméras embarquées pour situer précisément le véhicule sur la route et lire l'environnement proche du véhicule, le tout avec une grande précision. Les caméras embarquées sont intégrées au pare-brise de la voiture.Ce sont les caméras embarquées qui avertissent les différentes fonctions d'aides à la conduite du véhicule (régulation automatique de la position, arrêt d'urgence, centrage de voie, vision 360°, etc.).A titre d'illustration, une Mercedes EQE compte trois caméras embarquées implantées sur le pare-brise pour lire l'environnement routier et positionner précisément le véhicule sur la route.Cette intégration nécessite le recalibrage de la caméra embarquée sur le pare-brise lors du remplacement du pare-brise. C’est la marche à suivre qu’on peut retrouver par exemple sur le site de Carglass La technologie numérique envahit le vitrage automobile.La réalité augmentée permet d'animer le vitrage automobile et d'attirer l'attention du conducteur sur une indication.Sous l'impulsion de BMW, le pare-brise est en train de se transformer en une surface de projection numérique de l'affichage tête haute sur toute la largeur.S'étendant sur toute la largeur du pare-brise, l'affichage tête haute BMW Panoramic Vision crée une surface d'interaction et d'information pour tous les passagers.Le pare-brise devient un large écran. Il ouvre de nouvelles possibilités dans la conception des voitures.Le conducteur peut sélectionner les informations qu'il souhaite afficher dans son champ de vision.Il peut également décider de partager le contenu avec les autres passagers.Les informations sont projetées avec une intensité lumineuse et un contraste renforcés sur une zone foncée située sur le bord inférieur du pare-brise. Cela crée une image extrêmement nette qui est toujours visible sur toute la largeur du pare-brise.La projection d'informations visibles sur toute la largeur du pare-brise intensifie la conduite.L'affichage tête haute BMW Panoramic Vision, qui s'étend sur toute la largeur du pare-brise, est annoncé pour 2025.Il sera disponible sur le modèle de série électrique qui inaugurera la Neue Klasse de BMW.La Neue Klasse repose sur une plateforme technologique entièrement nouvelle destinée aux véhicules électriques.La plateforme BMW entend établir de nouvelles normes en matière de numérisation et de durabilité pour les voitures électriques.