Le Ford Explorer électrique accomplit un tour du monde record de 30 000 km à travers 6 continents

Lea réalisé unLe record du monde est validé par RecordSetter qui a supervisé la tentative à divers endroits à travers le monde.Pour établir le record du tour du monde, l'Explorer devait parcourir au minimum 28 968 km, passer par deux antipodes et voyager sur au moins cinq continents.Le parcours devait également commencer et finir au même endroit.L'aventurière Lexie Alford a franchi à Nice la ligne d'arrivée du périple record de 30 000 km accompli au volant du Ford Explorer électrique. Au volant du Ford Explorer, l'aventurière Lexie Alford a signé un record en devenant la première personne à faire un tour du monde à bord d'un véhicule électrique . Lexie Alford et le Ford Explorer étaient partis en septembre dernier de Nice."Ford cherche à insuffler passion et émotion dans ses véhicules électriques en Europe. Le marché est saturé de voitures et de SUV sans âme. Le nouveau Explorer incarne l'identité distinctive de Ford, qui se reflète dans chaque véhicule de ce formidable convoi", a déclaré Jim Farley, PDG de Ford monde, présent lors de l'événement. "Nous sommes fiers de présenter ce nouveau véhicule électrique entièrement électrique spécialement conçu pour le marché européen, avec la capacité de vous transporter n'importe où dans le monde."Le périple du Ford Explorer électrique s'est accompli à travers 6 continents, 27 pays et sur plus de 30 000 kilomètres.Le véhicule à la motorisation zéro émission en roulant a du surmonter les pannes de courant en Afrique, le manque d'infrastructures de recharge dans le désert d'Atacama au Chili, les routes non goudronnées, les cols de montagne et les conditions glaciales.Le voyage de Lexie Alford s'est inspiré de celui d'Aloha Wanderwell qui, dans les années 1920, est devenue la première femme à faire le tour du monde en voiture avec une Ford T."Le voyage de Lexie a été un véritable test pour notre nouveau Ford Explorer, confronté à toutes les conditions météorologiques et routières , ainsi qu'à divers scénarios de recharge", a déclaré Martin Sander, Directeur Général de Ford Model e Europe. "Il reflète l'esprit d'innovation de notre entreprise, saisissant cette occasion unique de se mettre à l'épreuve et de tester les infrastructures de recharge à travers le monde. En franchissant la ligne d'arrivée aujourd'hui, nous démontrons le plein potentiel du nouveau Ford Explorer entièrement électrique, et sommes impatients que nos clients le découvrent par eux-mêmes."Le véhicule utilisé par Lexie Alford est un exemplaire de pré-série du Ford Explorer.Le Ford Explorer électrique RWD peut couvrir une distance de plus de 600 km (jusqu'à 602 km) avec une seule charge (Autonomie estimée à l'aide de la procédure d'essai harmonisée mondiale pour les véhicules légers WLTP). L'autonomie réelle varie en fonction de facteurs tels que la température, le comportement de conduite, le profil de l'itinéraire, l'entretien du véhicule, l'âge et l'état de la batterie lithium-ion Les batteries du modèle à transmission intégrale AWD de 340 ch peuvent être réalimentées de 10 à 80 % environ en 26 minutes avec une puissance de charge maximum de 185 kW.Depuis les prises domestiques jusqu'aux bornes publiques, diverses solutions de recharge ont été utilisées au cours de ce long périple."Au fil de cette aventure épique, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes extraordinaires aux quatre coins du globe et d'explorer 278 magnifiques pays au volant de mon véhicule. Pourtant, ce périple a été ponctué de défis uniques", a exprimé Lexie, détentrice du record mondial en tant que la plus jeune personne à avoir visité tous les pays du monde. "C'est un honneur inestimable d'avoir été choisie par Ford pour parcourir le monde à bord de l'Explorer entièrement électrique, qui est devenu mon foyer au cours des six derniers mois. Mon objectif était de repousser les limites de ce qu'un véhicule électrique peut accomplir, et je suis fière de dire que j'ai réussi !"@LexieLimitless