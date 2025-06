La voiture est le premier théâtre des vacances d'été

“Qui se charge de la playlist ?”; “Quand est-ce qu'on s'arrête ?”; “Pourquoi t'as pris cette sortie ?”.Chaque été, des millions de Français prennent la route multipliant, dès le trajet, des scènes de vie et les discussions traditionnelles de l'été. A travers une étude réalisée par Opinion Way, le spécialiste du télépéage en France Ulys, a voulu en savoir plus sur ces instants vécus dans l'habitacle et ainsi connaître les rituels et les habitudes qui prennent vie durant le trajet des vacances.48% des Français déclarent instaurer des jeux pendant leurs trajets. Un réflexe encore plus marqué chez les moins de 35 ans, qui sont 76% à faire de la voiture un véritable terrain de jeu contre 39% chez leurs aînés.Parmi les activités les plus populaires: le blind test musical (23%), les jeux sur téléphone (17%), les devinettes de départements (17%) ou encore le célèbre "1er qui voit…" (16%), qui traverse les générations. Et parce qu'il faut bien s'occuper au fil des kilomètres quand on est passager, 29% des jeunes n'hésitent pas à pousser la voix dans un karaoké improvisé entre deux aires d'autoroute.Quels sont les principaux points de friction dans l'habitacle ?- 37% des Français reconnaissent s'être disputés sur l'itinéraire- 31% sur la fréquence des pauses- 29% sur le choix musical.Si 38% des Français plébiscitent les trajets en famille, 35% profitent en couple de la route des vacances là où 13% choisissent de voyager en solo.Les préférences varient en fonction des profils : les femmes sont nettement plus nombreuses à préférer partir avec leurs enfants (44% des femmes contre 31% des hommes), tandis que les hommes sont plus enclins à voyager seuls (17% des hommes contre 8% des femmes).Sur la route, de nombreuses conversations animent l'habitacle, ponctuées par des phrases qui reviennent souvent. Pour 38% des Français, la phrase la plus entendue en voiture est “On arrive quand ?”; Vient ensuite la pause pipi pour 23% d'entre eux et enfin les commentaires sur la façon de conduire pour 18%.Pour 62% des Français, le confort est primordial : basket et jogging sont indispensables !20% des Français sont déjà prêts pour l'arrivée : short et lunettes de soleil.15% sont attentifs à leur style en toute circonstance : une tenue bien habillée et à la mode.La route des vacances est plus qu'un simple passage obligé. C'est le début des vacances et l'opportunité de vivre des instants drôles, touchants ou inattendus qui viendront nourrir les souvenirs d'été.« On a tous des souvenirs, des habitudes, des anecdotes liés à nos trajets de vacances, que ce soit en tant qu'enfant ou adulte, en famille ou entre amis. Ces moments-là rythment le voyage et participent dès le départ aux souvenirs des vacances et au plaisir du trajet. » explique Damien Joannes, CEO d'Ulys.: étude Ulys réalisée par Opinion Way1 002 interviews de 18 ans et plus représentatifs de la population française (quotas sur le sexe, l'âge, la région et la classe sociale)Questionnaire administré sur l'Omnibus.Interrogation en ligne sur le panel d'Opinion Way.Terrain du 24 au 28 avril 2025Photo femme-en-chemisier-jaune-et-jean-bleu-prenant-selfie-tout-en-etant-assis-sur-la-voiture-787472 de Andrea Piacquadio sur Pexels#ETUDE ULYS