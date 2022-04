Ford montre l’intérêt de la conduite autonome sur de grands chantiers

Ford montre l’intérêt de la conduite autonome dans un port de Londres

Ford et DP World London Gateway, entreprise qui gère l'un des principaux ports de Londres, ont menésimulé afin de démontrer l'utilité de lasur de grands chantiers.Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche sur la conduite autonome de Ford, conçu pour aider les entreprises à comprendre comment les véhicules autonomes pourraient bénéficier à leurs activités.Lancé en juin 2021 pour explorer l'impact potentiel sur les services de courrier et les livraisons à domicile, le programme de recherche de DP World a permis de tester comment les destinataires réagissent lorsqu'ils accèdent eux-mêmes aux véhicules de livraison autonomes.L'intention sous-jacente du programme pilote de Ford est d'identifier des opportunités pour les véhicules autonomes, en particulier comprendre comment les processus existants et les interactions humaines peuvent fonctionner avec les véhicules automatisés Ford a testé la technologie de conduite autonome dans les principales villes des États-Unis en partenariat avec Argo AI.DP World London Gateway est situé à 40 km à l'est du centre de Londres et intègre l'automatisation dans ses opérations en tant que port de conteneurs en eau profonde.Pour ce programme, Ford a utilisé un Transit spécialement adapté et aménagé pour imiter l'apparence d'un véhicule autonome avec un conducteur dissimulé dans un costume de siège de voiture Les employés du bâtiment de réception de l'entreprise ont chargé des colis dans des casiers sécurisés à l'arrière du Transit adapté.Aux heures de livraison fixées, le Transit adapté se rendait à la réception principale, située à 3,5 km de là, afin que les collègues qui s'y trouvaient puissent les récupérer.Actuellement, le personnel récupère lui-même les colis à la réception.Bien qu'ils prennent du temps, ces déplacements ne justifient pas un chauffeur à plein temps.Chaque étape du processus a été suivie par les chercheurs qui ont mené des entretiens avec les participants, avant, pendant et après la mise en place du programme pilote de Ford.Les chercheurs ont constaté que les employés se sont rapidement sentis à l'aise avec l'utilisation du véhicule spécialement équipé en voiture autonome Certains employés ont formé leurs collègues de manière proactive pour qu'ils puissent accéder à leurs colis, tandis que d'autres ont fait preuve d'ingéniosité pour surmonter les difficultés introduites intentionnellement par les chercheurs, par exemple en rangeant les mauvais colis dans les mauvais casiers.Le fait d'avoir ce qui semblait être un véhicule autonome sur le site a créé localement un buzz.Tout le monde voulait l'utiliser.Prendre une voiture pour aller chercher un colis ailleurs sur le site ne semble pas très long, mais si l'on considère les multiples trajets effectués sur des semaines, des mois et des années, cela peut représenter beaucoup de temps et d'argent, a déclaré Ernst Schulze, directeur général de DP World au Royaume-Uni.Ce qui a fonctionné dans les locaux de DP World pourrait être bénéfique dans les universités, les aéroports et les usines de fabrication.