L'acceptation des consommateurs est primordiale pour l'avenir des véhicules autonomes de niveau 5

« En février dernier, Elon Musk a surpris les investisseurs en publiant un billet sur X annonçant que Tesla dévoilerait un robo-taxi en août 2024. Il y a tout juste quelques jours, il a annoncé le report de cet événement à octobre.Tesla n'est pas le seul constructeur automobile à rencontrer des difficultés dans sa quête de l'autonomie complète. D'autres entreprises, dont Cruise - une filiale de General Motors - et Waymo - une filiale d'Alphabet, la société mère de Google - ont essuyé des revers dans la course vers la voiture autonome En octobre l'année dernière, Cruise a vu sa licence d'exploitation suspendue en Californie après qu'une de ses voitures sans conducteur a heurté un piéton et l'a traîné sur 6 mètres avant de s'arrêter. Ou encore en février dernier, Waymo a annoncé qu'elle rappelait volontairement le logiciel de ses robot-taxis autonomes après que deux de ses véhicules ont percuté le même camion de dépannage à quelques minutes d'intervalle.Pourtant, malgré ces échecs, des entreprises s'engagent à résoudre le problème de la conduite autonome . En Europe, les constructeurs historiques automobiles , tels que BMW et Volkswagen , ont des programmes actifs de développement de véhicules autonomes . Wayve, une start-up britannique, est un chef de file dans le domaine de la technologie de la voiture autonome de nouvelle génération. La Chine abrite des entreprises de premier plan dans ce domaine, telles que BYD, leader dans le secteur des véhicules électriques , et l'unité commerciale Apollo du géant technologique Baidu.Pour comprendre les défis liés à la création de véhicules entièrement autonomes, commençons par leur fonctionnement.La conduite autonome suit généralement une architecture "détection-planification-action". Les véhicules s'appuient sur une série de capteurs (LiDAR, radars , caméras) et sur des logiciels sophistiqués utilisant l'IA pour traiter toutes les données sensorielles en temps réel, décider d'une action en une fraction de seconde et renvoyer les signaux aux systèmes de direction, de freinage et de contrôle de l'accélération de la voiture.Chaque constructeur a sa propre recette. Tesla, par exemple, a évité le LiDAR, qui est beaucoup plus coûteux, en s'appuyant plutôt sur des caméras, des capteurs à ultrasons et des radars. La technologie de conduite autonome AV2.0 de Wayve vise à apprendre et à s'adapter à de nouveaux scénarios sans avoir besoin de règles préprogrammées ou de cartes détaillées.L'industrie a fait de grands progrès dans la mise sur le marché de l'autonomie. De nombreuses automobiles disponibles dans le commerce sont dotées de fonctions autonomes telles que l'aide à la conduite et un régulateur de vitesse amélioré. Waymo et Cruise pilotent ce qui est considéré comme une autonomie de niveau 4 - offrant une autonomie complète mais dans des zones et des scénarios à service limité.L'objectif ultime est de produire des véhicules autonomes de niveau 5, capables de se conduire seuls sur n'importe quelle route, dans n'importe quelles conditions, sans aucune intervention des passagers. Développer de tels véhicules implique plusieurs défis technologiques, réglementaires et éthiques.Sur le plan technologique, ces véhicules utilisent des capteurs comme les LiDAR pour percevoir l'environnement en temps réel, mais la fiabilité de ces capteurs peut diminuer en présence de nombreux véhicules sur la route. De plus, les algorithmes de machine learning utilisés pour entraîner l'IA au cœur du système ont besoin de vastes quantités de données sur tous les scénarios de conduite possibles. Bien que les voitures autonomes actuelles puissent gérer de nombreux scénarios standards, ce sont les cas "extrêmes" inattendus qui sont particulièrement difficiles pour leurs systèmes.Sur le plan éthique, des questions complexes persistent, telles que « le dilemme moral du tramway ». Comment les voitures autonomes doivent-elles prendre des décisions critiques qui impliquent la sécurité des personnes ? Ce dilemme va au-delà des complexités de programmation et suscite des décisions morales profondes traditionnellement prises par les humains. Qui doit définir ces cadres éthiques - les ingénieurs, les régulateurs ou quelqu'un d'autre ?En outre, il existe des préoccupations majeures concernant la cybersécurité, car les voitures autonomes pourraient être vulnérables au piratage. Face à ces défis, il est évident qu'il n'y a pas de solutions simples ; un dialogue continu entre gouvernements, secteur privé et public est crucial pour naviguer dans ces complexités.L'avènement des voitures autonomes est sur le point de perturber profondément l'économie traditionnelle de l'automobile. Le transfert potentiel de la responsabilité légale des conducteurs vers les constructeurs et développeurs de technologies pourrait considérablement impacter le secteur de l' assurance . Parallèlement, le modèle économique traditionnel de possession de véhicules pourrait céder la place à des modèles axés sur le covoiturage et les abonnements, réduisant ainsi le nombre global de voitures en circulation. En termes de compétitivité, les entreprises capables de déployer efficacement l'IA et les logiciels pour une conduite autonome sécurisée pourraient prendre l'ascendant sur les constructeurs traditionnels. Ainsi, les voitures autonomes représentent non seulement une évolution technologique, mais aussi une révolution économique dans l'industrie automobile.Alors que les dernières prévisions de S&P Global Mobility annoncent que les voitures particulières de niveau 5 ne seront pas sur les routes avant 2035, nous assistons déjà à des utilisations ciblées des voitures autonomes de niveau 4. Une étude de McKinsey prévoit que les systèmes de conduite autonome de niveau 4 pourraient générer un chiffre d'affaires de 170 à 230 milliards de dollars d'ici à 2035.De nombreux experts prédisent que les camions longue distance seront les premiers à adopter massivement la technologie des voitures autonomes. Daimler Truck a récemment dévoilé son premier camion autonome et annoncé que ses semi-remorques sans conducteur seront sur la route d'ici 2027.L'acceptation des consommateurs est clé pour les véhicules autonomes. Une enquête de S&P Global Mobility montre que 65 % des acheteurs américains veulent une conduite automatisée de niveau 2 plus sur autoroute, mais une autre étude du même cabinet révèle que seulement 25 % sont très intéressés par les fonctions de conduite autonome avancées. Cet intérêt, actuellement mitigé, pourrait croître avec le temps.Dans un avenir proche, la concurrence sera intense, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Japon étant fortement investis dans cette course à la technologie. Les entreprises nouvelles et établies continuent d'innover autour des technologies clés, des modèles commerciaux et des cas d'utilisation des véhicules autonome. » Avis d'expert Michael Lenox, professeur d'administration des affaires à la Darden School of Business (Université de Virginie)Image by Brian Penny from Pixabay